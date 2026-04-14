Màn đổi đời của TikToker nổi tiếng nhất: Từ công nhân đến thương vụ tỷ USD

Thương vụ giữa anh và Tập đoàn tài chính Rich Sparkle Holdings được xem là bước ngoặt chưa từng có trong ngành công nghiệp sáng tạo nội dung.

Khaby Lame (SN 2000) chào đời tại Senegal, sau đó theo gia đình chuyển đến Italy sinh sống từ khi mới 1 tuổi. Anh lớn lên trong một gia đình bình thường, với cha làm kinh doanh nhỏ và mẹ là một bà nội trợ.

Từ một công nhân thất nghiệp, Khaby Lame vươn lên trở thành một TikToker nổi tiếng khắp thế giới (Ảnh: Getty).

Sau khi hoàn thành chương trình trung học, Lame không theo đuổi con đường học vấn mà lựa chọn đi làm công nhân tại một nhà máy điện tử ở Chivasso, miền Bắc Italy.

Công việc ổn định nhưng thu nhập thấp, chỉ đủ để trang trải cuộc sống cơ bản. Bước ngoặt chỉ thực sự đến vào năm 2020, khi đại dịch Covid-19 khiến Italy phong tỏa. Nhà máy đóng cửa, Khaby Lame mất việc và buộc phải ở nhà trong thời gian dài.

Trong hoàn cảnh đó, anh bắt đầu thử sức với việc đăng tải video trên TikTok - một quyết định mang tính ngẫu nhiên nhưng đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời.

Không sử dụng lời thoại, không kịch bản phức tạp, các video của Lame chủ yếu xoay quanh việc phản ứng hài hước trước những tình huống “làm quá” trong đời sống. Biểu cảm gương mặt đặc trưng cùng cách kể chuyện tối giản giúp nội dung của anh nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ.

Chỉ sau vài năm, Khaby Lame trở thành hiện tượng toàn cầu. Tính đến giữa năm 2025, anh sở hữu hơn 160 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 80 triệu người theo dõi trên Instagram. Sự phổ biến của Lame vượt qua rào cản ngôn ngữ, giúp anh trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội.

Những nội dung mà Khaby Lamet thực hiện được đánh giá là gần gũi, thân thiện (Ảnh: News).

Theo ước tính của tạp chí Forbes, tài sản của Khaby Lame vào khoảng 20 triệu USD. Tuy nhiên, giá trị thực tế của anh không chỉ nằm ở thu nhập quảng cáo, mà còn ở sức mạnh thương hiệu cá nhân, đây được xem là yếu tố khiến các tập đoàn tài chính và công nghệ đặc biệt quan tâm.

Đầu năm nay, Khaby Lame gây chú ý khi hoàn tất thỏa thuận chuyển nhượng công ty do mình sáng lập - Step Distinctive Limited - cho Rich Sparkle Holdings, với mức định giá lên tới 975 triệu USD. Thương vụ này không được thanh toán bằng tiền mặt mà thông qua cổ phiếu của tập đoàn.

Sau giao dịch, Lame được cho là nắm giữ khoảng 75 triệu cổ phiếu, trở thành một trong những cổ đông lớn, đồng thời tiếp tục tham gia điều hành công ty với vai trò công ty con. Theo kế hoạch, Rich Sparkle Holdings khai thác hình ảnh, giọng nói và phong cách đặc trưng của Lame để phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) cá nhân hóa.

Các sản phẩm này hướng tới lĩnh vực livestream (phát sóng trực tuyến) thương mại điện tử đa ngôn ngữ, một thị trường đang tăng trưởng nhanh tại Mỹ, Trung Đông và Đông Nam Á. Tập đoàn kỳ vọng mô hình AI mang “phiên bản số” của Khaby Lame dự đoán có thể tạo ra doanh thu lên tới 4 tỷ USD mỗi năm.

Đầu năm nay, Khaby Lame thực hiện thương vụ trị giá gần 1 tỷ USD với Tập đoàn Rich Sparkle Holdings (Ảnh: Business Insider).

Nếu thành công, đây sẽ là một trong những mô hình thương mại hóa hình ảnh cá nhân quy mô lớn nhất từng được triển khai, đồng thời mở ra hướng đi mới cho ngành sáng tạo nội dung trong kỷ nguyên AI.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi thông tin được công bố, thương vụ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Theo Business Insider, cổ phiếu của Rich Sparkle Holdings đã giảm mạnh, “bốc hơi” hơn 90% giá trị so với đỉnh vào tháng 1.

Không chỉ vậy, nhiều nền tảng giao dịch lớn như Interactive Brokers, Fidelity hay Charles Schwab đã hạn chế hoặc chặn giao dịch cổ phiếu này. Trong khi đó, một số ứng dụng như Robinhood và Webull vẫn cho phép giao dịch bình thường.

Giới chuyên gia nhận định nguyên nhân có thể đến từ quy mô vốn hóa nhỏ và rủi ro cao của cổ phiếu. Những mã như vậy thường biến động mạnh, thanh khoản thấp và dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường, khiến các công ty môi giới phải chủ động hạn chế để kiểm soát rủi ro.

Đáng chú ý, đến nay chưa có hồ sơ chính thức xác nhận việc thương vụ đã hoàn tất hoàn toàn, cũng như việc Khaby Lame đã nhận được số cổ phần như cam kết. Giữa những nghi vấn, TikToker nổi tiếng gần như giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào.

Anh cũng đã gỡ mã cổ phiếu liên quan khỏi hồ sơ cá nhân. Thay vào đó, Lame tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên, hợp tác với các thương hiệu lớn và tham gia nhiều dự án giải trí quốc tế.

Gần đây, Khaby Lame được công bố là đại sứ cho Thế vận hội Thanh niên Dakar 2026, cho thấy sức hút của anh vẫn không bị ảnh hưởng đáng kể bởi những biến động tài chính.

Hành trình của Khaby Lame cho thấy sự thay đổi sâu sắc của ngành nội dung số và khả năng thay đổi cuộc đời của một cá nhân trong xã hội hiện đại. Anh đã và đang là một trong những nhân vật tiêu biểu nhất của thời đại số khi một chiếc điện thoại và ý tưởng sáng tạo có thể mở ra cánh cửa tới thành công bất ngờ.