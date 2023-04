"My sói" Thu Quỳnh kể chuyện làm bạn với người yêu cũ dù đã có bạn trai mới

Diễn viên Thu Quỳnh là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Bắc. Gần đây, cô gây chú ý khi vào TPHCM tham gia chương trình The Khang show của MC Nguyên Khang với nhiều chia sẻ thẳng thắn về chuyện tình cảm, đời tư.

Nói về tính cách của mình, Thu Quỳnh tự nhận cô là người ngang bướng, nếu sai thì nhận lỗi một cách miễn cưỡng. Trong tình cảm cô thường do dự, không quyết đoán.

Người đẹp 8X tâm sự: "Những người thuộc cung Thiên Bình giống tôi thường khó đưa ra quyết định trong tình yêu, thích dĩ hòa vi quý, không muốn mất lòng ai và khi chia tay thì vẫn mong được làm bạn với người cũ".

Thu Quỳnh tâm sự cùng MC Nguyên Khang (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thu Quỳnh cho biết cô khá thoải mái trong chuyện làm bạn với người yêu cũ. Sau khi kết thúc một mối quan hệ và có người mới, cô vẫn duy trì tình bạn với người cũ và mong người mới chấp nhận điều đó. Vì nét tính cách này, những người không rõ về tính cách của Thu Quỳnh sẽ hiểu lầm rằng cô đang cho họ cơ hội quay lại. Thực tế, cô chỉ muốn giữ mối quan hệ hài hòa, giúp đỡ nhau sau khi chuyện hẹn hò không thể duy trì được.

Nghe Thu Quỳnh kể về chuyện "làm bạn với người yêu cũ", MC Nguyên Khang bày tỏ sự bất ngờ và thốt lên: "Thật ngang ngược và vô lý".

Thu Quỳnh thủ vai My "sói" trong phim "Quỳnh búp bê" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong The Khang show, Thu Quỳnh cũng chia sẻ về vai diễn My "sói" - biệt danh gắn với tên tuổi cô sau bộ phim Quỳnh búp bê (năm 2018). Nữ diễn viên tiết lộ cô nhận vai diễn này vào giai đoạn cuộc sống xảy ra biến cố. Thời điểm đó, Thu Quỳnh thường mua vỏ chai về đập phá, trút giận mong vơi bớt buồn bực. Tình cờ, kịch bản Quỳnh búp bê đến với cô đúng lúc. Cô xem My "sói" là nhân vật giúp cô trút được những tâm sự ra ngoài.

MC Nguyên Khang cho rằng hầu hết diễn viên thích vai chính diện và e ngại vai phản diện vì sợ khán giả ghét. Trong khi đó, Thu Quỳnh bị thu hút bởi sự cá tính, thú vị của nhân vật My "sói". "Tôi hưng phấn khi lần đầu được nhận một vai khác biệt hoàn toàn so với các vai trước đó từng được giao. Cái sự hứng khởi đó đã khỏa lấp hết tất cả sự sợ hãi", cô nói.

Theo Thu Quỳnh, khi đóng vai phản diện, nếu bị khán giả ghét thì đó chính là một sự thành công. Những năm qua, khi phim Quỳnh búp bê khép lại đã lâu, người hâm mộ vẫn nhớ đến "My sói" và đôi khi gọi nó thay tên thật của cô, khiến cô thấy hạnh phúc.

Thu Quỳnh bên con trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đặc biệt, trong chương trình, Thu Quỳnh cũng trải lòng về con trai của mình - bé Be. Nữ diễn viên cho rằng với một người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ và có con riêng, thì không điều gì quan trọng bằng con cái. Thu Quỳnh cho biết điều kiện đầu tiên của người đàn ông khi tiếp cận cô là phải yêu thương con trai cô thì mới được cô trao cơ hội tìm hiểu. Bên cạnh đó, Thu Quỳnh cũng đề cao tài năng và ý chí phấn đấu của họ.

Kể về cuộc sống mẹ đơn thân, Thu Quỳnh thấy rất vui dù đôi lúc vất vả. Con trai cô năm nay lên 7 tuổi. Bản thân Thu Quỳnh cũng vững vàng trong sự nghiệp nhưng cô chưa nghĩ chuyện đi tìm tình yêu vì tin tưởng rằng điều gì đến sẽ đến, mọi sự tùy duyên.