Ngọc Anh Miss Audition trước khi bị bắt: Đời tư kín tiếng, sống sang chảnh

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng nhiều người khác để điều tra về các hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O (khí cười) tại quán bar Lava, phường Sài Gòn, TPHCM.

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động trái phép. Thông tin này gây bất ngờ cho nhiều khán giả bởi Nguyễn Thị Ngọc Anh là Miss Audition Ngọc Anh đình đám một thời.

Ngọc Anh thời đăng quang Miss Audition năm 2006 (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngọc Anh sinh năm 1988 tại Hà Nội, là một trong những hot girl đời đầu từng được khán giả yêu thích. Năm 2006, Ngọc Anh vượt qua Bảo Thy, Quỳnh Nga để chiến thắng Miss Audition (tiền thân cuộc thi Miss Teen) mùa đầu tiên khi tròn 18 tuổi.

Từ đây, cô nổi lên như một hiện tượng, xuất hiện dày đặc trên nhiều tờ báo dành cho lứa tuổi học sinh, sinh viên, trở thành mẫu ảnh đình đám Hà Thành.

Có nhan sắc và danh tiếng, con đường hoạt động showbiz rộng mở, nhưng Ngọc Anh bất ngờ lên xe hoa ở tuổi 19. Sau khi kết hôn, Miss Audition 2006 dành trọn thời gian cho chồng con, học cách chăm sóc gia đình.

Người đẹp từng cho biết, cuộc sống sau khi kết hôn giúp cô trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn. Những năm sau này, Ngọc Anh nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng cô từ chối. Người đẹp khẳng định không nuối tiếc khi lập gia đình sớm vì mỗi người có một mục đích và lựa chọn riêng.

"Trước đây, tôi được tự do đi chơi, rồi đi diễn… cứ đúng giờ thì về nhà, sống vô lo và còn ỷ lại bố mẹ. Nhưng từ khi có gia đình, sinh con, tôi đi đâu cũng chỉ muốn về nhà với con.

Có con rồi tôi mới thấy con chính là cuộc sống của bố mẹ, là niềm vui, hạnh phúc của cả gia đình, là cầu nối gắn kết vợ chồng. Với tôi, làm mẹ thật tuyệt vời", Ngọc Anh nói trong một cuộc trò chuyện với truyền thông năm 2008.

Hot girl Ngọc Anh có sắc vóc gợi cảm tuổi 37 (Ảnh: Instagram nhân vật).

Năm 2019, hot girl Hà Nội xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn chồng sau thời gian trục trặc. Cô sống tại TPHCM, làm mẹ đơn thân nuôi 2 con, vừa kinh doanh vừa làm mẫu ảnh.

Trên trang Instagram có 80.000 lượt theo dõi, Ngọc Anh thường đăng tải nhiều hình ảnh về cuộc sống mẹ đơn thân tự do. So với thời đăng quang Miss Audition, Ngọc Anh được khen có vẻ đẹp mặn mà hơn nhưng không thay đổi quá nhiều.

Dù trải qua 2 lần sinh nở, cô cũng được nhận xét sở hữu vóc dáng thon thả, đường cong bốc lửa. Sắc vóc ấn tượng đã giúp Ngọc Anh thu hút sự chú ý từ nhiều nhãn hàng thời trang và mỹ phẩm.

Nhiều bộ ảnh diện bikini của cựu hot girl từng gây sốt mạng xã hội (Ảnh: Instagram nhân vật).

Trải qua biến cố đời tư, người đẹp 8X tận hưởng cuộc sống thoải mái về vật chất. Cô thường đi du lịch trong và ngoài nước, ở những khu nghỉ dưỡng sang trọng, dùng hàng hiệu đắt tiền.

Về chuyện tình cảm, Ngọc Anh không công khai mối quan hệ chính thức nào sau đổ vỡ hôn nhân. Cô cũng không lên tiếng về những tin đồn tiêu cực xoay quanh đời tư.

"Mình sàng lọc được nhiều thứ, tập trung vào điều quan trọng đó là phải sống chất lượng hơn", Ngọc Anh nói trong một bài đăng hồi tháng 6/2024.