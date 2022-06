MC đình đám gốc Việt khoe con gái xinh như búp bê

Trên kênh Youtube cá nhân, người dẫn chương trình cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Jeannie Mai vừa chia sẻ với người hâm mộ những hình ảnh đầu tiên về bé gái 5 tháng tuổi của cô, bé Monaco.

Trong video mới đăng tải, nữ MC 43 tuổi đã chia sẻ nhiều hình ảnh về cô bé đáng yêu Monaco và nói: "Có thể đây là video thú vị nhất mà tôi chia sẻ". Bé gái Monaco, 5 tháng tuổi trông rất kháu khỉnh và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng.

Jeannie Mai lần đầu để lộ mặt con gái nhỏ (Video: Access).

Trong video mới, Jeannie Mai đã hé lộ một phần nhỏ về cuộc sống riêng tư của cô và giới thiệu với người hâm mộ cả mẹ đẻ của cô là bà Olivia TuTram Mai.

Jeannie Mai tâm sự, việc khoe con gái với hàng triệu người hâm mộ không phải là một quyết định dễ dàng. "Tôi thực sự sợ hãi, chỉ muốn che chở và bảo vệ con. Xin thứ lỗi cho những căng thẳng của tôi", nữ MC nói.

MC Jeannie Mai khoe hình ảnh của cô con gái đáng yêu 5 tháng tuổi (Ảnh: Youtube).

Tháng trước, người dẫn chương trình nổi tiếng tại Mỹ đã chia sẻ với tạp chí People rằng cô phải đối mặt với chứng lo lắng sau khi sinh con nhưng trải qua một thời gian dài, cô mới thừa nhận điều đó với bản thân.

"Sự lo lắng của người mẹ mới sinh là có thật và tôi đã không chuẩn bị sẵn sàng cho tác động của nó. Sau khi sinh, tôi đã trải qua những cảm xúc như lo lắng, tim đập nhanh, không thể ngủ được và tôi đã tự nói với mình rằng: "Tôi không bị trầm cảm, tôi thực sự rất vui và hạnh phúc". Tuy nhiên tôi thực sự lo lắng và bồn chồn".

Sau đó, Jeannie Mai đã dành thời gian tìm hiểu về thực tế của chứng trầm cảm sau sinh và nhận ra rằng, hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. "Đó là một sự khác biệt rất lớn so với chứng trầm cảm. Tôi không buồn, tôi không ngủ cả ngày, tôi không cảm thấy đau khổ về cuộc sống của mình, tôi không có ý định tự tử. Tôi chỉ rất lo lắng, rất khó chịu và lo lắng mọi lúc", Jeannie Mai nói.

Người đẹp gốc Việt tâm sự rằng, việc trang bị thêm nhiều kiến thức cho bản thân đã giúp cô giải quyết những lo lắng của mình một cách hiệu quả.

Vợ chồng Jeannie Mai - Jay "Jeezy" Jenkins rất hạnh phúc khi lên chức bố mẹ (Ảnh: Instagram, Getty Images).

Jeannie Camtu Mai sinh ra và lớn lên tại San Jose, California, Mỹ với mẹ là người Việt Nam và cha là người Trung Quốc.

Ở tuổi 18, Mai bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là chuyên gia trang điểm cho hãng mỹ phẩm nổi tiếng MAC. Jeannie Mai từng đi khắp thế giới để trang điểm cho những người nổi tiếng như Christina Aguilera và Alicia Keys. Sau đó, cô trở thành chuyên gia trang điểm cho người nổi tiếng của kênh MTV, KCAL Los Angeles và Good Day Sacramento.

Từ năm 2003, Mai bắt đầu thử sức trong vai trò người dẫn chương trình. Cô nhanh chóng gây được tiếng vang bởi lối dẫn thông minh, hài hước và nhanh nhẹn. Người đẹp còn là phóng viên giải trí và nhà sản xuất của chương trình The Daily Mixx trên đài WB.

Sự nghiệp của Jeannie Mai lên nhanh như diều gặp gió từ năm 2005. Cô được mời làm MC cho hàng loạt kênh truyền hình nổi tiếng ở Mỹ như E !, Lifetime, TLC và NBC. Năm 2008, cô tham gia dẫn chương trình cuộc thi Hoa hậu Mỹ.

Jeannie Mai dự lễ trao giải âm nhạc của Mỹ (Video: American Music Awards).

Năm 2011, người đẹp gốc Việt bắt đầu dẫn chương trình cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và là cố vấn thời trang cho cuộc thi giảm cân The Biggest Loser của đài NBC. Ngoài ra, Mai còn làm MC cuộc thi tạo mẫu The Next Style Star và là phóng viên cho chương trình Fashion Star của kênh NBC.

Không chỉ là MC, Mai còn trở thành đại sứ cho ReimagineMyself, một chương trình hỗ trợ những người mắc bệnh đa xơ cứng để họ có thể chung sống với căn bệnh mãn tính này.

Năm 2020, Jeannie Mai là một trong những người nổi tiếng tham gia cuộc thi Khiêu vũ cùng ngôi sao trên truyền hình Mỹ. Tuy nhiên cô đã phải từ bỏ chương trình này sau khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm thanh quản.

Jeannie Mai từng kết hôn lần đầu với Freddy Harteis vào năm 2007. Cặp đôi chia tay vào năm 2017 mà không có con chung.

Vào tháng 11/2018, Mai bắt đầu hẹn hò với Rapper Jay "Jeezy" Jenkins. Cặp đôi đính hôn vào đầu năm 2020 và kết hôn vào năm 2021 tại nhà riêng của họ ở Atlanta, Georgia, Mỹ. Ngày 11/1/2022, Jeannie Mai sinh con gái đầu lòng.

Dù trải qua nhiều khó khăn khi lần đầu làm mẹ nhưng nữ MC cho biết: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự hào về bản thân mình như thế. Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy mình giống một người phụ nữ như hiện tại. Cuộc sống của một người mới lên chức mẹ có rất nhiều áp lực nhưng tôi đang cố gắng mỗi ngày và tôi muốn tự thưởng cho mình vì tôi đã làm được khá nhiều điều ý nghĩa.

Con gái mang lại điều kỳ diệu cho cuộc sống của vợ chồng tôi. Con bé trông khá giống bố. Cô nhóc đặc biệt giống bố ở mắt và mũi. Cách nuôi dạy con của chồng tôi cũng rất hài hước".