Màn lộ diện của Lương Bích Hữu tại "Ca sĩ mặt nạ" lập thành tích bất ngờ

Lương Bích Hữu không phải người đầu tiên lộ diện trong chương trình Ca sĩ mặt nạ nhưng lại là người tạo ra làn sóng sôi nổi nhất tính đến thời điểm này.

Trên YouTube, tập phát sóng với màn tháo mặt nạ của "cô gái Trung Hoa" đã nhận về hơn 4,7 triệu lượt xem với hơn 50 ngàn lượt thích và hơn 8,3 ngàn lượt bình luận.

Không chỉ vậy, đoạn clip Lương Bích Hữu thể hiện ca khúc Xem như em chẳng may bằng 2 chất giọng khác nhau trên TikTok cũng đạt hơn 13 triệu lượt xem.

Ca sĩ Lương Bích Hữu tại chương trình "Ca sĩ mặt nạ" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trên Facebook, không ít người bày tỏ, sự trở lại của Lương Bích Hữu khiến họ bồi hồi vì được "sống lại" ký ức. Nhiều sao Việt cũng không ngần ngại bày tình cảm với nữ ca sĩ và thừa nhận cô chính là một phần thanh xuân tươi đẹp của mình.

MC Trấn Thành - cố vấn trong chương trình - cho biết từng có thời gian, anh đem lòng cảm mến nữ ca sĩ nhưng thời điểm đó anh chỉ là "MC dạo" còn Lương Bích Hữu đã nổi lên như một hiện tượng.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Trúc Nhân cũng đăng tải hình ảnh của Lương Bích Hữu cùng những chia sẻ đầy tình cảm: "Chị là tuổi thơ của em, là thần tượng của em, là cả một thời mơ mộng của em khi em còn là học sinh trung học. Ký ức về chị sống lại trong em mãnh liệt hơn bao giờ hết khi chị tháo mặt nạ ra, thương chị nhiều!".

Dẫu sức hút của Lương Bích Hữu sau chương trình Ca sĩ mặt nạ vô cùng mạnh mẽ, nhưng ít ai ngờ rằng nữ ca sĩ từng chần chừ và lo lắng khi được mời tham gia chương trình.

Chia sẻ với Dân trí, Lương Bích Hữu nói: "Ban đầu, tôi đã do dự và lo lắng vì sợ không có thời gian luyện tập để mang lại những hiệu ứng âm nhạc hay nhất cho khán giả. Nhưng thật may mắn, trong ê-kíp chương trình có Vương Khang (đạo diễn - PV), người em thân thiết từ những ngày đầu tôi vào showbiz đến nay và là người rất tài giỏi. Đây là lý do khiến tôi yên tâm, quyết định tham gia chương trình này".

Mặc dù phải dừng cuộc chơi sớm, nhưng đối với Lương Bích Hữu, sự ủng hộ và yêu thương của khán giả đã khiến cô vô cùng hạnh phúc.

Nữ ca sĩ hứa hẹn sẽ đền đáp sự yêu thương của khán giả bằng những sản phẩm âm nhạc tốt nhất (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Cô gái Trung Hoa" cho rằng, chính vì "trở lại" sau thời gian dài hoạt động tại nước ngoài nên cô được khán giả quan tâm. Thêm vào đó, chương trình Ca sĩ mặt nạ bảo mật thông tin người tham gia, tạo sự mới mẻ cho người xem, nên mới có được hiệu ứng sôi nổi như vậy.

Nữ ca sĩ chia sẻ, sắp tới cô sẽ cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới để đáp lại sự yêu mến mà khán giả dành cho mình. Ngoài ra, cô cũng sẽ có chuyến lưu diễn tại Mỹ và Úc để phục vụ khán giả hải ngoại.