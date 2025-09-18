Neko Lê thay đổi ngoạn mục sau "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Kết thúc chuỗi concert (hòa nhạc) Anh trai vượt ngàn chông gai với 2 đêm cuối tại TPHCM (6 và 7/9), Neko Lê vẫn tiếp tục với lịch trình bận rộn của mình.

Thời gian qua, anh gây chú ý khi tham gia show thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế? cùng 2 con gái và tham gia chương trình Chiến sĩ quả cảm. Hai show thực tế với tính chất khác nhau cho thấy khả năng thích nghi, biến hóa của nam nghệ sĩ.

Nhiều khán giả nhận xét, họ thấy bất ngờ trước sự thay đổi của Neko Lê. Trước đây, anh chủ yếu ở sau ống kính, ít thể hiện những tính cách hay những khía cạnh đời thường với khán giả.

Neko Lê thay đổi hình ảnh sau "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Neko Lê chia sẻ, Anh trai vượt ngàn chông gai là bước đà để anh nỗ lực hơn. Chương trình mang đến cho anh nhiều điều đặc biệt, nhờ đó, anh có động lực để theo đuổi sự nghiệp ca hát và bắt đầu thực hiện ước mơ còn dang dở của mình.

Hôm 14/9 vừa qua, Neko Lê tổ chức buổi họp mặt người hâm mộ tại Hà Nội. Ngay khi vừa công bố và mở bán, vé chương trình đã nhanh chóng được bán hết.

Sau khi kết thúc chuỗi concert, Neko Lê nhanh chóng ra mắt MV Si, bắt tay với đạo diễn Kiên Ứng. Bài hát thuộc dòng nhạc pop dance, được "đo ni đóng giày" để phù hợp với chất giọng trầm ấm đặc trưng của Neko Lê. Phần rap do chính anh viết và chỉnh sửa.

Đặc biệt, hình ảnh Neko Lê để tóc dài cũng thu hút sự chú ý của khán giả. Neko Lê cho biết, anh muốn cho khán giả thấy một hình ảnh khác của mình.

"Tôi mong hình ảnh Neko Lê phiên bản tóc dài sẽ khiến mọi người yêu thích. Ngoài ra, âm nhạc cũng là điều tôi chú trọng. Đến thời điểm hiện tại, tôi tin mình đã lựa chọn được màu sắc âm nhạc phù hợp và biết bản thân làm được gì", anh nói.

Neko Lê cũng cho biết, nhờ "Anh trai vượt ngàn chông gai" mà anh có thêm nhiều anh em tốt, trong đó có Kiên Ứng.

"Kiên Ứng làm mọi thứ đều chỉn chu, chuyên nghiệp và cả hai rất hiểu ý nhau. Cùng là đạo diễn, tôi nhìn được chất riêng của Kiên Ứng và mong muốn hợp tác từ lúc gặp nhau ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Mãi đến bây giờ khi có thời gian và sản phẩm phù hợp, cả hai mới thực hiện được", Neko Lê bộc bạch.