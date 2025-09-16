Mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc sống cô độc, tìm vui từ nuôi gà, làm ruộng

Trên trang cá nhân, Trương Mạn Ngọc vừa chia sẻ cuộc sống thường nhật tại một trang trại thuộc Bordeaux (Pháp). Trong các bức ảnh đời thường, ngôi sao nổi tiếng một thời mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, lộ gương mặt không trang điểm để tập trung cuốc đất, trồng rau.

Người đẹp viết: "Mỗi lần nhặt trứng, tôi đều cảm thấy hạnh phúc và biết ơn". Được biết, Trương Mạn Ngọc chuyển sang Pháp sống từ 2 năm nay. Bà sống tại một căn nhà cũ có giá thuê khoảng 8.000 NDT (hơn 29 triệu đồng) ở Bordeaux. Nữ diễn viên tìm niềm vui mỗi ngày từ việc nuôi gà, làm ruộng...

Trương Mạn Ngọc hiện sống kín tiếng, hàng ngày trồng rau tại nông trại bên Pháp (Ảnh: Weibo).

Khác với cuộc sống của một ngôi sao nổi tiếng, Trương Mạn Ngọc sống rất giản dị. Bà lái xe cũ, dùng túi xách bình dân, không mặc quần áo hàng hiệu đắt tiền. Thay vào đó, nữ diễn viên dùng tiền đóng góp cho các tổ chức từ thiện bảo vệ và cứu hộ động vật, giúp đỡ những người hàng xóm.

Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, Trương Mạn Ngọc thừa nhận, bà hạnh phúc với cuộc sống bình dị hiện tại, thay vì làm một ngôi sao nổi tiếng. “Ngôi sao chỉ là nhất thời”, minh tinh xứ hương cảng thừa nhận.

Ngay khi những hình ảnh về cuộc sống giản dị của Trương Mạn Ngọc được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên nức tiếng một thời đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, Trương Mạn Ngọc đang sống cho bản thân và ủng hộ lựa chọn của ngôi sao nổi tiếng.

Ngọc nữ nức tiếng một thời của màn ảnh Hoa ngữ Trương Mạn Ngọc từng khiến nhiều đại gia, đồng nghiệp theo đuổi (Ảnh: Sina).

Trương Mạn Ngọc từng được biết đến là một trong những đại mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ. Từ nhỏ, nữ diễn viên đã học cách sống tự lập và đến năm 19 tuổi, Trương Mạn Ngọc bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng.

Năm 1983, Trương Mạn Ngọc thi Hoa hậu Hong Kong và giành giải á hậu. Với chiến thắng này, bà bắt đầu ký hợp đồng với đài TVB và chính thức trở thành một ngôi sao trong làng giải trí. Trương Mạn Ngọc nổi tiếng với nhan sắc và tài năng của bà cũng được công chúng, đồng nghiệp thừa nhận.

Theo Sohu, thời kỳ cao điểm, Mạn Ngọc từng đóng đến 12 phim điện ảnh, truyền hình một năm; hợp tác với nhiều ngôi sao đình đám như: Thành Long, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Lê Minh và làm việc với các đạo diễn nổi tiếng như Từ Khắc, Vương Gia Vệ...

Trương Mạn Ngọc không chỉ sở hữu sắc đẹp mà còn là một bảo bối trong làng điện ảnh Hoa ngữ (Ảnh: Sohu).

Truyền thông Hoa ngữ những năm 90 của thế kỷ trước xếp Trương Mạn Ngọc vào danh sách những nữ thần nhan sắc, mỹ nhân tài hoa… Trương Mạn Ngọc còn là nữ diễn viên châu Á đầu tiên nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Cannes (Pháp).

Bà cũng 5 lần giành giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông và 4 lần giành giải Kim Mã trong hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc. Đây là thành tích đáng nể với giới nghệ sĩ Hoa ngữ.

Sau khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes cho bộ phim Clean ở tuổi 40, bà chuyển sang sáng tác và biên tập âm nhạc. Trương Mạn Ngọc cũng cho ra mắt các tác phẩm âm nhạc mang dấu ấn riêng.

Năm 2012, bà bất ngờ tuyên bố giải nghệ, khiến nhiều người tiếc nuối. Bà dần vắng bóng tại các sự kiện của làng giải trí. Trương Mạn Ngọc hiện tại không đóng phim, ít lộ diện trước công chúng, từ chối mọi lời mời tham dự sự kiện và cắt quan hệ với nhiều đồng nghiệp.

Trương Mạn Ngọc dừng đóng phim từ năm 2012 (Ảnh: Sina).

Tháng 8/2025, bà mở một tài khoản mạng xã hội và đăng nhiều video, hình ảnh liên quan tới cuộc sống cá nhân. Sức hút của ngôi sao kỳ cựu không giảm sút khi video đầu tiên trên mạng xã hội của bà thu hút 880.000 lượt thích.

Dù không hoạt động thường xuyên trong làng giải trí, Trương Mạn Ngọc vẫn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, nhờ tích lũy nhiều năm. Nữ diễn viên có nhiều bất động sản cho thuê, tài sản riêng ước tính lên tới vài chục triệu USD.

Nhiều người cho rằng, chính cuộc sống tình duyên lận đận khiến Trương Mạn Ngọc không còn thiết tha hoạt động trong làng giải trí và lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, không ít đàn ông theo đuổi Trương Mạn Ngọc. Các ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ như Châu Tinh Trì, Lương Triều Vỹ đều có thời theo đuổi và mê mẩn vẻ đẹp của bà. Trương Mạn Ngọc từng kết hôn một lần và trải qua nhiều cuộc tình ồn ào.

Qua tuổi 50, Trương Mạn Ngọc không còn mong cầu danh vọng, tiền tài, bà hướng tới cuộc sống đơn giản và tích cực làm việc thiện (Ảnh: QQ).

Năm 1998, Trương Mạn Ngọc lên xe hoa với đạo diễn người Pháp Olivier Assayas nhưng tới năm 2001, họ ly hôn mà không có con chung.

Sau khi chuyện gia đình tan vỡ, Trương Mạn Ngọc cũng lên tiếng chia sẻ với khán giả: "Dù có là minh tinh tôi cũng không thể vượt qua được nỗi cô độc khi một mình. Tôi tha thiết được yêu và mong muốn có từng yêu vững bền. Chỉ tiếc rằng những gì mơ ước thường sẽ không thành hiện thực".

Những cuộc tình trắc trở khiến Trương Mạn Ngọc không còn thiết tha việc lập gia đình và lựa chọn sống một mình. Khác xa với hình ảnh rực rỡ, quyến rũ trong quá khứ, Trương Mạn Ngọc ở tuổi 61 sở hữu dáng vóc gầy gò và có phần xuống sắc.

Đứng trước những lời nhận xét về ngoại hình thay đổi, Trương Mạn Ngọc bày tỏ: "Từ lâu, tôi đã không còn để tâm quá nhiều đến sắc vóc. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, sao phải ép bản thân vì những lời nhận xét của người khác".