Mai Phương Thúy khoe dáng trên sân tennis, hé lộ tình trạng sức khỏe

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mai Phương Thúy tiết lộ, từ cuối tháng 4/2024, cô bắt đầu tập chơi tennis (quần vợt). Theo hoa hậu, tennis có kỹ thuật phức tạp, mất nhiều sức nên cô dành nhiều thời gian rèn luyện.

Trước đó, người đẹp vẫn thường xuyên tập yoga, gym và chạy bộ. "Càng ngày, tôi càng nhận thấy sức khỏe mới là tài sản tích lũy tốt nhất. Khi thể trạng mạnh, tôi mới có thể làm được nhiều điều mong muốn", Mai Phương Thúy bộc bạch.

Hoa hậu tiết lộ sau hơn 1 năm theo đuổi bộ môn tennis, cô nhận thấy thân hình săn chắc và cân đối hơn. Vừa qua, cô làm đại sứ cho giải quần vợt mang tên mình, nhằm kết nối những người yêu thể thao, đồng thời gây quỹ hỗ trợ vận động viên trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Hoa hậu Mai Phương Thúy tại giải quần vợt mang tên mình vào tháng 8 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa hậu tiết lộ, cô thường ra sân cùng hội bạn, đồng thời theo dõi các giải đấu quần vợt trên thế giới.

Do lịch trình công việc dày đặc, Hoa hậu Mai Phương Thúy từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Hồi tháng 5 vừa qua, cô bị chóng mặt, khó thở khi đang ăn và phải tự bắt xe đến bệnh viện. Sau đó, người đẹp dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục lại thể trạng.

Mai Phương Thúy nói, cô bị ốm là do làm việc nhiều nhưng "giảm việc là điều không thể". Vì thế, người đẹp tìm cách cân bằng, tăng cường luyện tập, ăn uống và nghỉ ngơi khoa học.

Mai Phương Thúy khoe thân hình săn chắc trên sân tennis (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gần đây, Mai Phương Thúy đăng tải loạt ảnh mừng tuổi 37. Trong ảnh, cô tạo dáng quyến rũ cùng với chiếc đầm xòe cúp ngực, nhận được nhiều lời chúc mừng từ gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Thay vì tích cực tham gia các hoạt động showbiz như trước đây, hoa hậu ưu tiên sống tối giản, chủ yếu tập trung thời gian dành cho gia đình, bản thân và bạn bè. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ về khoảnh khắc đời thường như xuống phố, tập luyện thể thao…

Bên cạnh đó, cô cũng tập trung cho lĩnh vực kinh doanh, đầu tư bất động sản, chứng khoán, được mệnh danh là “Hoa hậu chứng khoán”. Hiện tại, người đẹp sở hữu nhiều bất động sản giá trị, xe sang, đồ hiệu…

Hoa hậu Mai Phương Thúy gợi cảm trong bộ ảnh đón tuổi 37 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mai Phương Thúy từng có dự định kết hôn và sinh con trước 34 tuổi, nhưng tính đến thời điểm hiện tại kế hoạch vẫn chưa hoàn thành nên cô lựa chọn trữ đông trứng.

“Tôi vốn là người nghiện công việc nên sẽ kết hôn muộn, lo sợ việc qua “độ tuổi vàng” sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con, vì thế tôi đã chọn phương pháp trữ đông trứng”, người đẹp chia sẻ.

Mai Phương Thúy cũng khẳng định, cô vẫn sẽ cố gắng kết hôn và sinh con sớm nhất có thể.