MSB đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Hòa nhịp di sản - Bản giao hưởng mùa xuân”

Với mong muốn lan tỏa các giá trị văn hóa bền vững và nâng tầm đời sống tinh thần cho cộng đồng, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phối hợp cùng UBND TP Hải Phòng tổ chức thành công chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hòa nhịp di sản - Bản giao hưởng mùa xuân”.

Sự kiện không chỉ là món quà tinh thần dịp đầu năm mà còn đánh dấu sự ra mắt ấn tượng của Nhà hát Hoa Phượng - không gian nghệ thuật mới, biểu tượng cho sức sống văn hóa của thành phố cảng.

Kết nối nguồn cội, viết tiếp hành trình tiên phong

Chương trình nghệ thuật “Hòa nhịp di sản - Bản giao hưởng mùa xuân” được dàn dựng quy mô tại Nhà hát Hoa Phượng - một công trình nghệ thuật hiện đại chuẩn bị đi vào vận hành, hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa đẳng cấp của những tâm hồn yêu nhạc.

Tại đây, MSB cùng các nghệ sĩ đã khéo léo kể câu chuyện về một Hải Phòng năng động, nơi di sản quá khứ luôn hòa nhịp cùng khát vọng tương lai.

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật “Hòa nhịp di sản - Bản giao hưởng mùa xuân” (Ảnh: MSB).

Việc MSB đồng hành cùng chương trình tại chính mảnh đất “khai sinh” mang ý nghĩa sâu sắc. Hải Phòng - thành phố cảng hơn 100 năm tuổi với tinh thần đổi mới và hội nhập - chính là cái nôi nuôi dưỡng những khát vọng đầu tiên của MSB.

Trong hành trình 35 năm hình thành và phát triển, mỗi cán bộ nhân viên MSB chính là những người viết tiếp hành trình ấy, mang theo tinh thần tiên phong và sáng tạo không ngừng từ mảnh đất quê hương để đưa MSB vươn tầm trong kỷ nguyên số hóa.

Việc đồng hành cùng thành phố tổ chức chương trình tại không gian mới như Nhà hát Hoa Phượng không chỉ là sự trở về, mà còn là sự tri ân bằng những giá trị được vun đắp từ niềm tin, góp phần dựng xây Hải Phòng cùng đất nước phát triển bền vững.

Bữa tiệc âm nhạc hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại

Dưới sự dẫn dắt của NSƯT Kim Xuân Hiếu và Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, chương trình quy tụ những gương mặt hàng đầu như NSND Bùi Công Duy (violin), NSƯT Nguyễn Hoàng Anh (sáo trúc), nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn (saxophone), Trương Thị Thu Hà (trống)... mang đến sự giao thoa độc đáo giữa âm hưởng phương Tây và nhạc cụ dân tộc.

Tác phẩm kinh điển “Four Seasons - Spring” (Vivaldi) qua tiếng violin của NSND Bùi Công Duy (Ảnh: MSB).

Màn solo cùng dàn nhạc của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn (Ảnh: MSB).

Bên cạnh đó, sự góp mặt của các ca sĩ khách mời Mỹ Linh, Quốc Thiên cùng nhóm Trống Đồng đã đưa âm nhạc hàn lâm chạm đến gần hơn với công chúng trẻ, tạo nên một không gian văn hóa vừa sang trọng, vừa gần gũi.

Ca sỹ Mỹ Linh biểu diễn cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và dàn nhạc (Ảnh: MSB).

Ca sỹ Quốc Thiên mang đến chương trình những ca khúc ngọt ngào, sâu lắng (Ảnh: MSB).

Sự kiện là một dấu ấn quan trọng trong chiến lược dài hạn của MSB nhằm nâng cao giá trị tinh thần cho khách hàng.

“Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa tài chính và văn hóa sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho một xã hội phát triển toàn diện. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là niềm tự hào của mỗi cán bộ nhân viên MSB khi được góp sức nâng cao giá trị tinh thần cho người dân Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung”, đại diện MSB chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm tài chính linh hoạt, hiện đại, MSB đang hướng đến việc kiến tạo những trải nghiệm mang dấu ấn riêng cho khách hàng MSB nói riêng và công chúng nói chung, nơi giá trị vật chất song hành cùng giá trị tinh thần.