Nam nghệ nhân ngã gục trên sân khấu nghi do đột quỵ tim hoặc não

Ngày 6/8, ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định, cho biết nam nghệ nhân tử vong khi đang biểu diễn trên sân khấu vào tối 5/8 là ông N.T.A. (62 tuổi, ở xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, Bình Định), hoạt động trong đoàn tuồng Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

"Ông A. đăng ký 1 vai thi, không quá 30 phút nhưng biểu diễn được nửa trích đoạn thì quỵ xuống sàn. Dù được mọi người kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi nên gia đình đưa về nhà lo hậu sự", ông Lợi nói.

Nam nghệ nhân tử vong khi đang biểu diễn nghi do đột quỵ tim hoặc não (Ảnh: Bình Định).

Theo ông Lợi, qua thông tin trong đoàn, chiều cùng ngày, ông A. ăn uống, sinh hoạt với đoàn bình thường.

"Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên", ông Lợi nói thêm.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, ông A. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

"Khi vào viện bệnh nhân đã thở ngáp cá, các bác sĩ chưa làm được các xét nghiệm cận lâm sàng mà tiến hành ép tim ngoài lồng ngực nhưng bệnh nhận không qua khỏi", vị bác sĩ cho hay.

Cũng theo bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, người nhà cho biết, bệnh nhân không có tiền sử bệnh. Tuy nhiên, với trường hợp đột ngột như trên, nguyên nhân thường do đột quỵ tim hoặc não.

Như phóng viên Dân trí đã thông tin, khoảng 20h ngày 5/8, một nam nghệ nhân đang thi biểu diễn tuồng trên sân khấu bỗng dưng ngã quỵ xuống trước sự ngỡ ngàng của đông đảo khán giả.

Ngay sau vụ việc xảy ra, nghệ nhân này nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, nhưng đã không qua khỏi.

Liên hoan Sân khấu tuồng (hát bội) không chuyên tỉnh Bình Định năm 2024 do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định tổ chức, diễn ra ngày 4-6/8 với sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân của 9 đoàn tuồng, hát bội đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Liên hoan lần này quy tụ 9 đoàn nghệ thuật hát bội không chuyên, gồm: Nhơn Hưng, Sao Mai, An Nhơn, Phước An, Trần Quang Diệu, Sông Kôn, An Nhơn 2, Ngô Mây, Hoài Nhơn, với tổng cộng 25 trích đoạn dự thi.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Tổ chức đã cho tạm ngưng đêm biểu diễn.