Lưu Diệc Phi bị chê béo: Khi chuẩn gầy độc hại ám ảnh showbiz Hoa ngữ

Đêm hội Weibo 2023 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) hồi tháng 3 vừa rồi và là một trong những sự kiện gây chú ý của làng giải trí Hoa ngữ trong năm. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ hạng A Trung Quốc. Một trong những chủ đề nóng nhất của sự kiện năm nay chính là vóc dáng của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi là tâm điểm tranh cãi của truyền thông Trung Quốc vì ngoại hình khác biệt của cô với phần lớn nữ nghệ sĩ Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Tại sự kiện, Lưu Diệc Phi được bình chọn là nữ hoàng của sự kiện và những từ khóa liên quan tới dáng vóc của mỹ nhân Hoa ngữ thu hút hơn một tỷ lượt đọc trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Bên cạnh những lời khen cho thần thái quyến rũ, chiếc váy chim công tuyệt đẹp và gợi cảm của Lưu Diệc Phi, dáng vóc đầy đặn của nữ diễn viên 8X cũng là tâm điểm bàn tán.

Tại Đêm hội Weibo 2023, Lưu Diệc Phi diện bộ đầm xanh ngọc nằm trong bộ sưu tập mùa xuân 2023 của nhà mốt Elie Saab. Những tấm hình lung linh do công ty quản lý của Lưu Diệc Phi công bố khiến cô nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả. Lượt truy cập về tạo hình của nữ diễn viên đạt 700 triệu lượt đọc.

Tuy nhiên, trái với loạt ảnh do công ty quản lý công bố, loạt ảnh của Lưu Diệc Phi do phóng viên tác nghiệp trực tiếp tại sự kiện, không qua chỉnh sửa có phần khác biệt. Khi loạt ảnh này được chia sẻ, nhiều khán giả nhận xét, dáng vóc của Lưu Diệc Phi đậm đà, bắp tay và bờ vai đều thiếu thon thả.

Lưu Diệc Phi lộ dáng bầu bĩnh trong những bức ảnh do phóng viên chụp lại (Ảnh: Sina).

Dáng vóc Lưu Diệc Phi (phải) khác với các nữ nghệ sĩ cùng lứa như Angelababy, Lưu Thi Thi, Dương Mịch (Ảnh: Sina).

Hình thể của Lưu Diệc Phi lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Từ xưa đến nay, nữ nghệ sĩ Trung Quốc theo đuổi chuẩn "càng gầy càng đẹp". Lưu Diệc Phi hoàn toàn khác biệt. Cô không ép bản thân phải gầy, sở hữu thân hình mỏng dính.

Đây không phải là lần đầu tiên mỹ nhân 8X bị nhận xét thừa cân so với nhiều đồng nghiệp. Năm 2021, hình ảnh đời thường của Lưu Diệc Phi cũng khiến cô nhận cơn mưa lời chê vì dáng vóc đầy đặn, gương mặt lộ dấu vết tuổi tác khi không trang điểm. Tuy nhiên, "thần tiên tỷ tỷ" không quá bận tâm.

Các nghệ sĩ được xem là chuẩn sắc đẹp tại Trung Quốc hiện tại như Dương Mịch, Angelababy, Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba… đều sở hữu thân hình mỏng dính, làn da trắng phát sáng. Bất kỳ người đẹp nào không sở hữu dáng vóc giống phần lớn sẽ bị xem là bất thường, trở thành tâm điểm chỉ trích. Các cô gái trẻ Trung Quốc cũng điên cuồng theo đuổi chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để có được dáng vóc mỏng như giấy giống thần tượng.

Angelababy theo đuổi chuẩn "gầy mới đẹp" (Ảnh: Sina).

Angelababy là một trong những ngôi sao theo đuổi quan điểm "gầy mới đẹp" nhiều năm nay. Nhiều người cho rằng, việc ép cân quá mức của vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh khiến cô trông thực sự thiếu sức sống. Cô khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện với thềm ngực gầy trơ xương.

Đã qua một lần sinh nở nhưng nữ diễn viên nổi tiếng không bao giờ để cơ thể phát tướng. Ngay sau khi sinh, cô đã lao vào phòng tập, tập luyện nghiêm ngặt để lấy lại dáng vóc. Với chiều cao 168cm và cân nặng chưa bao giờ quá mức 43kg, Angelababy được cho rằng quá gầy. Vài năm nay, thậm chí, cô được nhận xét còn gầy hơn trước khi mang bầu và sinh nở.

Trịnh Sảng tin rằng, khi gầy cô lên hình sẽ đẹp hơn (Ảnh: Sohu).

Trịnh Sảng từng nhiều lần bị la ó vì cơ thể quá thiếu sức sống. Khi mới gia nhập làng giải trí, "nữ thần thanh xuân" được yêu thích bởi thân hình tròn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Tuy nhiên, sau khi hoạt động trong làng giải trí một thời gian, cô dần lộ dáng vóc gầy, gương mặt nhọn hoắt. Nữ diễn viên từng cho biết, cô không ăn uống được và quyết giảm cân vì muốn lên hình đẹp hơn.

