Ma Ran Đô - Trần Ngọc Vàng hội ngộ sau "Tử chiến trên không"

Trong phim Tử chiến trên không, Ma Ran Đô đóng vai Sơn, chàng cảnh vệ điển trai, quả cảm, giỏi võ, ra sức bảo vệ an toàn cho hành khách giữa tình huống bị cướp máy bay. Vai diễn này đã giúp Ma Ran Đô nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ vẻ ngoài thu hút và nhiều pha hành động nghẹt thở.

Trong khi đó, diễn viên Trần Ngọc Vàng hóa thân thành cơ phó Khanh, người đồng hành cùng cơ trưởng Phong trong những khoảnh khắc quyết định. Anh được đánh giá là làm tốt cả những phân đoạn tình cảm lẫn hành động trong phim.

Sau khi Tử chiến trên không đạt doanh thu hơn 250 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất năm 2025, Ma Ran Đô và Trần Ngọc Vàng cũng được khán giả chú ý nhiều hơn.

Ma Ran Đô và Trần Ngọc Vàng hội ngộ trong show thời trang, gây sốt vì vẻ "nam thần" (Ảnh: Ban tổ chức).

Mới đây, Ma Ran Đô và Trần Ngọc Vàng có dịp hội ngộ trong show thời trang diễn ra ở TPHCM. Cả hai diện vest lịch lãm, phối cà vạt, đảm nhận vai trò vedette. Sự xuất hiện của hai diễn viên Tử chiến trên không thu hút hàng trăm khán giả có mặt cổ vũ.

Các thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh ngựa phi, biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Á Đông, gắn liền với sự hanh thông, bền bỉ và chuyển động không ngừng. Trang phục cũng không quá cầu kỳ, đề cao tính linh hoạt.

Diễn viên Ra Man Đô cho biết, anh thích những thiết kế đơn giản nhưng phom dáng tinh tế, không phô trương, phù hợp mặc trong nhiều dịp. Diễn viên Trần Ngọc Vàng cũng bày tỏ sự yêu thích dành cho những thiết kế gọn nhẹ, tạo được sự thiện cảm và thoải mái.

Đông đảo khán giả cổ vũ Ma Ran Đô và Trần Ngọc Vàng (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ thêm sau thành công của Tử chiến trên không, Trần Ngọc Vàng cho biết anh xem đó là dấu ấn đáng nhớ và là động lực để phấn đấu nhiều hơn. Từng đảm nhận nhiều vai chính phim điện ảnh, nam diễn viên hiện chọn lọc dự án, ưu tiên các vai diễn có chiều sâu tâm lý, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất.

Về phía Ma Ran Đô, nam diễn viên không đóng khung bản thân mà liên tục biến hóa trong các vai diễn, lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác. Bộ phim mới nhất có sự tham gia của anh là "Truy tìm long diên hương" đạt hơn 150 tỷ đồng.

Gần đây, Ma Ran Đô cũng gây chú ý khi tham gia chương trình Đệ nhất mưu sinh, lăn xả hết mình bất chấp hình ảnh "nam thần màn ảnh".

Ma Ran Đô và Trần Ngọc Vàng đều có những bước tiến sau "Tử chiến trên không" (Ảnh: Ban tổ chức).