"Mưa đỏ", Đức Phúc đoạt giải tại Nga vào top 10 sự kiện văn hóa năm 2025

Chiều 26/12, Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025.

Theo đó, bộ phim Mưa đỏ - hiện tượng điện ảnh Việt năm nay - được tôn vinh, nằm chung trong sự kiện tiêu biểu thuộc lĩnh vực nghệ thuật, biểu diễn.

Phim "Mưa đỏ" lọt top 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Năm qua, Mưa đỏ trở thành hiện tượng khi lập kỷ lục doanh thu hơn 700 tỷ đồng, cao nhất lịch sử đối với dòng phim chiến tranh - lịch sử. Thành công vang dội của bộ phim chứng minh sức hút điện ảnh Việt khi được đầu tư nghiêm túc, góp phần kích hoạt thị trường sáng tạo, nâng cao chất lượng sản xuất và tăng cường đầu tư xã hội vào điện ảnh.

Bên cạnh đó, sự kiện Đức Phúc biểu diễn Phù Đổng Thiên Vương và đoạt giải quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tại Nga cũng được tôn vinh, nằm chung trong chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực; năm bùng nổ của đại nhạc hội, nhạc Việt ghi dấu ấn rực rỡ trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa.

Ban tổ chức đã nhận được 135 đề cử của 50 đơn vị. Trên cơ sở đó, Tổ giúp việc đã họp, bỏ phiếu chọn 30 sự kiện trình lên ban tổ chức.

Từ kết quả này, ban tổ chức đã tổng hợp, lựa chọn 15 sự kiện, báo cáo lãnh đạo Bộ để tổ chức họp báo bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 với sự tham gia của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Danh sách 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, gồm:

1. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, là điểm nhấn trong năm 2025, điểm sáng của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để ngành văn hóa, thể thao và du lịch vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Năm 2025, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục tạo đột phá trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch.

Bộ VH-TT&DL đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết được kỳ vọng sẽ là một cú hích mạnh mẽ, mang tính đột phá, định vị lại vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực và mục tiêu phát triển quốc gia, đặc biệt nhấn mạnh vào chuyển đổi số, phát huy bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới.

Với việc đổi mới tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý Nhà nước về văn hóa” ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kiến tạo cho sự phát triển được đặc biệt chú trọng và đạt kết quả rất tích cực, năm sau cao hơn năm trước, tạo tiền đề vững chắc và nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch.

2. Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gợi mở hướng tổ chức triển lãm và hội chợ trên tinh thần đổi mới, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam tổ chức một triển lãm có quy mô và tầm cỡ lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện quy tụ 28 Bộ, cơ quan Trung ương; 34 địa phương; hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian trưng bày, phủ kín toàn bộ khuôn viên Trung tâm Triển lãm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" (Ảnh: Trần Huấn).

Từ thành công của Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục tổ chức các triển lãm, hội chợ quy mô nhằm duy trì tinh thần đổi mới, sáng tạo, đồng thời khẳng định tiềm lực và vị thế của Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng thịnh vượng đất nước trong giai đoạn mới.

3. Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Báo toàn quốc và Triển lãm trưng bày Thành tựu 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng và giới làm nghề. Cùng với đó là các diễn đàn báo chí toàn quốc diễn ra sôi nổi, tạo không gian trao đổi chuyên môn đầy tâm huyết.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa đã diễn ra trang trọng, đánh dấu chặng đường 80 năm văn hóa đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước, tôn vinh những thành tựu và khẳng định vai trò cốt lõi của văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch.

Tại 2 lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu quan trọng.

4. Di sản văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín, kinh nghiệm, tầm vóc của trên trường quốc tế khi trong năm có tới bốn di sản tiêu biểu ở các loại hình lần đầu tiên được UNESCO vinh danh

Ngày 12/7, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi vào Danh mục Di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản văn hóa thế giới dạng chuỗi đầu tiên của Việt Nam (thuộc địa bàn 3 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng) được UNESCO công nhận, khẳng định giá trị độc đáo, sống động và có tầm vóc toàn cầu của Phật giáo Trúc Lâm khởi nguồn từ dãy núi thiêng Yên Tử.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi vào Danh mục Di sản văn hóa Thế giới (Ảnh: BTC).

Ngày 13/7, UNESCO đã thông qua điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bao gồm Vườn quốc gia Hin Nam Nô (Lào), với tên gọi: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô trong Danh sách Di sản thế giới. Đây là di sản thế giới đa quốc gia đầu tiên của Việt Nam và Lào, thể hiện sự hợp tác quốc tế và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào.

Ngày 10/4, UNESCO ghi danh Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân vào Danh mục Ký ức thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên một bộ sưu tập âm nhạc của Việt Nam được ghi danh là Di sản Tư liệu thế giới, khẳng định vị thế âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy di sản trí tuệ nhân loại, thể hiện sức sống bền bỉ của văn hóa Việt qua những giai điệu mang dấu ấn lịch sử và tâm hồn dân tộc.

Ngày 9/12, UNESCO đã thông qua quyết định ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ (tỉnh Bắc Ninh) vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Đây là di sản phi vật thể đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh ở loại hình nghề làm tranh khắc gỗ dân gian, góp phần kịp thời ghi nhận sự cần thiết có giải pháp bảo vệ và trao truyền đối với một di sản đang đứng trước nguy cơ cao bị mai một.

5. Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất

Sáng kiến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đề xuất tại Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và phát triển bền vững do UNESCO phối hợp với Chính phủ Tây Ban Nha tổ chức từ ngày 29/9 đến 1/10 tại Barcelona (Tây Ban Nha).

Sáng kiến được Đại hội đồng UNESCO thông qua với sự ủng hộ rộng rãi của các quốc gia thành viên, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng chung tay kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng và nhân văn cho toàn thể nhân loại trên nền tảng tăng cường hợp tác văn hóa ở quy mô toàn cầu.

6. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực; năm bùng nổ của đại nhạc hội, nhạc Việt ghi dấu ấn rực rỡ trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa

Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ VH-TT&DL đã triển khai chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Năm nay, âm nhạc Việt Nam tiếp tục ghi nhiều dấu ấn rực rỡ. Các đại nhạc hội do Bộ VH-TT&DL và các Bộ, ngành, địa phương tổ chức đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Trên trường quốc tế, âm nhạc Việt Nam cũng gây tiếng vang khi ca sĩ Đức Phúc cùng các nghệ sĩ giành giải nhất thuyết phục tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 (Moskva, Nga).

Đức Phúc đoạt giải âm nhạc tại Nga (Ảnh: Ban tổ chức).

Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Đặc biệt, tại lễ khai mạc, hưởng ứng lời kêu gọi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, người dân chung sức, đồng lòng, đồng cam cộng khổ chia sẻ với nhân dân miền Trung ruột thịt.

7. Lần đầu tiên “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest” được tổ chức dưới hình thức một chuỗi hoạt động có ý nghĩa, trải dài liên tục. Sự kiện là một dấu ấn văn hóa mới, khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 không chỉ là ngày hội văn hóa, nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định hạnh phúc của Việt Nam được xây nên từ hòa bình, từ tình yêu thương, từ sự đoàn kết và từ những điều bình dị nhất.

Với thành công của sự kiện, Việt Nam kỳ vọng tiến tới việc tổ chức “Ngày Việt Nam hạnh phúc” thường niên - một dấu ấn văn hóa mới, mang Việt Nam trở thành điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế.

8. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và dấu ấn của bộ phim "Mưa đỏ" cho thấy đóng góp nổi bật của ngành Điện ảnh trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa; Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) với nhiều điểm mới

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 (21-25/11 tại TPHCM) tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn quan trọng thúc đẩy công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế.

Bộ phim Mưa đỏ tạo nên hiện tượng khi lập kỷ lục doanh thu hơn 700 tỷ đồng - cao nhất lịch sử đối với dòng phim chiến tranh - lịch sử.

Diễn ra từ ngày 29/6 đến 5/7 với chủ đề DANAFF - Nhịp cầu châu Á, DANAFF III có bước phát triển vượt trội cả về quy mô, thời gian tổ chức và nội dung chương trình với nhiều điểm nhấn mới.

9. Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu xuất sắc, lần thứ ba giành Huy chương Vàng tại SEA Games

Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33), đoàn thể thao Việt Nam dù chỉ đứng thứ sáu về số lượng vận động viên tham dự, vượt qua khó khăn về lực lượng cùng việc bị cắt giảm nhiều môn và nội dung thế mạnh, các vận động viên, huấn luyện viên của đoàn đã vượt khó để xếp thứ ba trên bảng tổng sắp.

U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 33 (Ảnh: VFF).

Dấu ấn lớn nhất của thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực năm nay đến từ các môn Olympic như điền kinh, bơi, rowing, canoeing, thể dục dụng cụ… Hai môn Olympic cơ bản nhất đại diện cho sự phát triển của một nền thể thao là điền kinh và bơi lội, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu thành công khi mang về rất nhiều Huy chương vàng.

Trong đó, điền kinh thắng lớn với 12 Huy chương Vàng, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu trước ngày lên đường. Đội tuyển bơi Việt Nam cũng thi đấu thành công với 6 Huy chương Vàng và hoàn thành chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, bóng đá Việt Nam cũng đã có một kỳ đại hội thành công. Đội tuyển U22 Việt Nam vô địch ngay trên sân của kình địch Thái Lan, lần thứ ba giành Huy chương Vàng sau các năm 2019 và 2022; đội tuyển Futsal nữ quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm Huy chương Vàng sau 18 năm và 5 kỳ đại hội chỉ biết về nhì.

10. Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa

Theo số liệu tổng hợp của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), Nhật Bản và Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng khách quốc tế cao nhất (tăng 21%), tiếp đến là Morocco tăng 19%, Hàn Quốc tăng 15%, Malaysia và Indonesia cùng tăng 9%.

Năm nay, Việt Nam cũng được bình chọn là Điểm đến Golf tốt nhất châu Á và là năm thứ 9 liên tiếp, Việt Nam nhận được giải thưởng quốc tế danh giá này. Bên cạnh đó còn có rất nhiều giải thưởng, danh hiệu quốc tế dành cho các điểm đến, dịch vụ của Việt Nam.

Cũng trong năm nay, 2 làng du lịch của Việt Nam là Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) được UN Tourism công nhận là Làng du lịch tốt nhất.