Mỹ nhân 9X của phim "Người nhện" lọt Top 100 người có ảnh hưởng nhất

Mỗi năm, tạp chí uy tín Time thường công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất. Lọt vào danh sách này luôn là niềm tự hào lớn đối với các nghệ sĩ.

Trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm nay xuất hiện những cái tên quen thuộc như nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh, MC Oprah Winfrey, Kris Jenner, Sarah Jessica Parker, Amanda Seyfried, Channing Tatum, Mary J. Blige, Keanu Reeves, Adele, Miranda Lambert...

Ngôi sao điện ảnh sinh năm 1996 Zendaya là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất góp mặt trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất của tạp chí Time năm 2022. Cô được giới thiệu trong hạng mục Những nhân vật đổi mới, cùng với nhà làm phim Taika Waititi và tỷ phú người Australia Mike Cannon-Brookes.

Zendaya là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của tạp chí Time năm 2022 (Ảnh: Getty Images).

Pierpaolo Piccioli, giám đốc sáng tạo của thương hiệu Valentino (thương hiệu mà Zendaya làm gương mặt quảng cáo) đã chúc mừng nữ diễn viên với thành tích này. Pierpaolo nhận xét: "Zendaya là một cô gái trẻ mạnh mẽ và quyết liệt. Cô ấy sử dụng tài năng và công việc để thể hiện bản thân và giá trị của mình. Cô ấy có khả năng truyền tải chủ nghĩa lãng mạn đương đại và chia sẻ các giá trị bản sắc của thế hệ trẻ. Cô ấy chân thực, mong manh nhưng vẫn rất mạnh mẽ".

Nhà làm phim Denis Villeneuve - người đã làm việc cùng với Zendaya trong bộ phim nổi tiếng Dune mô tả nữ diễn viên trẻ "là người tạo cảm giác như cô ấy tới từ tương lai và có thể làm được tất cả mọi thứ. Zendaya là người sáng tạo và tự chủ. Cô ấy là một biểu tượng văn hóa, rất mạnh mẽ, tài năng nhưng nhiều khi vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ. Với Zendaya, đây mới chỉ là sự bắt đầu".

Zendaya xinh đẹp với váy đỏ (Video: Awards Show Network).

Zendaya là một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất nước Mỹ hiện nay. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một người mẫu nhí và vũ công trước khi nổi tiếng với vai diễn Rocky Blue trong bộ phim truyền hình dài tập Shake It Up (2010 - 2013) phát trên kênh Disney. Năm 2013, Zendaya thu hút sự chú ý khi tham gia cuộc thi Dancing with the Stars. Từ năm 2015 - 2018, cô sản xuất và đóng vai chính K.C. Cooper trong bộ phim truyền hình ăn khách K.C. Undercover.

Nữ diễn viên xinh đẹp từng giành được giải Primetime Emmy cho vai diễn trong bộ phim Euphoria. Cô còn được đề cử tại giải NAACP Image Awards, giành giải Radio Disney Music Award và Young Artist Awards. Vai phụ trong bộ phim The Greatest Showman đã giúp cô giành giải thưởng Kids 'Choice và Teen Choice. Với hai phần phim Người nhện, Zendaya đã nhận giải Saturn cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Năm 2021, Zendaya sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim truyền hình lãng mạn Malcolm & Marie. Với vai diễn trong phim này, cô được đề cử giải Critics' Choice cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Zendaya cũng từng giành được giải Primetime Emmy cho vai diễn trong bộ phim Euphoria.

Trong năm 2021, bộ phim Người Nhện: Không còn nhà mà Zendaya thủ vai chính đã dẫn đầu danh sách những phim có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2021. Xếp sau đó là phim mới về Điệp viên 007, Quá nhanh quá nguy hiểm phần 9... Người Nhện: Không còn nhà cũng là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại của hãng Sony Pictures với doanh thu phòng vé đạt tới con số hơn 26.000 tỷ đồng. Người Nhện: Không còn nhà trở thành bộ phim thứ 48 trong lịch sử đạt doanh thu phòng vé hơn 23.000 tỷ đồng trên toàn thế giới và là bộ phim đầu tiên đạt doanh thu này kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19.

Zendaya được yêu thích qua phim "Người nhện" (Ảnh: Getty Images).

Zendaya không chỉ là diễn viên nổi tiếng mà cô còn tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện ý nghĩa tại Mỹ cũng như vận động bình đẳng giới cho phụ nữ trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Là biểu tượng thời trang đích thực, những năm gần đây, nữ diễn viên đa tài đã trở thành gương mặt quảng cáo của Tommy Hilfiger, Lancôme, Bulgari và Valentino. Zendaya từng được trang web thời trang Net-a-Porter bình chọn là một trong những phụ nữ mặc đẹp nhất thế giới năm 2018. Cô cũng từng cộng tác thiết kế thời trang với một số nhãn hiệu và các bộ đồ do cô thiết kế bán rất chạy tại Mỹ.

Zendaya dự giải Oscars (Video: The Hollywood Fix).

Zendaya có gu thời trang ấn tượng và độc đáo. Trong nhiều sự kiện, Zendaya đều là người rất nổi bật với những trang phục nhiều màu sắc. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi không ngại ngần khi thử những phong cách thời trang mới. Khi Stylist Law Roach làm việc cùng với tôi. Anh ấy thúc đẩy tôi thử những phong cách mới, tôi khuyến khích anh ấy thử những điều mới và chúng tôi truyền cảm hứng cho nhau khi chúng tôi đồng hành. Vì thế thời trang của tôi là không giới hạn".