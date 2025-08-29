Nữ rapper đã xuất hiện tại phiên tòa xét xử ở Los Angeles (Mỹ) vào cuối tháng 8 này. Ngôi sao ca nhạc bị một cựu nhân viên bảo vệ tại phòng khám cáo buộc hành hung vào năm 2018.

Các đoạn clip ghi lại lời khai của cô đã lan truyền chóng mặt nhờ những phản ứng trên khuôn mặt nữ rapper và những câu trả lời của cô trong quá trình thẩm vấn. Được biết, các clip này đã đạt hơn 10 triệu lượt xem, trở thành chủ đề bàn tán trên hầu hết các mạng xã hội.

Màn đối đáp của Cardi B tại tòa đang gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Theo hồ sơ tòa án, năm 2020, nhân viên bảo vệ tên là Emani Ellis đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Cardi B với cáo buộc hành hung, cố ý gây tổn thương tinh thần và giam giữ người trái phép vì một sự việc xảy ra vào năm 2018.

Tại tòa, nữ ca sĩ nhạc rap nói với bồi thẩm đoàn rằng, nữ nhân viên bảo vệ đã đòi cô bồi thường 24 triệu USD vì cáo buộc hành hung. Cardi B cho hay, cô nổi giận với người phụ nữ này là vì cô ta cố tình ghi hình khi cô đang vào phòng khám khoa sản.

Trong hồ sơ vụ án, nạn nhân Ellis tố nữ ca sĩ nổi tiếng đã đánh, dùng nhiều lời lẽ phân biệt chủng tộc, xúc phạm ngoại hình với cô. Ellis cũng cáo buộc Cardi B "lợi dụng địa vị người nổi tiếng" để khiến cô bị mất việc và cố tình phá hủy đoạn phim giám sát ghi lại vụ việc. Theo đơn kiện, Ellis kể đã phải điều trị tâm lý và y tế sau vụ việc.

Cardi B hầu tòa với phong cách thời trang đa dạng, chỉn chu (Ảnh: News).

Trước tòa, vào ngày 27/8, cựu nhân viên bảo vệ Ellis kể lại, khi thấy Cardi B bước ra khỏi thang máy tại phòng khám sản khoa, cô đã ngạc nhiên và thốt lên: "Ồ, là Cardi B đấy".

Ellis kể rằng, nữ ca sĩ cáo buộc cô công khai việc Cardi B đến phòng khám sản khoa. Cô kể lại, Cardi B nói với cô: "Sao cô lại nói với mọi người là cô đã nhìn thấy tôi?".

Tiếp đó, giọng ca nổi tiếng đánh cô liên tục vào đầu, mặt và thân; khạc nhổ vào mặt cô và chửi rủa cô bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc, miệt thị ngoại hình.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nữ rapper đang mang thai đứa con đầu lòng với rapper Offset. Tuy nhiên, khi đó cô vẫn chưa công khai việc mình đang mang thai với người hâm mộ.

Tờ Today nhận định, thái độ thản nhiên và cách đối đáp thẳng thắn của Cardi B với luật sư tại tòa khiến cô trở thành tâm điểm của mạng xã hội toàn cầu. Diện mạo của giọng ca nổi tiếng cũng khiến fan xôn xao. Mỗi ngày Cardi B đội một bộ tóc giả khác nhau, chăm sóc chỉn chu ngoại hình khi đến tòa.

Trước câu hỏi về tình trạng sức khỏe thời điểm xảy ra vụ việc, Cardi B nói: “Khi cô mang thai, tôi chẳng làm được gì. Các vị muốn tôi nói những điều tôi không thể làm sao?”. Câu trả lời của giọng ca nổi tiếng khiến cả phòng xử án cười ồ lên.

Cardi B là rapper nổi tiếng thế giới hiện nay (Ảnh: Instagram).

Cardi B cũng giải thích việc cô không thể hành hung nữ nhân viên bảo vệ vì người này “to gấp đôi” cô. Cô liên tục khẳng định chưa từng đụng đến Ellis và nói, hai bên đã chạm ngực nhau, nhưng cuộc cãi vã chỉ dừng lại ở những lời nói qua lại.

"Cô ấy không thể bị thương vì tôi còn chẳng đụng vào cô ấy", "Vâng, chắc chắn tôi rất giận. Bởi vì tôi đang mang thai. Và người phụ nữ này đang chuẩn bị đánh tôi" là một số câu trả lời của Cardi B trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội sau phiên tòa.

Một người dùng trên mạng xã hội X thốt lên: “Màn đối đáp của Cardi B tại tòa hôm nay giống như một tiểu phẩm hài trên truyền hình”. Một người khác nhận xét: “Luật sư tỏ ra khá hung hăng và cô ấy đáp trả lại bằng năng lượng tương tự”.

Theo People, phiên tòa hiện tạm hoãn và dự kiến ​​sẽ tiếp tục sau ngày 1/9.

Cardi B (SN 1992) là một nữ ca sĩ người Mỹ. Cô mang trong mình dòng máu lai với mẹ là người Trinidad và Tobago, bố là người Dominica. Trước khi trở thành nữ ca sĩ nổi tiếng, cô từng là vũ công thoát y.

Năm 2013, Cardi B bắt đầu nhận được sự chú ý từ cộng đồng nhờ một số video thoát y được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Từ đó, cô dần tiến tới con đường âm nhạc.

Nữ rapper nuôi dưỡng chất nghệ thuật cá tính của mình qua những giai đoạn khó khăn. Cuộc sống càng gai góc càng làm đa dạng góc nhìn âm nhạc của một rapper.

Giọng ca đình đám sở hữu 1 giải Grammy và từng góp mặt trong danh sách Những người phụ nữ của năm, Nhân vật của năm của các tạp chí danh tiếng (Ảnh: News).

Cuối năm 2015, nữ rapper lần đầu tiên bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp trong bản remix đĩa đơn Boom Boom của ca sĩ Reggae Fusion. Sau đó, Cardi B cho ra mắt dự án đầu tiên có tựa đề Gangsta Bitch Music, Vol. 1. Đây chính là bước đệm cho sự nghiệp của cô sau này.

Ngôi sao 33 tuổi đang sở hữu một giải Grammy, 8 giải âm nhạc Billboard, 4 giải thưởng âm nhạc Mỹ, 4 giải MTV Video Music cùng nhiều giải thưởng âm nhạc khác.

Với nhiều nỗ lực gây dựng sự nghiệp, Cardi B trở thành nữ rapper đầu tiên nhận được giải thưởng danh giá "Người phụ nữ của năm" của tạp chí Billboard vào năm 2010. Tạp chí Time cũng đưa cô vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng vào năm 2018.

Ngoài các dấu ấn trong âm nhạc, Cardi B còn gây ấn tượng với người hâm mộ bởi tính cách và phong cách thời trang nổi loạn, cá tính. Giọng ca đình đám đã có 3 đứa con với chồng cũ, rapper Offset.