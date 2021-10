Màn lột xác đáng kinh ngạc của Adele trong 6 năm "ở ẩn"

Dân trí Trong 6 năm vắng bóng khỏi làng nhạc quốc tế, "họa mi nước Anh" Adele đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc về ngoại hình cũng như cuộc sống.

Mới đây, sau 6 năm vắng bóng làng nhạc, ca sĩ Adele đã khiến khán giả khắp thế giới xôn xao khi thông báo kế hoạch trở lại với âm nhạc cùng một ca khúc mới toanh. Sự thông báo bất ngờ của giọng ca 33 tuổi khiến cái tên Adele vốn đã rất nổi tiếng bỗng chốc trở nên càng hấp dẫn hơn với người hâm mộ toàn cầu.

Ngày 5/10, Adele khiến fan toàn cầu háo hức khi thông báo sắp trình làng một sản phẩm âm nhạc mới.

Ca khúc mới của Adele có tên là Easy On Me. Đoạn video đen trắng dài mang phong cách hoài cổ được nữ "họa mi nước Anh" chia sẻ trên trang Youtube đã thu hút gần 3,8 triệu người xem chỉ sau nửa ngày ra mắt.

Đoạn clip ngắn hé lộ MV mới này cũng lọt vào Top thịnh thành âm nhạc Youtube tại nhiều quốc gia như Mỹ, Anh và một số nước châu Âu… Trên mạng xã hội, cụm từ khóa "Adele" và "Easyonme" cũng lọt vào Top tìm kiếm nhiều nhất.

Chuyên trang âm nhạc NME cũng dự đoán Easy On Me sẽ sớm đạt thành tích với vị trí Top 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế, bao gồm cả Billboard Hot 100, Rolling Stone Charts, Apple Music…

Adele với hình ảnh mũm mĩm quen thuộc trong quá khứ.

Rolling Stone cho biết Adele đã bắt đầu chiến dịch quảng bá album mới từ ngày 1/10 và đĩa đơn Easy On Me dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 15/10, theo sau là album thứ 4 của Adele.

Nói về sự vắng bóng của mình khỏi sân khấu âm nhạc trong một thời gian dài, "họa mi nước Anh" chia sẻ: "Tôi biết nhiều người bàn tán rằng tôi bây giờ chỉ làm MC, không đi hát hay đại loại vậy. Có vài lý do, nhưng chủ yếu là do album của tôi chưa hoàn thành. Và tôi cũng quá sợ hãi khi phải làm hai việc cùng lúc".

Trong 6 năm vắng bóng khỏi sàn diễn âm nhạc, Adele đã liên tục làm mới mình về ngoại hình cũng như quan điểm sống.

Adele hé lộ một phần MV mới "Easy On Me"

Adele gia nhập làng giải trí vào năm 2006 và trở thành giọng ca nổi tiếng của nước Anh. Vào năm 2012, Adele đứng thứ năm trong danh sách 100 Người phụ nữ vĩ đại nhất trong âm nhạc của VH1 còn tạp chí Time bầu chọn cô là một trong những nhân vật ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Ngoài giọng ca ấn tượng, Adele còn khiến người hâm mộ chú ý với thân hình ngoại cỡ đặc biệt. Song, từ năm 2019, sau khi xác nhận chia tay với chồng, Simon Konecki, Adele lột xác hoàn toàn.

Cô bước vào chế độ giảm cân và thừa nhận "tống" hơn 45kg trong năm 2020 để có dáng vóc nhỏ nhắn như một siêu mẫu. Nữ ca sĩ từng khẳng định cô giảm cân vì sức khỏe, không phải do những lời miệt thị của khán giả.

Trong 6 năm vắng bóng khỏi sân khấu âm nhạc, Adele đã làm mới mình khi giảm 45 kg.

Để có được vóc dáng như hiện tại, Adele áp dụng chế độ luyện tập khắc nghiệt. Ngoài ra, cô tuân thủ hình thức ăn kiêng dưới 1.000 calo/ngày thông qua phương pháp ăn kiêng đặc biệt đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, phát triển cơ bắp, đốt cháy mỡ thừa.

Có được dáng vóc thon gọn, Adele tự tin diện những bộ cánh để phô diễn dáng vóc gợi cảm. Giọng ca Hello theo đuổi phong cách quyến rũ, trưởng thành khác hoàn toàn với vẻ ngoài phúc hậu trước đó. Khán giả nhận xét nhìn Adele như trẻ hơn khi giảm cân.

Adele trở nên quyến rũ và nữ tính hơn sau khi giảm cân.

Tháng 3/2021, Adele và chồng đã hoàn tất thủ tục ly hôn sau 2 năm xác nhận chia tay. Giọng ca Someone like you chia sẻ quyền nuôi con trai 8 tuổi với chồng cũ. Nữ ca sĩ nổi tiếng cũng giữ nguyên khối tài sản 190 triệu USD sau khi trở về cuộc sống độc thân. Số tài sản của Adele chủ yếu đến từ bản quyền âm nhạc và các tour diễn của nữ ca sĩ.

Ngoài ra, Adele sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ, bao gồm hai căn nhà ở Kensington, London, Anh trị giá khoảng 14 triệu USD. "Họa mi nước Anh" đang sống trong dinh thự ở Beverly Hills, California, Mỹ trị giá khoảng 9,5 triệu USD.

Adele cũng đã hoàn tất thủ tục chia tay chồng trong tháng 3/2021, chính thức bắt đầu cuộc sống độc thân.

Trở lại cuộc sống độc thân ở tuổi 33, nữ ca sĩ người Anh trở thành người phụ nữ được nhiều người khao khát khi vừa giàu có, thành công và cũng rất xinh đẹp. Từ tháng 4/2021, giới truyền thông đã xôn xao trước thông tin Adele đang hò hẹn.

Ngày 18/7, cô công khai đi xem bóng rổ cùng bạn trai Rich Paul và ngầm thừa nhận mối quan hệ tình cảm sau thời gian im ắng hậu ly hôn. Sau 2 năm chia tay chồng cũ, Adele đã tìm được hạnh phúc mới, vốn là một người bạn từ thời thơ ấu.

Nữ ca sĩ đang hò hẹn với ngôi sao làng thể thao Rich Paul, hơn cô 6 tuổi.

Được biết, bạn trai của Adele hơn cô 6 tuổi và là người thành lập công ty Klutch Sports Group, chuyên quản lý một số cầu thủ bóng rổ NBA nổi tiếng bao gồm Anthony Davis, Eric Bledsoe, John Wall, Ben Simmons...

Cặp đôi thường xuyên đi hẹn hò, dự tiệc cùng nhau và được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình. Khi sánh đôi bên bạn trai, Adele quyến rũ bội phần với những bộ cánh khoe dáng vóc cùng nụ cười rạng ngời hạnh phúc.

Những hình ảnh mới năng động, tích cực và trẻ trung của nữ ca sĩ nhận nhiều lời khen từ phía người hâm mộ.

Adele và bạn trai hiện tại - Rich Paul bị giới săn tin bắt gặp hò hẹn.

Adele xinh đẹp hơn sau khi giảm cân

Mi Vân

Theo Dailymail/QQ