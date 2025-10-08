M Naive gây chú ý khi hát nhạc phim "Tử chiến trên không"

M Naive khoe giọng cổ điển đầy cảm xúc với ca khúc "Bừng sáng" trong phim "Tử chiến trên không" (Video: YouTube).

Ngay sau những suất chiếu đầu tiên, Tử chiến trên không - bộ phim lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay chấn động năm 1978 - đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận trong cộng đồng yêu điện ảnh.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, đến 10h ngày 8/10, doanh thu phim đã đạt 220,5 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm Việt tạo nên cơn sốt phòng vé.

Không chỉ hấp dẫn ở khía cạnh điện ảnh, phần âm nhạc cũng góp phần quan trọng vào thành công của phim. Ca khúc mở màn Bừng sáng - sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc từ thập niên 1960 - ngay từ những nốt nhạc đầu tiên đã mang lại năng lượng sảng khoái, tạo cảm giác hân hoan cho khán giả trước khi bước vào mạch truyện kịch tính.

Sự tươi mới trong bản phối kết hợp với giọng hát mang màu sắc cổ điển khiến nhiều người bất ngờ.

M Naive gây ấn tượng với ca khúc “Bừng sáng” nhờ màu giọng lạ, pha nét cổ điển đầy cảm xúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giọng ca đứng sau bản nhạc này chính là M Naive (tên thật Trần Hà My), cái tên từng được biết đến qua loạt clip cover (hát lại những ca khúc nổi tiếng theo phong cách riêng) đời đầu nhưng sau đó gần như biến mất khỏi showbiz.

Sự trở lại của cô trong Tử chiến trên không vì thế càng gây chú ý, nhất là khi Bừng sáng được thể hiện bằng giọng hát vừa hoài niệm vừa mang hơi thở mới, phù hợp tinh thần bộ phim.

Giọng hát hoài niệm khiến khán giả ngỡ như trở về thập niên 60-70

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cơ duyên thể hiện ca khúc Bừng sáng cho bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không, M Naive cho biết: “Đạo diễn Hàm Trần là người trực tiếp liên lạc với tôi. Khi đó, ca khúc Bừng sáng đã được lựa chọn làm mở đầu phim. Thời điểm nhận lời cũng là lúc bộ phim đang trong quá trình hậu kỳ, và tôi chỉ có 5 ngày để hoàn thành bài hát”.

Không chỉ đảm nhận vai trò ca sĩ, M Naive còn tham gia với tư cách vocal producer - người định hình, hướng dẫn và xử lý phần thể hiện giọng hát trong phòng thu. Với kinh nghiệm nhiều năm, cô trực tiếp tham gia xử lý cách hát và góp ý bản phối, giúp ca khúc vừa giữ được tinh thần xưa, vừa mang hơi thở hiện đại, phù hợp với không gian điện ảnh.

M Naive tiết lộ cô tự thu âm và phối lại giọng hát, sau đó kết hợp cùng đội ngũ âm thanh để hoàn thiện ca khúc “Bừng sáng” (Ảnh: Nhân vật cung cấp),

Về sự khác biệt so với bản gốc trước năm 1975, M Naive tiết lộ: “Bản phối mới không thay đổi nhiều về cấu trúc, nhưng chất liệu được làm mới. Chúng tôi dựa trên phiên bản của danh ca Thái Thanh, nhưng bản gốc có phần mộc và thô hơn. Toàn bộ nhạc cụ được làm lại, tôi thu lại toàn bộ bè, hát lại và hoà âm kỹ lưỡng để ca khúc vừa hiện đại, vừa phù hợp với màn ảnh rộng”.

Về cách truyền tải tinh thần của bài hát, vốn gợi hình ảnh thanh xuân và niềm tin, cô chia sẻ: “Tôi đã nghe và cảm nhận Bừng sáng qua giọng hát Thái Thanh với cách thể hiện mềm mại, thánh thót và kỹ thuật cổ điển.

Khi được giao thể hiện lại, tôi muốn mang vào ca khúc năng lượng trẻ trung, mạnh mẽ hơn, nên gần như không hát theo phong cách cổ điển mà dùng lực và sự dứt khoát để xử lý bài”.

Cô nhấn mạnh: “Với Bừng sáng, thử thách lớn nhất là làm sao giữ được màu giọng cổ điển xuyên suốt, nhưng vẫn phải có lực, sự dứt khoát và trẻ trung”.

