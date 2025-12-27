Mai Diệu Ly: "Tôi đã học được cách thương yêu chính mình"

Sinh năm 1991 tại Hưng Yên, Mai Diệu Ly từng gây ấn tượng với hình ảnh nữ ca sĩ trẻ trung, quyến rũ. Cô được khán giả biết đến sau khi tham gia cuộc thi Sao Mai 2015.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mai Diệu Ly cho biết, năm vừa qua là khoảng thời gian cô có nhiều biến chuyển về tâm lý.

“Tôi từng phụ thuộc cảm xúc vào những điều bên ngoài. Nhìn lại, tôi thấy mình đã hy sinh quá nhiều cho mọi người mà quên mất bản thân cũng cần được yêu thương, cũng cần được lấp đầy”, cô nói.

Với Mai Diệu Ly, sự thay đổi lớn nhất chính là cảm giác “tỉnh thức”. Khái niệm này với cô không phải điều gì quá xa xôi, mà đơn giản là sự thức tỉnh trong nhận thức: Nhận ra giá trị của bản thân và ngừng việc đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác.

Nữ ca sĩ của hiện tại quyết liệt hơn, tự chủ hơn. Cô chọn cách "quay vào bên trong", tự vỗ về và ôm lấy mình sau tất cả những thăng trầm.

"Sao Mai" Diệu Ly sở hữu giọng hát nội lực, cảm xúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ ca sĩ quan niệm phụ nữ chỉ thực sự rạng rỡ khi họ hiểu được giá trị của chính mình. Quan điểm về tình yêu của cô giờ đây cũng trở nên thực tế: Không còn sống vì sự mong cầu hay định kiến của số đông, mà chỉ lựa chọn song hành cùng những người thực sự xứng đáng.

Mai Diệu Ly khẳng định: "Tôi muốn sống cuộc sống của chính mình, không vì ai mà nở rộ, cũng không vì ai mà úa tàn".

Trong guồng quay không ngừng của giới giải trí, Mai Diệu Ly chọn cho mình lối sống chậm lại, giữ cân bằng tinh thần. Cô tìm đến hội họa, sáng tác và nghiên cứu các triết lý sống tích cực. Thay vì loay hoay với áp lực danh tiếng hay công việc, Ly tập trung bảo toàn năng lượng tích cực mỗi ngày.

“Từ khi tìm hiểu về Phật pháp, tôi chú tâm tu dưỡng bản thân, trau dồi trí tuệ nên gần như không còn cảm thấy áp lực trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi đón nhận niềm vui lẫn nỗi buồn một cách nhẹ nhàng, vì tin rằng mỗi sự việc đều có ý nghĩa cho những bước tiếp theo trong cuộc đời”, Mai Diệu Ly cho hay.

Bí quyết để giữ vững tinh thần lạc quan của Ly chính là sự “biết đủ”. Cô dành thời gian cho những sở thích cá nhân, chọn lọc các mối quan hệ chất lượng và luôn giữ nụ cười khi đối mặt thử thách. Sự ổn định về tâm lý giúp cô thêm sức mạnh để đưa ra những quyết định quan trọng trong sự nghiệp.

Mai Diệu Ly tiết lộ, cô từng có dự định đi du học để hoàn thiện bản thân nhưng cuối cùng chọn ở lại Việt Nam, tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chính sự vững vàng về cảm xúc cũng trở thành bàn đạp để Mai Diệu Ly bùng nổ sáng tạo. Dù từng có ý định tạm gác ca hát để du học cao học Mỹ thuật, cô nhận ra bài học lớn nhất là cống hiến thực tế.

Sau album jazz Gió qua mùa thu nhớ, Diệu Ly tiếp tục giới thiệu dự án nhạc tình Một đời để nhớ vào cuối năm nay, đúng thời điểm cận sinh nhật của cô.

Album gồm 9 bản ballad lãng mạn như: Mong manh tình về, Biết bao giờ trở lại, Tuyết rơi mùa hè, Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh, Lời thiên thu gọi, Chờ thêm một đời, Tình em là đại dương, Sẽ có một ngày như thế và Bài hát cho anh.

Toàn bộ các ca khúc đều được thực hiện MV tại Đà Lạt, nơi có phong cảnh lãng mạn, phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng, sâu lắng của album. Đặc biệt, Bài hát cho anh do chính Mai Diệu Ly sáng tác, thể hiện một tình yêu trong sáng, cao thượng và tràn đầy niềm tin, giúp con người vượt qua những biến động trong cuộc sống.

Trước đó, nữ ca sĩ từng ghi dấu ấn với các sản phẩm âm nhạc như album Hà Nội giấc mơ tôi (2018), Tình khúc Phú Quang - Nỗi nhớ mùa đông (2022)...