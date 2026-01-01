MC Công Tố VTV: Từng rối loạn lưỡng cực, tuổi 35 chọn sống chậm

Ở tuổi 35, MC Công Tố nhìn lại hành trình làm nghề bằng một góc khác. Anh không nói nhiều về hào quang, mà nói về nhịp chậm lại cần thiết để hiểu mình, về sự kiên nhẫn và tỉnh táo để không lạc hướng giữa guồng quay công việc.

Với Công Tố, trưởng thành không nằm ở tốc độ, mà ở khả năng đi sâu vào chính mình và làm nghề có chọn lọc, có kỷ luật và có chiều sâu cảm xúc sau những lần không như kỳ vọng.

MC Công Tố đánh dấu tuổi 35 bằng bộ ảnh với ngựa.

Tuổi 35 với Công Tố có ý nghĩa thế nào?

- 35 là độ tuổi đã đi qua đủ nhiều va đập để không còn ngây thơ, nhưng cũng chưa đủ già để bi quan. Nó giống như giai đoạn đời sống bắt đầu cắt mình ra thành từng lớp: Công việc, các mối quan hệ, sức khỏe tinh thần, những kỳ vọng của xã hội và cả những kỳ vọng bản thân tự đặt lên vai mình.

Mỗi va vấp đều đau, nhưng không vô nghĩa. Nó giúp mình nhận ra đâu là phần cốt lõi, đâu là phần thừa thãi. Tôi nghĩ tuổi 35 là lúc con người bắt đầu sống có chọn lọc hơn, hiểu rằng không phải cứ cố gắng nhiều là tốt, mà cố gắng đúng mới quan trọng.

Có thất bại nào trong sự nghiệp từng khiến bạn phải “xuống ngựa”?

- Có, và không chỉ một lần. Có giai đoạn tôi nhận ra mình làm đúng kỹ thuật, đúng quy trình, nhưng lại thiếu đi sự kết nối thật sự với người đối diện. Lúc đó, tôi hiểu rằng nếu cứ tiếp tục cưỡi con ngựa ấy, tôi sẽ chỉ chạy nhanh hơn trong một hướng không còn phù hợp.

Tôi chọn xuống ngựa, chậm lại trong vài tháng. Khoảng thời gian đó không dễ chịu, vì phải đối diện với sự hoài nghi, cả từ bên ngoài lẫn bên trong. Nhưng chính lúc ấy, tôi học được cách lắng nghe chính mình, thay vì chỉ nghe tiếng vỗ tay. Khi quay lại, tôi không còn cố đi nhanh, mà đi chắc và quan trọng nhất là đi với tâm thế bình thản hơn.

Công Tố học được điều gì từ những lần không như kỳ vọng?

- Tôi học được rằng MC không phải là người nói nhiều nhất hay nổi bật nhất trên sân khấu. MC là người giữ nhịp, giữ không gian và giữ cảm xúc.

Có những chương trình khiến tôi nhận ra: Chỉ cần mình chậm đi một nhịp, lắng nghe thêm một chút, thì cả không gian sẽ tự khắc mở ra. Ở tuổi này, tôi tin rằng sự tinh tế quan trọng hơn sự phô diễn.

Tuổi 35 khiến bạn thay đổi điều gì trong cách làm nghề?

- Tôi bớt chứng minh, bớt so sánh, và bớt chạy theo hình ảnh. Trước đây, tôi từng rất quan tâm mình đứng ở đâu so với người khác. Còn bây giờ, tôi quan tâm nhiều hơn tới việc mình có đang làm đúng vai trò của mình hay không.

Ở tuổi 35, tôi không cần ai công nhận mình là “tay cưỡi giỏi”. Tôi chỉ cần hiểu rõ con ngựa mình đang cưỡi - hiểu khả năng, giới hạn và nhịp đi của chính mình.

Có lúc nào MC Công Tố cảm thấy mình đang cưỡi một con ngựa quá nhanh so với sức bền?

- Có, và đó là trải nghiệm rất thật. Lịch làm việc kín, dự án nối tiếp dự án, nhưng bên trong lại bắt đầu trống rỗng. Ngựa vẫn khỏe, vẫn chạy được, nhưng người cưỡi đã mệt.

Tuổi 35 dạy tôi rằng tiến lên không phải lúc nào cũng là lựa chọn đúng. Đôi khi, dừng lại đúng lúc mới là cách duy nhất để không đánh mất chính mình.

Khi mọi thứ không theo kế hoạch, bạn thường làm gì?

- Tôi dừng lại. Không phải để chùn bước, mà để thuần hóa con ngựa bên trong - những lo lắng, áp lực, nỗi sợ thất bại.

Tôi từng có thời gian dài đối diện với rối loạn lưỡng cực, và điều đó buộc tôi phải học cách sống chậm, sống có ý thức với cảm xúc của mình.

