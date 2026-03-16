Tú Dưa lần đầu tiết lộ nỗi ân hận sau khi ly hôn "nữ hoàng wushu" Thúy Hiền

Trong live concert Bản ghi nhớ cuối tuần qua đánh dấu sự tái hợp của ban nhạc Quả Dưa Hấu, nhạc sĩ - ca sĩ Anh Tú (Tú Dưa) gây chú ý khi lần đầu chia sẻ về nguồn cảm hứng phía sau ca khúc Giữ lại hạnh phúc, cho biết bài hát được viết từ những khắc khoải và ân hận sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với “nữ hoàng wushu” Thúy Hiền.

Anh cho biết Giữ lại hạnh phúc được viết từ những cảm xúc day dứt sau khi cuộc hôn nhân với Thúy Hiền khép lại. Nhắc đến vợ cũ trên sân khấu, Tú Dưa gọi cô là “mẹ của các con gái mình” và thừa nhận chính sự chia tay đã khiến anh hiểu sâu sắc hơn về giá trị của việc gìn giữ hạnh phúc.

“Bài hát này là dành cho cô ấy và cũng dành cho chính mình. Mọi người nghe lời bài hát thì sẽ hiểu tâm tư của tôi: Hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ gìn/ Nơi thiên đường anh đưa lối em sẽ mãi xa vời”, Tú Dưa chia sẻ với khán giả trong đêm nhạc.

Tú Dưa và Thúy Hiền kết hôn năm 2002 và chia tay sau 4 năm chung sống. Hai người có chung hai con gái là Ngân Hà (22 tuổi) và Lam Phương (20 tuổi). Cả hai đều bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và niềm đam mê ca hát giống bố.

Sau nhiều năm, Tú Dưa và Thúy Hiền vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc, nuôi dạy các con. Theo nam nhạc sĩ, những trải nghiệm trong cuộc sống, kể cả những mất mát, đều trở thành chất liệu để anh viết nên những ca khúc giàu cảm xúc.

Vợ hiện tại của ca sĩ - nhạc sĩ Tú Dưa là ca sĩ Lam Trang. Hai người kết hôn năm 2014. Sau ba cuộc hôn nhân, Tú Dưa là ông bố đông con (5 người con), hiện sống hạnh phúc cùng Lam Trang và các con chung, con riêng. Anh được biết đến là người thương vợ và chăm lo chu đáo cho gia đình đông thành viên.

Concert Bản ghi nhớ được xây dựng như một hành trình âm nhạc gợi lại ký ức của nhóm Quả Dưa Hấu (gồm 3 thành viên: Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa). Bên cạnh những tiết mục chung, mỗi thành viên đều có phần trình diễn riêng và kết hợp với các khách mời.

Trong phần solo, Tú Dưa mở đầu bằng ca khúc Anh nhớ em - Tan lớp phấn hồng do chính anh sáng tác. Đây là bài hát từng được Tuấn Hưng thể hiện thành công nhiều năm trước. Với giọng hát trầm ấm, mộc mạc, nam nhạc sĩ mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc, nhận được sự hưởng ứng từ khán giả.

Sau đó, Tú Dưa kết hợp cùng ca sĩ Thùy Chi trong ca khúc Một thời ta là thế. Anh cho biết bài hát lấy cảm hứng từ những mối tình trong sáng của tuổi trẻ, khi hai người yêu nhau không toan tính, không tham vọng, sẵn sàng chia nhau một ổ bánh mì hay một gói mì tôm úp. Sự hòa quyện giữa giọng hát trầm của Tú Dưa và chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng của Thùy Chi tạo nên một tiết mục giàu cảm xúc.

Tiếp đó, Thùy Chi tiếp tục ở lại sân khấu để thể hiện ca khúc Giữ lại hạnh phúc mà Tú Dưa sáng tác tặng vợ cũ. Phần trình diễn này trở thành một trong những khoảnh khắc lắng đọng của đêm nhạc. Giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc của Thùy Chi khiến không gian khán phòng trở nên yên tĩnh, nhiều khán giả chăm chú lắng nghe trọn vẹn ca khúc.

Trong 2 đêm 14-15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), live concert Bản ghi nhớ đánh dấu sự tái hợp của nhóm Quả Dưa Hấu sau gần 3 thập kỷ. Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa cùng các khách mời đưa khán giả trở lại không khí âm nhạc cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000 với loạt ca khúc quen thuộc được phối khí mới.