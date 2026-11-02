Tối 1/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” và ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP).

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết CMAP được xây dựng nhằm giúp người dân, du khách tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian và chủ đề, từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh mời người dân trải nghiệm Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (Ảnh: Nam Nguyễn).

Theo Bộ trưởng, thông qua nền tảng bản đồ, người dân có thể tìm đến di sản, nhà hát, bảo tàng, làng nghề và các sự kiện văn hóa. Việc kết nối này cũng mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch và sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Bộ trưởng đề nghị các cơ quan, địa phương và đơn vị văn hóa cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong việc duy trì dữ liệu. Các nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp và người làm sáng tạo được khuyến khích đóng góp những hoạt động, sản phẩm có chất lượng, góp phần giới thiệu các câu chuyện văn hóa Việt Nam đến công chúng.

Bà Lâm Thị Phương Thanh cũng đề nghị đơn vị vận hành thường xuyên tiếp nhận phản hồi, hoàn thiện các tính năng để CMAP thuận tiện sử dụng và đáp ứng nhu cầu thực tế. Hiệu quả của nền tảng cần được thể hiện qua việc người dân tiếp cận các hoạt động văn hóa dễ dàng hơn, số người tham gia ngày càng tăng.

“Với người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, tôi xin gửi một lời mời hãy truy cập vào Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, lựa chọn một hoạt động văn hóa để tham gia cùng gia đình, bạn bè và chia sẻ những trải nghiệm đẹp của mình”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nói.

Ra mắt Bản đồ số Văn hóa Việt Nam tối 1/11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Ảnh: Nam Nguyễn).

CMAP được triển khai tại địa chỉ www.cmap.vn, hướng tới kết nối thông tin về di sản, bảo tàng, sự kiện, lễ hội và các hoạt động văn hóa trên cả nước. Người dân, du khách có thể tra cứu các điểm đến và hoạt động văn hóa tại 34 tỉnh, thành phố.

Với các cơ quan quản lý và đơn vị văn hóa, CMAP là kênh công bố, cập nhật thông tin hoạt động trên môi trường số, góp phần kết nối dữ liệu từ các địa phương. Với nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, nền tảng mở thêm kênh giới thiệu hoạt động, sản phẩm văn hóa đến công chúng.

Việc kết nối này cũng được kỳ vọng tạo thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch và sinh kế cho cộng đồng.

Nền tảng được xây dựng trong bối cảnh Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, đồng thời chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và các đại biểu tham quan tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Ảnh: Nam Nguyễn).

Việc ra mắt CMAP tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng gợi mở mối liên hệ giữa bảo tồn di sản và ứng dụng công nghệ để đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng. Sự kiện diễn ra trước thềm kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám (1076-2026), một trong những biểu tượng của truyền thống hiếu học và tinh thần tôn vinh hiền tài.

Những năm qua, Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng chủ động ứng dụng công nghệ, phát triển các sản phẩm văn hóa sáng tạo, tiêu biểu là tour đêm “Tinh hoa đạo học” và chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn với làng nghề truyền thống, ẩm thực địa phương.