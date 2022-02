Nữ diễn viên gốc Việt xinh đẹp giành giải tại liên hoan phim quốc tế Berlin

Giải Gấu vàng là giải thưởng được trao cho bộ phim hay nhất tại các kỳ liên hoan phim quốc tế Berlin (Đức). Liên hoan phim uy tín này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1951 và giải thưởng ban đầu được xác định bởi một hội đồng giám khảo. Trong khoảng thời gian từ năm 1952 đến năm 1955, người chiến thắng giải Gấu vàng từng được lựa chọn bởi các khán giả.

Cách đây ít giờ, danh sách những người đoạt giải tại liên hoan phim Berlin lần thứ 72 đã được công bố trong đó bộ phim Alcarras của nữ đạo diễn Carla Simon đã giành được giải Gấu vàng. Alcarras là bộ phim nói tiếng Catalan đầu tiên nhận được giải thưởng điện ảnh cao quý này.

Đáng chú ý, giải Gấu bạc dành cho diễn viên phụ xuất sắc nhất đã thuộc về Laura Basuki với vai diễn trong phim Nana (Before Now & Then) của đạo diễn Kamila Andini. Basuki sinh tại Berlin, Đức vào năm 1988 với bố là người Indonesia gốc Hoa và mẹ là người Việt Nam. Khi còn là một thiếu niên, Laura Basuki luôn mong ước được trở thành một bác sĩ. Tuy nhiên, mẹ cô lại muốn con gái trở thành người mẫu. Basuki cao 1,74 m, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và từng học tại trường đào tạo người mẫu OQ ở Đức vào năm 2005.

Diễn viên gốc Việt Laura Basuki (Ảnh: Celebrities).

Laura Basuki nhanh chóng trở nên nổi tiếng khi làm người mẫu bởi vẻ ngoài quyến rũ. Vì công việc người mẫu quá bận rộn nên cô không thể theo học ngành y khoa mà chuyển sang học kinh tế.

Nhan sắc xinh đẹp của Laura Basuki (Video: DA MAN Magazine).

Năm 2008, Basuki tham gia bộ phim đầu tiên mang tên Gara-Gara Bola (Because of Football) sau khi nhà sản xuất Nia Dinata nhìn thấy Basuki trên một tạp chí. Diễn xuất ấn tượng đã giúp người đẹp giành được hai giải thưởng tại lễ trao giải điện ảnh Indonesia năm 2009.

Hai năm sau, Basuki vào vai một phụ nữ Công giáo yêu một người đàn ông Hồi giáo trong bộ phim Tiga Hati, Dua Dunia, Satu Cinta (Three Hearts, Two Worlds, One Love). Đây tiếp tục là một thành công lớn của Laura Basuki và cô đã nhận được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim của Indonesia năm 2010. Cũng trong năm 2010, Basuki còn thành công trong vai trò người dẫn chương trình trên truyền hình. Nữ diễn viên đã kết hôn với doanh nhân Leo Sanjaya vào năm 2011.

Về giải Gấu vàng dành cho bộ phim Alcarras. Đây cũng không phải bất ngờ quá lớn với khán giả yêu điện ảnh. Alcarras kể về cuộc sống của một gia đình nông dân trồng đào tại một ngôi làng nhỏ ở Catalonia, Tây Ban Nha. Cuộc sống của họ thay đổi khi chủ sở hữu đất của họ qua đời và người thừa kế quyết định bán mảnh đất và điều này đe dọa sinh kế của gia đình họ. Bộ phim không chỉ thể hiện tình yêu đất nước, con người mà còn giúp cho khán giả hiểu được về sự khó khăn trong cuộc sống của những người nông dân.

Nữ đạo diễn Carla Simón vui sướng khi nhận giải Gấu vàng (Ảnh: Getty Images).

Carla Simón sinh năm 1984 là nữ đạo diễn nổi tiếng của Tây Ban Nha. Cô sinh ra ở Barcelona và từng sống tại ngôi làng nhỏ Les Planes d'Hostoles. Khi Carla Simón mới 6 tuổi, cả cha và mẹ cô đều qua đời vì bệnh AIDS nên cô phải sống với người chú và gia đình của ông ở Garrotxa, phía bắc Catalonia. Trải nghiệm này là nền tảng để cô thực hiện bộ phim đầu tay mang tên Summer 1993 công chiếu vào năm 2017.

Carla Simon giành giải Gấu vàng (Video: euronews).

Summer 1993 kể về một cô gái trẻ phải đối phó với cuộc sống sau cái chết đột ngột của cha mẹ mình. Bộ phim được quay trong sáu tuần ở vùng nông thôn Garrotxa, nơi Simón lớn lên. Bộ phim rất nổi bật khi được giới thiệu tại các liên hoan phim quốc tế. Nó đã giành được hơn 30 giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ trong số đó có giải cho phim đầu tay xuất sắc nhất tại liên hoan phim Berlin. Summer 1993 cũng được đề cử tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90.

Năm 2009, Simón tốt nghiệp chuyên ngành nghiên cứu khoa học điện ảnh tại đại học Autònoma de Barcelona. Năm 2010, cô theo học tại trường điện ảnh London, Anh. Trong thời gian ở London, cô đã đạo diễn bộ phim tài liệu Born Positive và phim ngắn Lipstick.

Những người chiến thắng khác tại liên hoan phim quốc tế Berlin (Đức) bao gồm phim Tiểu thuyết gia của Hong Sang-soo - giành được giải Gấu bạc. Natalia Lopez Gallardo nhận giải Gấu bạc với phim Robe of Gems và Claire Denis giành giải Gấu bạc cho đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim Fire.

Giải Gấu bạc cho diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về nữ diễn viên Đức 41 tuổi Meltem Kaptan với vai diễn trong bộ phim Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush của đạo diễn Andre Dresen.

Liên hoan phim quốc tế Berlin 2022 khai mạc vào ngày 10 tháng 2 và tổ chức một loạt chương trình công chiếu phim trong 6 ngày trước khi lễ trao giải diễn ra vào ngày 16/2. Sự kiện này sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 2.