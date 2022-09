Lương Bích Hữu nhớ lại vụ tai nạn: "Chỉ có ba lao vào biển lửa bế tôi ra"

Những năm 2000, Lương Bích Hữu là ca sĩ tuổi teen được đông đảo khản giả yêu mến bởi giọng hát trong trẻo đặc trưng cùng hàng loạt bài hit gắn liền với thế hệ 8X, 9X như: Cô gái Trung Hoa, Dằm trong tim, Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, Quên cách yêu, Nước mắt hóa đá…

Thời điểm đó, những bài hát của cô không chỉ phủ sóng trên truyền hình, sân khấu ca nhạc, phòng karaoke mà còn trở thành nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại của rất nhiều người.

"Cô gái Trung Hoa" Lương Bích Hữu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thế nhưng, giữa lúc đang hoạt động nghệ thuật sôi nổi, giọng ca Nước mắt hóa đá lại gặp không ít trắc trở, từ tai nạn sân khấu cho đến những biến cố tình cảm. Từ đó, nữ ca sĩ dần kín tiếng hơn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Bẵng đi một thời gian, mới đây, Lương Bích Hữu bất ngờ xuất hiện tại chương trình "Ca sĩ mặt nạ", không chỉ được khán giả ủng hộ nhiệt tình mà còn khiến nhiều sao Việt rưng rưng xúc động khi gợi lại những ký ức thanh xuân.

Sự trở lại "chấn động"

Sau thời gian dài khá im ắng, điều gì khiến Lương Bích Hữu nhận lời tham gia "Ca sĩ mặt nạ" trong khi đây lại là một chương trình mà ca sĩ phải giấu mặt?

- Ban đầu, khi chương trình "Ca sĩ mặt nạ" ngỏ lời mời, tôi đã do dự và lo lắng vì sợ không có thời gian luyện tập để mang lại những hiệu ứng âm nhạc hay nhất cho khán giả. Nhưng thật may mắn, trong ê-kíp chương trình có Vương Khang (đạo diễn - PV), người em thân thiết từ những ngày đầu tôi vào showbiz đến nay và là người rất tài giỏi. Đây là lý do khiến tôi yên tâm, quyết định tham gia chương trình này.

Ca sĩ Lương Bích Hữu "gây sốt" với hình tượng Kim Sa Ngư tại chương trình "Ca sĩ mặt nạ" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhận được sự yêu mến của khán giả nhưng Lương Bích Hữu đã phải tháo mặt nạ và dừng lại khá sớm. Bản thân chị có thấy tiếc?

- Tôi nghĩ rằng khán giả đã đoán ra được khi tôi trình bày ca khúc Sao cha không như cố vấn Trấn Thành nhận xét. Nhưng dù họ không chắc chắn, muốn xác nhận bằng cách để tôi tháo mặt nạ xuống hay vì lý do gì đi nữa thì việc Kim Sa Ngư được khán giả đón nhận và ủng hộ như vậy đã là niềm vui rồi.

Khi ẩn sau lớp mặt nạ, xung quanh tôi chỉ là một màu đen, tôi hoàn toàn nhập tâm vào từng câu chữ của ca khúc. Giai điệu và tôi như hòa làm một. Đối với tôi, ca sĩ là người truyền tải giai điệu, nội dung, hơi thở của ca khúc đó đến với khán giả.

Tham gia chương trình này, tôi thấy rằng khán giả vẫn yêu thương và ủng hộ mình trong âm nhạc, đó là điều rất hạnh phúc.

Theo Lương Bích Hữu, điều gì khiến màn tháo mặt nạ của chị trong chương trình lại "gây bão"?

- Khi tôi mới chập chững bước vào con đường ca hát, mọi người biết đến tôi với hình ảnh ca sĩ tuổi teen. Sau đó, tôi may mắn được khán giả ủng hộ, yêu mến cho đến thời điểm hiện tại.

Đến khi tôi tham gia chương trình "Ca sĩ mặt nạ" với một chất giọng khác - một Lương Bích Hữu trầm lặng sau bao sóng gió của cuộc đời nhưng vẫn miệt mài với âm nhạc, tôi lại một lần nữa may mắn được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Cũng có thể là do sau thời gian dài hoạt động và sống tại nước ngoài khá lâu, tôi mới quay lại. Thêm vào đó, chương trình "Ca sĩ mặt nạ" bảo mật thông tin người tham gia, tạo sự mới mẻ cho người xem, nên mới có được hiệu ứng sôi nổi như vậy.

Lương Bích Hữu cảm thấy hạnh phúc khi được khán giả đón nhận nhiệt tình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Để hát được 2 giọng hoàn toàn khác nhau như tại chương trình, chị có phải tập luyện nhiều?

- Ngày trước, chưa biết kỹ thuật âm nhạc là gì, tôi thường nghe nhạc rồi nhại giọng các cô chú ca sĩ nổi tiếng. Khi được học và rèn luyện sâu hơn về chuyên môn ở Nhạc viện, việc biến đổi giọng hát cũng dễ dàng hơn với tôi. Thật sự, tôi rất vui khi khán giả thích thú với giọng hát của Kim Sa Ngư.

"Với tôi, kinh tế không phải là vấn đề chính"

Bên cạnh những phản hồi tích cực từ khán giả, có người lại cho rằng là ca sĩ kỳ cựu, đi hát nhiều năm thì chuyện hát hay... không có gì lạ. Lương Bích Hữu nghĩ sao?

- Cá nhân tôi thấy ca sĩ hát hay là một lẽ nhưng có truyền tải được cảm xúc đến người nghe hay không là một chuyện khác.