Trong quá trình thu âm, khoảnh khắc ấn tượng nhất với M Naive là 2 câu hát: “Kề nhau đêm nay anh ơi/ Sưởi lòng lãng du một tối”.

“Khoảnh khắc này chứa nhiều tầng cảm xúc, vừa gợi hoài niệm, vừa sống động, như một điểm nhấn kết nối tinh thần ca khúc với không khí của bộ phim”, M Naive bày tỏ.

Khi được hỏi về lý do chọn thời điểm này để xuất hiện trở lại sau quãng thời gian vắng bóng, cô bộc bạch: “Gọi là “trở lại” thì nghe cao xa quá, bởi thực ra tôi vẫn ở đây, vẫn làm nhạc, chỉ là không ồn ào trước công chúng. Tôi nhận lời vì vốn rất yêu thích các bộ phim của anh Hàm Trần và Bừng sáng mang một màu âm nhạc khác biệt mà tôi hiếm khi có cơ hội thể hiện.

Về mặt nghệ thuật, M Naive cho biết việc nhận lời thể hiện ca khúc mở màn không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích cá nhân mà còn bởi sức hấp dẫn của một thử thách.

“Tôi là người thích thử thách và khi nghe ca khúc này, tôi lập tức thấy hứng thú. Khi xem phân cảnh phim và nghe câu chuyện về vụ không tặc năm 1978, tôi lập tức thấy hứng thú. Ca khúc mở đầu có nhiệm vụ tạo cảm giác hân hoan, giúp khán giả hòa vào bối cảnh, đồng thời tạo sự tương phản với những tình tiết gay cấn phía sau”, nữ ca sĩ nói thêm.

Cô cũng nhấn mạnh rằng, quá trình thu âm và xử lý giọng hát không hề đơn giản: “Tôi phải duy trì màu giọng cổ điển, xử lý nhiều nốt treo khó, đồng thời góp ý về phần hòa âm - phối khí để nhà sản xuất hình dung rõ ý đồ. Thực ra, việc thu đi thu lại nhiều lần vốn đã là chuyện cơm bữa với một vocal producer như tôi”.

Trước những lời khen dành cho ca khúc “Bừng sáng”, M Naive bày tỏ niềm vui và biết ơn khán giả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi phim ra mắt, nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên trước ca khúc Bừng sáng, thậm chí có người tưởng đó là giọng hát của một ca sĩ lớn tuổi với nhiều năm kinh nghiệm trên sân khấu. Không chỉ vậy, các khán giả thuộc thế hệ trước còn nhận thấy sự trân trọng tinh thần nguyên bản của ca khúc, trong khi người trẻ cảm thấy gần gũi và dễ dàng tiếp nhận.

“Những lời nhận xét ấy không chỉ mang lại niềm vui mà còn là nguồn động viên lớn, cho thấy nỗ lực dung hòa giữa “cái cũ” và “cái mới” của tôi đã thực sự chạm đến trái tim người nghe. Với tôi, đó là một sự công nhận rất đáng quý”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Đối diện với những so sánh giọng hát của mình với các danh ca trước năm 1975, M Naive giữ thái độ bình thản: “Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình. Giọng hát thật của tôi vốn không như vậy, chỉ cần chuyển sang thể loại khác là vẫn có thể thể hiện được màu sắc riêng. Nhưng tôi nghĩ, chính việc bị so sánh như thế cũng là một cách để nhắc mình phải cố gắng hơn, tiếp tục trau dồi và tìm tòi thêm những màu sắc khác cho giọng hát”.

Với M Naive, âm nhạc là một hành trình trải nghiệm và không ngừng biến hóa. Cô cho rằng việc được đặt cạnh những tên tuổi lớn của một giai đoạn rực rỡ trong lịch sử nhạc Việt đã là một sự ghi nhận đáng quý.

Quan trọng hơn cả, cô không muốn bị đóng khung trong một lối hát duy nhất mà mong khán giả có thể cảm nhận sự đa dạng và linh hoạt trong giọng ca của mình, có lúc hoài niệm, có khi trẻ trung, nhưng luôn chất chứa cảm xúc.

Từng sốc vì nổi tiếng quá nhanh, phải rút khỏi showbiz để tìm lại chính mình

Ít ai biết rằng trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, M Naive từng được cộng đồng mạng gọi vui là “hot girl cover” bởi loạt clip hát lại các ca khúc đang thịnh hành thời điểm đó. Thực tế, cô gái trưởng thành trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, nhưng lại sớm bộc lộ tình yêu mãnh liệt với âm nhạc.

