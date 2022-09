Chuỗi kỷ lục ấn tượng của nhóm Blackpink

Theo Yonhap News, Blackpink đã trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên chiếm lĩnh vị trí số một trên Billboard 200 - bảng xếp hạng album chính của tạp chí Billboard (Mỹ) với album mới phát hành mang tên Born Pink.

Trong bảng xếp hạng công bố ngày 25/9 (giờ Mỹ), Billboard cho biết album Born Pink phát hành hôm 16/9 của nhóm Blackpink đã vươn lên dẫn đầu Billboard 200 tuần này. Theo đó, 102.000 bản album đã được bán.

Nhóm Blackpink lập nhiều kỷ lục ấn tượng với album mới "Born Pink" (Ảnh: YG Entertainment).

Born Pink cũng soán ngôi album Un Verano Sin Ti của rapper Bad Bunny, trở thành album bán chạy nhất Mỹ hiện nay, dựa trên doanh số bán album bản cứng và bản kỹ thuật số. Trước đó, album Un Verano Sin Ti liên tiếp giành vị trí đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong 11 tuần.

Với thành tích trên, Blackpink trở thành nhóm nhạc Kpop thứ 4 từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 sau các nhóm nhạc nam BTS, SuperM và Stray Kids.

Billboard cho biết, với số lượng 75.000 bản cứng album Born Pink được bán ra, Blackpink cũng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Top Album Sales tuần này và xếp thứ 7 trong số các album được phát hành trong năm.

Ngày 23/9 vừa rồi, album Born Pink cũng giành vị trí số một trong bảng xếp hạng Top 100 album của Anh. Như vậy, họ trở thành những nữ nghệ sĩ châu Á duy nhất cùng lúc đứng đầu bảng xếp hạng của Anh và Billboard của Mỹ.

4 cô gái của Blackpink tiếp tục khẳng định vị thế nhóm nhạc nữ toàn cầu của Kpop (Ảnh: Newsen).

Nói về album Born Pink, tờ Billboard cho biết album có nhiều ca khúc với lời nhạc tiếng Anh, dễ giành được cảm tình của người hâm mộ tại thị trường Mỹ, Anh.

Theo Hanteo Chart (Hàn Quốc), album Born Pink cũng đã phá kỷ lục doanh số album tuần đầu tiên trong lịch sử nhóm nhạc nữ Kpop. Sau một tuần trình làng, album Born Pink của Blackpink đã bán được tổng cộng 1.542.950 bản. Đây là con số gấp đôi so với thành tích mà album trước đó của nhóm - The Album đạt được vào năm 2020.

Đồng thời, con số tiêu thụ khủng của album Born Pink cũng giúp Blackpink trở thành Nữ nghệ sĩ Hàn Quốc có doanh số album tuần đầu tiên cao nhất mọi thời đại (dựa trên dữ liệu của Hanteo). Kỷ lục trước đó được thiết lập bởi album Girls của nhóm Aespa vào đầu năm 2022.

Ngoài những thành tích rực rỡ trong các bảng xếp hạng âm nhạc của Anh, Mỹ, Hàn Quốc, album Born Pink của Blackpink cũng gây ấn tượng mạnh mẽ khi đứng đầu bảng xếp hạng album iTunes tại 60 quốc gia.

Ca khúc chủ đề mang tên Shut Down của Born Pink dẫn đầu bảng xếp hạng Spotify toàn cầu trong 6 ngày liên tiếp. Chưa dừng lại ở đó, toàn bộ 8 ca khúc trong album đều lọt top 25 trên bảng xếp hạng này.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực ca hát, Blackpink còn là những đại sứ toàn cầu của một số nhãn hàng danh tiếng (Ảnh: News).

Theo nhận định của giới chuyên môn, danh tiếng vốn có, ngoại hình đẹp và kỹ năng trình diễn của các thành viên trong nhóm là yếu tố tạo nên sự thành công đáng mơ ước của Blackpink.

Trước khi phát hành album mới, Blackpink đã là cái tên toàn cầu và điều này góp phần giúp album Born Pink không chỉ nhận được sự quan tâm của khán giả trong nước, tại châu Á mà còn khắp thế giới dù còn vướng một số tranh cãi.

Blackpink là nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt từ năm 2016 và sau 6 năm hoạt động, Blackpink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That… Ngoài âm nhạc, nhóm còn nổi bật trong các hoạt động thời trang.

Born Pink là album mới nhất của Blackpink, được ra mắt sau gần 2 năm nhóm dừng trình làng sản phẩm mới. Shut Down được chọn là bài hát chủ đề trong album Born Pink. Shut Down đạt thành tích 50 triệu lượt xem sau 24 giờ phát hành và 100 triệu lượt xem sau 5 ngày ra mắt trên YouTube.

MV Pink Venom được ra mắt trước MV Shut Down gần nửa tháng và cũng thuộc album mới của nhóm Blackpink cũng thu hút hơn 300 triệu lượt xem trên nền tảng phát video trực tuyến YouTube.

Sắp tới, Blackpink sẽ tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá album Born Pink. Chuyến lưu diễn bắt đầu tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 15/10 và dừng chân ở châu Âu, châu Á và châu Đại Dương.