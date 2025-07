Midu khoe nhan sắc rạng rỡ trong "tiệc cưới lần 2" với chồng thiếu gia

Mới đây, diễn viên Midu thu hút sự quan tâm khi tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm ngày cưới cùng chồng Minh Đạt. Trên mạng xã hội, khán giả ví von tiệc kỷ niệm của Midu là "tiệc cưới lần 2" vì độ hoành tráng của bữa tiệc.

Tại khu nghỉ dưỡng ở bờ biển Hồ Tràm (TPHCM mới), Midu xuất hiện rạng rỡ với lối trang điểm nhẹ nhàng, tóc uốn xoăn nhẹ xõa tự nhiên. Sánh đôi cùng vợ, doanh nhân Minh Đạt mặc âu phục tông xanh dương đồng điệu. Cặp đôi nhận nhiều lời khen của dân mạng về ngoại hình đôi lứa xứng đôi.

Không gian buổi tiệc được trang trí lãng mạn với nhiều hoa tươi, nến, pha lê mang tông màu xanh dương - trắng. Lễ kỷ niệm có sự góp mặt của gia đình, bạn bè thân thiết với vợ chồng Midu.

Người đẹp 9X diện váy màu trắng có ánh xanh ngọc có điểm nhấn là phần thân váy phủ vải tơ trong suốt cùng lớp sequin ánh xà cừ và pha lê Swarovski được đính kết thủ công cầu kỳ.

Bộ đầm có phom dáng cúp ngực kết hợp cùng chi tiết xếp tầng tinh tế ở chân váy giúp tôn vẻ đẹp thanh tú của Midu. Chất liệu vải mang màu sắc nhẹ nhàng, thân váy gợi cảm hứng gợn sóng, tạo tổng thể hòa quyện cùng bờ biển lãng mạn và không gian trang trí của buổi tiệc.

Váy cưới Midu mặc thuộc bộ sưu tập “A drop in the ocean” do NTK Trà Linh và một thương hiệu thời trang may đo thực hiện. Đặc biệt, phần tay váy và khăn choàng được thiết kế riêng cho nữ diễn viên để phù hợp với lễ kỷ niệm ngày cưới.

Tại tiệc kỷ niệm, Midu và chồng cùng nhìn lại hành trình bên nhau, gửi gắm nhau những lời nói ngọt ngào.

Midu bày tỏ: "Kỷ niệm một năm ngày cưới của 2 vợ chồng bằng buổi tiệc nhỏ bên biển với những người bạn thân thiết. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, hãy làm những điều mình thích, ở bên cạnh người mình yêu và làm những điều mình cho là ý nghĩa. Vì người yêu mình thích màu xanh, nên mình cứ thế chuẩn bị một buổi tiệc với tông màu của biển".

Nữ diễn viên cho biết, một năm vừa qua, cô hạnh phúc vì có chồng đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc.

"Mỗi ngày thức dậy, tôi có một người yêu thương bên cạnh. Trong mỗi bước đường, tôi luôn có người ủng hộ, giúp tôi không còn cảm thấy cô đơn. Đó là người luôn động viên khi tôi gặp chuyện buồn, luôn cùng tôi đi ăn, mua sắm, không bao giờ từ chối tôi bất cứ chuyện gì", Midu nói về sự thay đổi sau một năm kết hôn.

Doanh nhân Minh Đạt chia sẻ, khi về chung nhà cùng Midu, anh cảm nhận cuộc sống thú vị, nhiều màu sắc hơn. "Tôi có một người luôn kề cận, lắng nghe, giúp tôi tìm ra những điểm tốt, khai sáng tư tưởng, suy nghĩ trong mọi việc", chồng Midu nhìn lại chặng đường một năm qua.

Để tạo bất ngờ cho Midu, doanh nhân Minh Đạt tặng cô hai chiếc túi xách của thương hiệu xa xỉ tại bữa tiệc. Ông xã Midu cho biết, anh chọn túi xách màu trắng và xanh dương vì hai gam màu này tượng trưng cho cát trắng, bờ biển, gợi nhớ địa điểm lần đầu tiên họ gặp nhau và nên duyên.

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Năm 2007, cô giành quán quân cuộc thi tuổi teen, sau đó trở thành người mẫu ảnh. Năm 2009, Midu bén duyên với điện ảnh qua phim Thiên thần áo trắng. Năm 2012, cô gây chú ý khi tham gia phim Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong các phim như: 4 năm, 2 chàng, một tình yêu, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp... Phim gần nhất có sự tham gia của Midu là Khi ta hai lăm, ra rạp tháng 3/2023. Chồng Midu kém cô 1 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California, Mỹ. Minh Đạt hiện là giám đốc vận hành chi nhánh công ty của gia đình, đồng thời làm phó chủ nhiệm một câu lạc bộ doanh nhân tại TPHCM. Cặp đôi tổ chức đám cưới hồi tháng 6/2024 tại TPHCM với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Ảnh: NTK cung cấp