"Ngọc nữ cải lương" Thanh Thanh Tâm xúc động tưởng nhớ cố nghệ sĩ Vũ Linh

Tối 28/3, NSƯT Thanh Thanh Tâm chính thức tái ngộ khán giả quê nhà sau 14 năm xa xứ với đêm diễn Tự tình quê hương: Cải lương tâm sử. Chương trình diễn ra tại Nhà hát Trần Hữu Trang (TPHCM), thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Đêm diễn quy tụ nghệ sĩ sân khấu nhiều thế hệ như NSND Phượng Loan, NSND Trọng Phúc, NSƯT Trọng Nghĩa, NSƯT Hoàng Nhất, NSƯT Tâm Tâm, Bình Tinh, NSƯT Tú Sương, NSƯT Võ Minh Lâm...

Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm trong vở "Tâm sự Ngọc Hân" (Ảnh: Thùy Trang).

Thanh Thanh Tâm chia sẻ, nội dung đêm diễn là hành trình nhìn lại những chặng đường đã qua gắn với dấu ấn sự nghiệp, kỷ niệm thời vàng son cải lương cũng như nỗi nhớ quê hương. So với trước đây, nữ nghệ sĩ hiện mang phong thái sâu lắng hơn, chất giọng đầy tự sự, chất chứa nhiều nỗi niềm suốt những năm xa quê.

Mở đầu là trường ca Tự tình quê hương, tái hiện tâm trạng của người xa xứ trở về trong vòng tay khán giả quê nhà. Tiếp nối là các trích đoạn như: Truyền thuyết tình yêu, Tâm sự Ngọc Hân, Thái hậu Dương Vân Nga… Những màn hóa thân của Thanh Thanh Tâm, từ công chúa Ngọc Hân hay Thái hậu Dương Vân Nga được nhận xét chạm đến cảm xúc khán giả.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm xúc động khi diễn trích đoạn "Hòn vọng phu" (Ảnh: Thùy Trang).

Đặc biệt, một trong những dấu ấn xúc động nhất của chương trình là phần tái hiện vở Hòn vọng phu - tác phẩm kinh điển công diễn cuối thập niên 1980, từng gắn với tên tuổi cố nghệ sĩ Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm.

Trong liveshow, Thanh Thanh Tâm thể hiện trích đoạn dưới dạng độc thoại, khắc họa nỗi đau của Thanh - người vợ xinh đẹp, thủy chung, mòn mỏi đợi chồng. Khán giả xúc động khi giọng hát của cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng vang lên từ những bản thu cũ, cùng hình ảnh cặp đôi Thanh Thanh Tâm - Vũ Linh trong vai Thanh - Vịnh năm nào hiện lên trên màn hình LED.

Hình ảnh năm xưa của nghệ sĩ Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm được trình chiếu trên màn hình LED (Ảnh: Chụp màn hình).

NSƯT Thanh Thanh Tâm cho biết, Hòn vọng phu là trích đoạn nặng về nội tâm, đòi hỏi cả chị và cố NSƯT Vũ Linh phải dồn nhiều tâm sức để tập luyện. “Đêm nào diễn xong, hai anh em cũng mắt sưng húp vì khóc”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Vở diễn cũng chạm đến cảm xúc nhiều nghệ sĩ sân khấu. Nghệ sĩ Lê Thiện - nguyên Phó giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang - người theo dõi chương trình từ đêm phúc khảo cho đến đêm diễn chính, cho biết bà nhớ nhiều kỷ niệm về Vũ Linh khi xem Hòn vọng phu.

Hơn 3 thập kỷ trước, vở diễn này từng tạo nên cơn sốt vé ở Nhà hát Trần Hữu Trang. Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm ăn ý trong từng cử động, bước đi và nhịp diễn, trở thành cặp "người tình sân khấu" in sâu trong tâm trí nhiều khán giả.

Sau những giây phút lắng đọng với ký ức, đêm nhạc thay đổi không khí với những tiết mục sôi nổi hơn của Thanh Thanh Tâm kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ trẻ. Trong vở Truyền thuyết tình yêu, Thanh Thanh Tâm biểu diễn cùng hai nghệ sĩ trẻ Võ Minh Lâm và Tú Sương. Nghệ sĩ nói chị mong lớp đàn em có thể kết nối và chia sẻ tình yêu cải lương với khán giả, góp phần tạo nên sự tiếp nối đầy ý nghĩa giữa các thế hệ trên sân khấu cải lương.