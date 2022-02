Nhan sắc quyến rũ của người đẹp gốc Việt vừa giành giải Gấu bạc

Tại Liên hoan phim quốc tế Berlin (Đức) năm nay, một gương mặt nổi bật và giành được giải Gấu bạc cho diễn viên phụ xuất sắc nhất đó là Laura Basuki. Ngôi sao điện ảnh 34 tuổi gây ấn tượng mạnh với vai Ina trong bộ phim "Before, Now & Then". Laura Basuki chào đời tại Berlin, Đức vào ngày 9/1/1988. Cô có bố là người Indonesia gốc Hoa và mẹ là người Việt Nam. Khi còn đi học, Laura Basuki luôn ôm mộng trở thành một bác sĩ. Tuy nhiên, vì Laura Basuki quá xinh đẹp và có chiều cao nổi bật 1,74 m nên mẹ cô khuyến khích con gái theo nghề người mẫu. Laura Basuki từng học tại trường đào tạo người mẫu và sau đó trở thành người mẫu chuyên nghiệp.