Ngô Cẩn Ngôn, ngôi sao của dự án Diên hy công lược, cũng khiến khán giả xót xa khi để lộ thềm ngực đầy xương, gương mặt hốc hác vì áp lực làm việc, sút cân quá nhiều. Dương Mịch hay Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần khiến fan choáng váng khi để lộ đôi chân gầy guộc, phần cổ toàn xương trong những bức ảnh chưa chỉnh sửa.

Dương Mịch sở hữu dáng vóc nhỏ nhắn, thon thả nổi tiếng (Ảnh: Sohu).

Ngô Cẩn Ngôn từng khiến khán giả sốc khi để lộ phần cổ gầy gò (Ảnh: Sina).

Kim Thần cũng là một ngôi sao theo đuổi chuẩn mực "gầy mới đẹp". Cô bắt đầu lao vào tập gym với cường độ nặng và ăn kiêng nghiêm ngặt để lên cơ từ năm 2022. Tại Đêm hội Weibo vừa qua, nữ diễn viên khiến khán giả sốc nặng vì thân hình mỏng dính, để lộ xương quai xanh, xương sườn, cánh tay mảnh khảnh.

Phần lớn nữ nghệ sĩ Trung Quốc thừa nhận, để có những hình ảnh hoàn hảo trên tạp chí, đạt đúng mong đợi của fan, họ không có lựa chọn nào khác là phải thật gầy gò. "Trở nên béo là vô trách nhiệm với bản thân, vô trách nhiệm với nghề. Nghệ sĩ là người mang cái đẹp đến với khán giả", Dương Mịch tuyên bố.

Việc phải gầy để lên hình đẹp và chiều lòng công chúng không chỉ là suy nghĩ ám ảnh nữ nghệ sĩ mà ngay cả các nam diễn viên Trung Quốc cũng không nằm ngoài vòng xoáy ép cân.

Kim Thần khoe dáng vóc "mỏng như giấy" tại sự kiện Đêm hội Weibo 2023 (Ảnh: Sina).

Hứa Khải là nạn nhân của miệt thị ngoại hình. Từ sau khi nổi tiếng với Diên Hy công lược, cân nặng của Hứa Khải trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Anh từng phải giảm 18kg, từ 68kg xuống 50kg trong hai tháng sau khi nhận hàng loạt đánh giá chê bai ngoại hình từ khán giả.

Năm 2021, hình ảnh La Vân Hi được một nhân viên giúp di chuyển trên xe lăn khiến cộng đồng mạng choáng váng. Dáng vóc như lá liễu, đôi chân gầy guộc của tài tử khiến nhiều người sốc. Gương mặt của anh trông khá mệt mỏi và thiếu sức sống, già nua so với bạn bè cùng trang lứa.

La Vân Hi bắt đầu sút cân "không phanh" từ năm 2020. Theo một số nguồn tin, La Vân Hi thực hiện chiến dịch "ép cân" để phù hợp với tạo hình nhân vật trong các dự án cổ trang mà anh tham gia. Việc thường xuyên thể hiện các vai mỹ nam trên màn ảnh khiến La Vân Hi trở nên ám ảnh về ngoại hình.

La Vân Hi yếu và xanh xao khi giảm cân quá nhiều (Ảnh: Sina).

Năm 2021, Huỳnh Hiểu Minh thực hiện một chế độ ăn kiêng và tập luyện nghiêm ngặt để giảm cân nhằm phù hợp với vai diễn trong phim. Anh giảm gần 10kg nhờ việc ăn kiêng với thực phẩm chủ đạo là hoa quả và chăm chỉ tập luyện.

Sau thời gian dài ép cân, nam diễn viên thừa nhận, sút cân quá nhiều không tốt: "Toàn bộ số cân tôi giảm được đều nhờ phương pháp nhịn ăn. Sút cân quá nhiều trong thời gian ngắn, tôi đã bị suy dinh dưỡng. Tim tôi gần như không thể chịu được sự thay đổi này".

Huỳnh Hiểu Minh phát biểu thêm: "Nghệ sĩ bị xoay như chong chóng trước những chuẩn mực ngoại hình của xã hội. Có quá nhiều thứ nhưng tôi chẳng biết mình cần đáp ứng tiêu chuẩn nào, đặc biệt là vấn đề cân nặng. Tôi phải thay đổi ngoại hình để đóng phim, nhưng sau đó lại phải tiếp tục thay đổi ngoại hình vì khán giả. Gánh nặng hình thể đè nặng lên giới nghệ sĩ".

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, chuẩn gầy và trắng mới đẹp không còn thích hợp với xã hội hiện đại, đang dần làm mất đi màu sắc riêng của mỗi cá nhân. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) tiết lộ, họ sốc nặng khi sinh viên thi tuyển vào trường ngày càng có gương mặt và dáng vóc giống nhau. Theo các chuyên gia, mỗi cá nhân đều có nét đẹp riêng và sự tự tin sẽ tạo nên phong thái của nghệ sĩ, chứ không phải cân nặng hay màu da của họ.