Mỹ nhân gây sốt khắp Trung Quốc nhờ “màn rap thảm họa"

Sau tập công diễn thứ 2 tại chương trình thực tế Đạp gió 2026 phát sóng ngày 24/4, nữ diễn viên Đường Nghệ Hân trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ vì sức hút cá nhân mà còn bởi màn trình diễn gây nhiều tranh luận.

Trong vòng thi này, Đường Nghệ Hân cùng các thành viên trong nhóm lựa chọn thể hiện ca khúc BonBon Girls. Đây là tiết mục có tiết tấu nhanh, đặc biệt phần rap mở đầu được đánh giá có độ khó cao về nhịp điệu lẫn phát âm.

Đường Nghệ Hân thể hiện ca khúc "BonBon Girls" tại Đạp gió 2026 (Video: Mango TV).

Ban đầu, phần rap được giao cho Hà Tuyên Lâm. Tuy nhiên, do lời bài hát phức tạp, tốc độ nhanh khiến các thành viên đều gặp khó khăn trong quá trình luyện tập. Sau khi trao đổi, Đường Nghệ Hân chủ động nhận phần thể hiện này và quyết định được xem là táo bạo đối với một nghệ sĩ không chuyên về ca hát.

Nhóm của Đường Nghệ Hân gồm Hà Tuyên Lâm, Đạm Đạm và Trần Khải Lâm, đối đầu với đội của Trang Pháp. Kết quả chung cuộc, đội của Đường Nghệ Hân nhận 823 điểm và không giành chiến thắng.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng quan tâm hơn cả là phần thể hiện của nữ diễn viên. Đoạn rap của cô nhanh chóng lan truyền trên mạng, trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi.

Theo ghi nhận từ truyền thông Trung Quốc, nhiều khán giả cho rằng phần rap của Đường Nghệ Hân chưa đạt yêu cầu về kỹ thuật. Một số ý kiến nhận xét cô gặp tình trạng lệch tông, phát âm chưa rõ và chưa kiểm soát tốt nhịp điệu.

Đường Nghệ Hân bất ngờ trở thành cái tên hot trên truyền thông Trung Quốc sau màn thể hiện gây tranh cãi tại "Đạp gió 2026" (Ảnh: Weibo).

Thậm chí, trên các diễn đàn, đoạn biểu diễn này còn bị gọi bằng những cụm từ như “rap líu lưỡi” hay “phô, chênh”. Những bình luận này nhanh chóng lan rộng, khiến tên tuổi nữ diễn viên trở thành từ khóa nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tuy vậy, cũng có không ít ý kiến bênh vực. Một bộ phận khán giả cho rằng việc thử sức với thể loại khó như rap trong điều kiện hát “sống” là thử thách lớn, đặc biệt với những nghệ sĩ không xuất thân từ ca sĩ chuyên nghiệp.

Trước làn sóng tranh luận, Đường Nghệ Hân đã lên tiếng giải thích. Cô cho biết nguyên nhân chính là do quên lời và gặp khó khăn khi xử lý đoạn rap tốc độ cao, dẫn đến phần trình diễn không đạt như kỳ vọng.

Nữ ca sĩ Hy Lâm Na Y Cao (nghệ sĩ tham gia chương trình) cũng lên tiếng động viên. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng phần lời có cấu trúc khó, việc phát âm nhanh là thách thức không nhỏ và không nên quy toàn bộ trách nhiệm cho Đường Nghệ Hân. Phản hồi này phần nào làm dịu bớt tranh cãi, đồng thời cho thấy áp lực mà các nghệ sĩ phải đối mặt trong chương trình.

Đường Nghệ Hân là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ và tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian để sinh nở (Ảnh: Sina).

Một điểm đáng chú ý của chương trình Đạp gió 2026 là quy định không cho phép hát nhép. Điều này buộc các nghệ sĩ phải thể hiện hoàn toàn bằng giọng hát thật trên sân khấu, kể cả khi họ không phải ca sĩ chuyên nghiệp.

Chính yếu tố này tạo nên sự chân thực nhưng cũng kéo theo rủi ro. Những màn trình diễn chưa hoàn hảo dễ dàng trở thành tâm điểm tranh cãi, đặc biệt khi các đoạn clip ngắn có thể lan truyền nhanh chóng. Trong trường hợp của Đường Nghệ Hân, việc lựa chọn thử sức với rap - một thể loại đòi hỏi kỹ thuật cao - càng làm tăng áp lực.

Sinh năm 1987, Đường Nghệ Hân là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Trung Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2011 và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Hậu cung Chân Hoàn truyện, Lục Trinh truyền kỳ hay Những đứa con nhà họ Kiều.

Sự trở lại của Đường Nghệ Hân vẫn nhận được sự ủng hộ của khán giả (Ảnh: Sina).

Trong mắt công chúng, Đường Nghệ Hân thường gắn với hình ảnh dịu dàng, trong sáng và nụ cười rạng rỡ trong các bộ phim truyền hình. Vì vậy, việc tham gia một chương trình thiên về trình diễn và cạnh tranh như Đạp gió 2026 cùng sự thay đổi về phong cách thời trang của cô được xem là bước chuyển mình đáng chú ý.

Về đời tư, cô kết hôn với Trương Nhược Quân vào năm 2019 sau nhiều năm hẹn hò. Sau khi sinh con, nữ diễn viên từng tạm dừng hoạt động để chăm sóc gia đình và gặp một số vấn đề về sức khỏe trước khi trở lại.