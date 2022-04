Nặng hơn 100 kg, Chrissy Metz tuyên bố đồ ăn là hạnh phúc

Chrissy Metz, 42 tuổi là nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng nước Mỹ. Cô được biết tới với vai Kate Pearson trong bộ phim truyền hình This Is Us từ năm 2016 tới nay. Bộ phim đã mang về cho cô đề cử giải Primetime Emmy, hai đề cử Quả Cầu Vàng và hai giải Screen Actors Guild.

Sở hữu thân hình ngoại cỡ, nữ diễn viên nổi tiếng nước Mỹ thừa nhận cô đã phải chiến đấu với vấn đề cân nặng từ khi còn nhỏ nhưng thay vì cho phép những suy nghĩ tiêu cực hoặc những người phản đối ngăn cản cô theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình, Metz đã hiểu được tầm quan trọng của việc nỗ lực thay đổi bản thân phải đi đôi với sự kiên trì.

Chrissy Metz tươi tắn dự sự kiện (Video: Maximo TV).

Chrissy Metz nói: "Thông thường khi có điều gì đó không hoàn hảo trong cuộc sống, nhiều người sẽ bỏ cuộc tuy nhiên điều đó không có lợi cho việc phát triển của mình. Bạn chỉ cần tiến bộ hơn so với bản thân chứ không nhất thiết phải hoàn hảo".

Nữ diễn viên nổi tiếng nói thêm: "Tôi đã phải chiến đấu với các vấn đề về cân nặng, nhưng tôi nhận ra rằng tôi không cần phải đánh gục, từ chối bản thân nếu tôi có đồ ăn ngon. Chúng ta có xu hướng muốn ăn những món ăn giòn khi chúng ta tức giận hoặc ăn kem khi chúng ta muốn xoa dịu bản thân. Tất cả những điều này là cần thiết".

Metz lớn lên ở Gainesville, Florida, Mỹ với mẹ, cha dượng và bốn anh chị em. Trong cuốn hồi ký của mình, nữ diễn viên từng kể rằng: "Bố dượng thường nhìn tôi chằm chằm, đặc biệt là khi tôi đang ăn. Ông ấy nói đùa về việc đặt một ổ khóa trên tủ lạnh. Chúng tôi đã sống với tình trạng thiếu đồ ăn trong một thời gian dài đến nỗi mỗi khi đồ ăn xuất hiện, tôi cảm thấy mình phải ăn nó thật nhanh trước khi nó biến mất. Đồ ăn là niềm hạnh phúc duy nhất của tôi".

Diễn viên Chrissy Metz (Ảnh: Getty Images).

Metz cho biết cô bị thừa cân khi còn nhỏ. Nữ diễn viên kể lại: "Tôi sinh ra đã mũm mĩm và khi lớn lên, tôi gầy đi một chút khi hoạt động nhiều hơn hoặc chơi thể thao nhưng tôi chắc chắn luôn là một đứa trẻ bụ bẫm. Bạn bè của tôi có thể ăn bất cứ thứ gì họ muốn nhưng tôi thì sớm biết món ăn gì sẽ khiến tôi tăng cân. Tôi đã phải sớm tìm hiểu về điều đó. Tôi từng tham gia chương trình Weight Watchers khi mới 11 tuổi và tôi là người trẻ nhất trong chương trình đó. Điều đó thật khó xử. Mẹ tôi đã cố gắng tìm hiểu các vấn đề của con mình nhưng đó là một quá trình dài".

Chrissy Metz đã học được cách yêu bản thân (Ảnh: Getty Images).

Trong một bữa tiệc sinh nhật của mình, Chrissy Metz cảm thấy tim đập nhanh và cô phải đến bệnh viện. Nữ diễn viên chia sẻ, thời điểm đó, cô cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi. Các bác sĩ đã đưa ra lời khuyên cô cần giảm cân để cải thiện sức khỏe.

Nhận được lời cảnh tỉnh từ bác sĩ, Chrissy Metz đã thay đổi lối sống của mình. Nữ diễn viên giảm được 45 kg trong vòng chưa đầy năm tháng. Cô tuân thủ một chế độ ăn kiêng chỉ với 2.000 calo và đi bộ 20 phút mỗi ngày.

Cách đây không lâu, Metz đã thực hiện một bước quan trọng trong việc đón nhận sự tích cực của cơ thể và thực hành yêu bản thân. Nữ diễn viên tiết lộ rằng cô mất rất nhiều thời gian mới cảm thấy đủ thoải mái để mặc áo tắm. "Tôi lớn lên và thường mặc áo phông ở bể bơi. Khi trưởng thành, tôi nghĩ, tôi sẽ tìm một bộ đồ tắm mà tôi thích và tôi sẽ mặc nó".

Chrissy Metz tâm sự, việc cô giảm cân hay giữ nguyên dáng vóc hoàn toàn là sự lựa chọn của cô vì mục đích giữ sức khỏe. "Tôi không nghĩ rằng những thân hình ngoại cỡ, to lớn là không hấp dẫn. Tôi nghĩ mọi người đều tuyệt vời và gợi cảm".

Chrissy Metz diện váy màu cam điệu đà (Video: Maximo TV).

Nữ diễn viên người Mỹ nói thêm rằng: "Nếu chúng ta hoàn hảo, chúng ta sẽ không có bất cứ thứ gì cần nỗ lực để đạt được. Sau nhiều năm, tôi đã học cách đặt bản thân lên trên hết. Tôi không thể đổ lỗi cho người khác hoặc bào chữa nếu tôi không hạnh phúc.

Tôi sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi tôi nỗ lực chăm sóc bản thân về tinh thần, thể chất và tình cảm. Duy trì sự nhất quán và trung thực trong lối sống một cách nghiêm túc là việc khó khăn, nó cần tôi nỗ lực thực hành mỗi ngày. Tuy nhiên không ai cần phải làm gì cho tôi. Tôi sẽ tự làm mọi thứ cho chính mình".