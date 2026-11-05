Theo thông tin cập nhật đến ngày 5/11, cả 34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Các chương trình được triển khai theo 6 nhóm nội dung, từ tuyên truyền, tổ chức sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch đến bảo tồn di sản, phát triển văn hóa đọc, hoạt động cộng đồng và quảng bá giá trị văn hóa.

Cùng với địa phương, nhiều bộ, ngành và tổ chức Trung ương cũng xây dựng hoạt động hưởng ứng, tập trung vào giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Cập nhật tới hôm nay, cả nước ghi nhận có 406 hoạt động, chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, trong đó có 83 sự kiện miễn phí, giảm giá vé tham gia.

Toàn cảnh họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị văn hóa toàn quốc (Ảnh: Phạm Sỹ).

Năm nay, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). Dịp này, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật quy mô toàn quốc được triển khai.

Những chương trình hấp dẫn cấp Trung ương

Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ra mắt ngày 1/11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), nền tảng tại địa chỉ cmap.vn cung cấp thông tin về các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa trên cả nước, đồng thời được cập nhật thường xuyên trước, trong và sau ngày 24/11.

Cùng với đó, chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” diễn ra từ ngày 12/10 đến 30/11, khuyến khích cộng đồng sáng tạo âm nhạc, chia sẻ những giai điệu gắn với đời sống và chất liệu văn hóa dân gian. Chương trình có tổng giải thưởng lên tới 175 triệu đồng, dự kiến công diễn các tác phẩm vào ngày 24/11.

Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra lúc 9h ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Cũng trong dịp này, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra ngày 18-24/11. Các suất chiếu phim miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22-24/11; hoạt động chiếu phim lưu động được tổ chức tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú

Người dân hào hứng tham gia những sự kiện văn hóa thời gian gần đây (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Tại Hà Nội, lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” dự kiến diễn ra sáng 21/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, với hoạt động diễu hành di sản và biểu diễn nghệ thuật. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình lúc 20h ngày 24/11, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả.

Nhiều địa phương lựa chọn di sản và văn hóa truyền thống làm trọng tâm. Huế tổ chức các hoạt động giới thiệu áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công và ẩm thực; Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ gốc và chương trình hát Quan họ trên thuyền. Thái Nguyên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc, trong khi Ninh Bình chuẩn bị triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam và các hoạt động thực hành di sản.

Tại khu vực Nam Bộ, An Giang dự kiến tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất vào ngày 21-25/11. Cần Thơ có chương trình “Tiếng hò sông Hậu”; Vĩnh Long tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Thể thao và Du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok, đua ghe Ngo và các hoạt động giới thiệu văn hóa Nam Bộ.

Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.