M Naive từng nổi tiếng với những video cover các ca khúc đình đám, gây ấn tượng nhờ giọng hát trong trẻo và ngoại hình xinh đẹp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm học cấp 2, M Naive bắt đầu tự mày mò đàn guitar bằng cách nghe nhạc rồi bắt chước lại giai điệu trên đàn, dù chưa hề biết hợp âm hay đọc bản ký hiệu dành cho đàn guitar (tab).

Khi có điện thoại, cô quay clip đăng lên mạng và bất ngờ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn bè cùng trang lứa. Từ lúc học lớp 10, M Naive đã trở thành hiện tượng âm nhạc online, sở hữu hàng loạt clip cover được chia sẻ rộng rãi.

Nhìn lại giai đoạn khởi đầu, cô chia sẻ: “Hồi nhỏ, anh trai hay đàn cho tôi hát và mở đủ thể loại nhạc. Dần dần, tôi mượn đàn của anh để tự tập, rồi quay clip đưa lên mạng. Phần còn lại thì mọi người cũng biết rồi”.

Nói về danh xưng “hot girl cover”, nữ ca sĩ thẳng thắn: “Nhan sắc của tôi chỉ ở mức trung bình thôi, thế mạnh thực sự nằm ở giọng hát. Một số sự kiện tôi xuất hiện là do công việc, còn một số chỉ là đi cùng bạn bè cho vui. Hiện tại tôi cũng không còn cover nhạc nữa”.

Dù vậy, M Naive vẫn biết ơn quãng thời gian ấy vì chính những bản cover đã giúp cô rèn luyện khả năng thích ứng với nhiều dòng nhạc khác nhau. “Chân thành mà nói, bây giờ tôi không còn nhiều cảm xúc với những bản cover đó, bởi nó gắn với một giai đoạn nhiều nỗi buồn. Nhưng tôi trân trọng xuất phát điểm này, vì nhờ vậy tôi mới có được sự linh hoạt trong công việc sau này”, cô bày tỏ.

Trong hành trình phát triển sự nghiệp, M Naive từng có giai đoạn “ở ẩn” để tìm lại sự cân bằng cho chính mình. Cô chia sẻ, nổi tiếng từ năm 16-17 tuổi là một áp lực quá lớn ở độ tuổi vốn cần trải nghiệm và trưởng thành.

“Trước đó, cuộc sống của tôi rất khác. Khi nhận ra mình chỉ hát, ra sản phẩm âm nhạc, chạy theo sự yêu thích của đám đông mà không có thời gian học hỏi, khám phá, tôi cảm thấy trống rỗng. Thế nên tôi chọn dừng lại, để trau dồi bản thân. Tôi luôn nghĩ, nếu âm nhạc thực sự thuộc về mình, thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ quay lại”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Trong thời gian ở ẩn, M Naive từng thử sức với nhiều công việc khác nhau, từ dạy học, biên tập, làm mẫu ảnh, MC... (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong quãng lặng ấy, M Naive thử sức với nhiều công việc khác nhau: dạy học, biên tập, làm mẫu ảnh, MC, phiên dịch…

“Tôi hiểu rằng nếu duy trì học tập và trải nghiệm, dù một ngày âm nhạc rời bỏ, tôi vẫn còn kỹ năng để sống, để tận hưởng đời. Chính khoảng lặng đó khiến tôi yêu âm nhạc hơn và quan trọng là không đánh mất chính mình”, M Naive tâm sự.

Nhìn về tương lai, M Naive không coi Bừng sáng là một sự “trở lại” sau thời gian im ắng. Với cô, âm nhạc chưa bao giờ rời đi, mà vẫn hiện diện qua những dự án và sáng tác riêng.

“Tôi vẫn làm nhạc, vẫn có sản phẩm. Khi có thời gian và cảm hứng, tôi sẽ ra mắt bài mới, chứ không nhất thiết phải gắn mác “trở lại”. Tôi muốn thử sức ở nhiều thể loại nhạc phim khác nhau - từ nhạc trữ tình, cổ điển cho đến hiện đại.

Thể loại càng khó, càng thách thức thì tôi càng thấy hứng thú. Với vai trò vocal producer, tôi luôn mong được hiểu tinh thần của dự án để khoác cho nó một màu âm thanh phù hợp nhất”, M Naive khẳng định.