Khi bên trong còn hỗn loạn, đi tiếp chỉ khiến mình lạc xa hơn. Dừng lại lúc đó không phải là yếu đuối, mà là tự bảo vệ.

Công Tố phân biệt thế nào giữa một cú ngã cần đứng dậy ngay và một cú ngã cần suy ngẫm?

- Nếu đó là lỗi kỹ thuật, tôi đứng dậy ngay và sửa. Nhưng nếu đó là cú ngã đến từ cái tôi, từ sự chủ quan hay từ việc không hiểu rõ bản thân, tôi cho phép mình nằm lại.

Có những bài học chỉ đến khi mình chịu yên, chịu lắng nghe và không vội vàng phủi đi nỗi đau.

Nam MC từng ghi dấu ấn với nhiều chương trình như: "Bữa trưa vui vẻ", "Khách sạn 5 sao"...

Với bạn, kỷ luật nghề nghiệp giống như điều gì?

- Giống như dây cương. Nhiều người nghĩ kỷ luật là giới hạn tự do, nhưng với tôi, chính dây cương giúp mình đi xa hơn mà không lạc hướng.

Nhất là khi cảm xúc yếu, kỷ luật sẽ thay mình cầm lái.

Thất bại có bao giờ khiến Công Tố nghi ngờ con đường mình đang đi?

- Nhưng chính những lúc nghi ngờ đó lại giúp tôi xác nhận một điều: Dù mệt, dù đau, tôi vẫn muốn đi tiếp con đường này. Nếu không còn muốn đi nữa, có lẽ tôi đã rẽ từ lâu rồi.

Bạn nghĩ sao về quan điểm: Có những con ngựa không sinh ra để đua, nhưng lại đi rất xa?

- Tôi rất đồng cảm. Không phải ai cũng cần tốc độ. Có người chọn độ bền, có người chọn chiều sâu. Đi xa không nhất thiết phải đi nhanh, mà phải đi đúng nhịp của mình.

Ở tuổi này, tôi không còn chạy theo tiếng vó ngựa của người khác nữa.

MC Công Tố chia sẻ rằng, năm vừa qua là một năm anh học cách từ chối rất nhiều.

Ở tuổi 35, điều gì nguy hiểm hơn trong nghề: Một cú ngã hay sự mệt mỏi âm thầm?

- Mệt mỏi âm thầm nguy hiểm hơn. Nó không ồn ào, không kịch tính, nhưng bào mòn mình từng ngày. Nếu không kịp nhận ra, nó có thể lấy đi niềm vui làm nghề lúc nào không hay.

Năm vừa qua, với MC Công Tố là một năm như thế nào, và bạn đang hướng tới điều gì trong thời gian tới?

- Năm vừa qua là một năm tôi học cách từ chối rất nhiều. Tôi nhận ra thời gian là hữu hạn, và năng lượng tinh thần cũng vậy. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc học, cho những giá trị mang tính triết lý, cho việc hiểu sâu hơn bản chất con người.

Tôi tiếp tục đồng hành cùng học viện đào tạo kỹ năng mềm do tôi sáng lập đã 7 năm nay với mong muốn truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên về kỹ năng sống, kỹ năng tư duy và khả năng hiểu chính mình.

Những chương trình tôi tham gia như Vũ trụ đồng tiền, Đường lên đỉnh Olympia, Khách sạn 5 sao… không chỉ là công việc, mà còn là cơ hội để tôi gặp gỡ và tiếp thêm động lực cho người trẻ.

Bước sang năm mới, tôi không đặt quá nhiều kế hoạch ồn ào. Tôi chỉ mong mình đủ tỉnh táo, đủ tử tế và đủ bền bỉ để đi tiếp.

Công Tố còn sợ thất bại không?

- Tôi không sợ, nhưng tôi tôn trọng nó. Thất bại giống như một đoạn đường gồ ghề - biết là khó đi, nhưng không thể né.

Nếu có gửi lời nhắn cho người trẻ đang “ngã ngựa”, tôi chỉ muốn nói: Đứng dậy chậm cũng được. Quan trọng là đừng buông dây cương. Khi còn giữ được phương hướng, mình vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước.

MC Công Tố tên thật là Phạm Công Tố (SN 1991), là một trong những gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh bắt đầu sự nghiệp truyền hình từ năm 18 tuổi, từng ghi dấu ấn với nhiều chương trình như: Bữa trưa vui vẻ, Khách sạn 5 sao... Ngoài vai trò MC, anh còn đảm nhận công việc biên tập, sản xuất chương trình và giảng dạy kỹ năng. Với phong cách dẫn gần gũi, năng động, Công Tố từng đoạt giải "Người dẫn chương trình ấn tượng" tại VTV Awards.

Ảnh: Nhân vật cung cấp