Từng được khán giả yêu mến, Lương Bích Hữu có cảm thấy tiếc khi suốt thời gian dài không hoạt động sôi nổi?

- Thật sự, tôi không hoạt động sôi nổi ở Việt Nam do thường đi lưu diễn ở nước ngoài. Song song đó, ở Mỹ, tôi còn đi học để nâng cấp chính mình. Nhưng quan trọng là trong khoảng thời gian đó, bạn bè gần xa chưa bao giờ ngừng yêu thương, quan tâm và động viên tôi.

Vậy lý do gì khiến Lương Bích Hữu chọn im ắng trong khi đang rất được khán giả yêu mến?

- Tôi nghĩ có lúc bản thân phải yên tĩnh và làm sao để có thể hoàn thiện hơn, mang lại những sản phẩm âm nhạc tốt hơn. Mỗi người sẽ chọn hướng đi theo cách của mình. Riêng tôi, chưa bao giờ quay lưng với âm nhạc cả, chỉ là tôi yêu nhạc theo cách của mình thôi.

"Cô gái Trung Hoa" cho biết chưa bao giờ rời bỏ âm nhạc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều người cho rằng, chỉ cần hoạt động sôi nổi trở lại, Lương Bích Hữu sẽ rất nhanh nhận được sự yêu mến như xưa bởi mọi người chưa bao giờ quên chị. Chị nghĩ sao?

- Thời gian qua, điều duy nhất khiến tôi có thể yên tâm chính là sự ủng hộ hết mình từ người thân, bạn bè. Chỉ cần tôi được làm điều mình thích, tự tin trong cuộc sống và tràn đầy năng lượng mỗi ngày thì dù có hoạt động sôi nổi hay không, mọi người vẫn luôn bên cạnh tôi.

Có người nói Lương Bích Hữu giờ đây hoạt động nghệ thuật chỉ vì đam mê, không vướng bận kinh tế nên sẽ không đều đặn sản phẩm như trước, có đúng như vậy?

- Mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau về cuộc sống. Với tôi, kinh tế không phải là vấn đề chính để quyết định cho việc ra sản phẩm đều hay không.

Nếu ngày xưa Lương Bích Hữu được biết đến là ca sĩ hát nhạc teen thì giờ đây, định hướng âm nhạc của chị là gì?

- Có thể sẽ là sâu lắng hơn. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ lắng nghe những lời góp ý và mong muốn mà mọi người dành cho mình.

"Lương Bích Hữu sau 10 năm không có gì thay đổi ngoài... tuổi tác"

Đời tư lẫn sự nghiệp của Lương Bích Hữu có khá nhiều biến động. Sau tất cả, Lương Bích Hữu của hôm nay và 10 năm trước có gì giống và khác nhau?

- Trong cuộc sống, là ai đi chăng nữa cũng sẽ có những sóng gió, thăng trầm. Nhưng có thể tôi may mắn hơn rất nhiều người vì dù có vấp ngã, vẫn có gia đình nâng đỡ, cụ thể là ba tôi. Ba là người tháp tùng tôi đến từng điểm diễn, là người duy nhất không ngại nguy hiểm để bảo vệ tôi mặc dù lúc ấy tuổi gần 60.

Tôi còn nhớ như in sự cố điểm diễn phát cháy khiến mình bị bỏng nặng. Lúc đó, trước mặt tôi là một biển lửa, mọi người chạy tán loạn, chỉ có duy nhất ba chạy vào đám cháy bế tôi ra.

Bên cạnh một người ba ấm áp, tôi còn có một người mẹ ân cần. Mẹ là người luôn hiểu tôi dù tôi không nói ra. Mẹ luôn cho tôi nhiều lời khuyên, là người chăm lo cho tôi từ ăn mặc cho đến giấc ngủ. Mẹ khiến tôi cảm thấy dù gia đình có nhiều chị em nhưng Hữu vẫn sống như cô công chúa không phải âu lo.

Nhờ có tình yêu thương của ba mẹ và khán giả mà Lương Bích Hữu của hôm nay hay của 10 năm về trước, ngoài tuổi tác ra thì không có gì thay đổi. Có chăng là Lương Bích Hữu của hiện tại cứng cáp hơn, nghiêm túc hơn và sâu sắc hơn để có thể bảo vệ người mà tôi yêu quý.

Lương Bích Hữu cho biết cô cảm thấy bản thân cứng cáp hơn xưa (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở thời điểm hiện tại, Lương Bích Hữu còn điều gì tiếc nuối?

- Đối với tôi, chỉ cần được khán giả yêu mến, gia đình và những người xung quanh có nhiều sức khỏe thì không còn gì tiếc nuối. Tôi trân trọng những thứ mình đang có.

Vậy Lương Bích Hữu có nghĩ bản thân cần một bờ vai để tựa vào lúc mỏi mệt?

- Gia đình chính là bờ vai cũng là nơi tôi luôn muốn dừng lại nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi. Gia đình hiện đang là tất cả với tôi!

Với "sức nóng" ở hiện tại, Lương Bích Hữu có dự định gì sắp tới?

- Tôi đã và đang chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc sẽ ra mắt vào tháng 9. Còn những sản phẩm sau đó, tôi xin phép được giữ bí mật vì muốn trau chuốt kỹ lưỡng hơn để mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Thời gian gần đây, Lương Bích Hữu hoạt động rất sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Phải chăng chị không muốn mình nằm ngoài xu hướng của giới trẻ?

- Dù ở sân chơi nào, nếu mình biết cách biến nó trở thành một trò chơi lành mạnh thì nó cũng có thể giúp mình phát hiện ra những điều thích hợp với bản thân. Mạng xã hội cũng vậy.

Cảm ơn những chia sẻ của Lương Bích Hữu!