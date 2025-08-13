Mỹ Mỹ trải lòng khi dừng chân tại "Em xinh say hi" trong tiếc nuối

Tập 11 Em xinh say hi vừa qua, 4 giọng ca phải dừng chân sau Live stage 4 là Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, Liu Grace và Vũ Thảo My. Cả bốn gương mặt đều gây nhiều tiếc cho khán giả, thậm chí tạo nên những tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong đó, Mỹ Mỹ không chỉ gây ấn tượng mạnh qua các màn trình diễn mà còn được lòng các “em xinh” dù có phần hướng nội, ít nói. Cô từng đảm nhận vai trò đội trưởng, gây ấn tượng với màn "lội ngược dòng" thành công.

Khi hát ca khúc "Không đau nữa rồi", Mỹ Mỹ từng bật khóc chia sẻ: "Trước nay Mỹ Mỹ được biết đến là cô gái biết hát, nhảy đẹp. Nhờ có chương trình, nhờ bài hát này và các chị em, tôi mới có thể thực sự được hát hôm nay".

Dù ra về trong tiếc nuối, Mỹ Mỹ cho biết: “Sau chương trình Em xinh say hi, tôi cảm nhận bản thân đã trở nên can đảm hơn trong việc thể hiện con người thật, dám thử nghiệm những điều mới mẻ, dám dấn thân và làm mới mình.

Tôi muốn thể hiện sự can đảm này trong âm nhạc, như cách tôi cảm ơn những người đã đồng hành và tiếp thêm động lực để tôi ngày một tốt hơn”.

Mỹ Mỹ kết hợp cùng rapper OSAD trong MV mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, Mỹ Mỹ phát hành MV “Em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới”, đánh dấu việc khép lại hành trình tươi đẹp trong Em xinh say hi, cũng là sự trở lại của cô với phong cách âm nhạc sâu lắng.

Ca khúc không có quá nhiều kỹ thuật thanh nhạc phức tạp, mang đến thông điệp âm nhạc có thể trở thành liều thuốc chữa lành cho những trái tim đã tổn thương. Giọng hát của Mỹ Mỹ được nhận xét có nhiều tiến bộ, không nặng kỹ thuật nhưng dễ dàng chạm đến người nghe.

Đây cũng là sự lựa chọn có tính đột phá của Mỹ Mỹ khi tạm rời xa những bản nhạc sôi động, dễ được khán giả đón nhận. Ca sĩ cho biết cô mong muốn khi nhìn lại sau này, cô sẽ không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ những trải nghiệm quan trọng trong nghệ thuật.

Sản phẩm còn có sự góp giọng của rapper OSAD. Màn kết hợp từng góp phần tạo nên hit “Không Ai Khác Ngoài Em”.