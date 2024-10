Louis Vuitton dùng hơn 1.000 chiếc rương đắt đỏ làm sàn diễn thời trang

Thuộc khuôn khổ của Tuần lễ Thời trang Paris Xuân - Hè 2025, thương hiệu Louis Vuitton giới thiệu bộ sưu tập Xuân - Hè 2025 tại Cour Carrée du Louvre, Paris, Pháp.

Bên cạnh bộ sưu tập lấy cảm hứng từ phong cách thời kỳ Phục Hưng, sự chú ý của giới mộ điệu thời trang còn hướng về sàn catwalk (đường băng trình diễn).

Louis Vuitton ghép hơn 1.000 chiếc rương thành sàn diễn thời trang (Biên dựng: Bình Tân).

Sàn catwalk độc nhất vô nhị

Theo chia sẻ từ thương hiệu, sàn diễn đặc biệt này được tạo thành từ hơn 1.000 chiếc rương (trunk) khác nhau. Rương là một trong những thiết kế mang tính biểu tượng của Louis Vuitton, có "tuổi đời" hơn 170 năm.

Đường băng trình diễn thời trang được lắp ghép từ những chiếc rương của Louis Vuitton (Ảnh: Louis Vuitton).

Trước khi thành lập thương hiệu mang tên mình vào năm 1854, nhà thiết kế Louis Vuitton có 17 năm kinh nghiệm về sản xuất, chế tác rương. Ông tạo dựng danh tiếng với trình độ bậc thầy trong nghề, nhận được sự tín nhiệm từ nhiều khách hàng thượng lưu, bao gồm Hoàng hậu Pháp - Eugénie de Montijo.

Hướng đến đối tượng khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài, Louis Vuitton quyết định sản xuất loại rương bền và dễ vận chuyển.

Ông chế tạo mẫu rương hình chữ nhật, có các cạnh phẳng để dễ xếp chồng lên nhau khi đặt trong khoang tàu, toa chứa hành lý trên xe lửa. Rương của Louis Vuitton khác biệt so với những thiết kế hình vòm lúc bấy giờ.

Trong lịch sử, thương hiệu không ngừng phát triển nhiều chất liệu dùng để phủ lên bề mặt rương như Trianon canvas, striped canvas, chequered Damier canvas và đặc biệt nhất là chất liệu Monogram canvas huyền thoại.

Monogram canvas do con trai của Louis Vuitton - Georges Vuitton - thiết kế. Chất liệu này có tông màu be và nâu, in chữ cái viết tắt thương hiệu Louis Vuitton lồng vào nhau, cùng họa tiết hoa và ngôi sao 4 cánh. Đây là thiết kế mang tính độc đáo và công phu, nhằm ngăn chặn hành vi đạo nhái.

Rương đóng vai trò biểu tượng, thể hiện di sản của nhà mốt Louis Vuitton về tay nghề thủ công khéo léo (Ảnh: Getty).

Ở những năm 1910, rương có họa tiết chữ LV lồng vào nhau trở thành mẫu hành lý được giới thượng lưu ưa chuộng khi đi du lịch.

Từ năm 1959 đến nay, thương hiệu Louis Vuitton sử dụng chất liệu phủ rương là Monogram canvas coated - một loại vải canvas tráng nhựa với đặc điểm dễ sản xuất và bền bỉ.

Có thể nói, rương của Louis Vuitton không chỉ là món đồ đáng mơ ước, đó còn là tác phẩm nghệ thuật, kho tàng của những câu chuyện tuyệt vời và nền tảng cho quá trình xây dựng, phát triển thương hiệu.

Thông qua buổi trình diễn Xuân - Hè 2025, sàn catwalk làm từ những chiếc rương thể hiện sự tôn vinh di sản lịch sử, nghệ thuật du lịch, tay nghề thủ công chế tác hàng xa xỉ của Louis Vuitton.

Tái hiện phong cách thời Phục Hưng

Nhà thiết kế Nicolas Ghesquière tiếp tục định nghĩa lại thời trang xa xỉ với bộ sưu tập Louis Vuitton Xuân - Hè 2025.

Ở bộ sưu tập này, Nicolas Ghesquière thực hiện chuyến du hành quay ngược thời gian, trở về thời Phục Hưng Pháp. Đây là giai đoạn lịch sử mà Ghesquièr cảm thấy gắn bó, vì anh lớn lên ở Thung lũng Loire của Pháp - nơi tồn tại những lâu đài có niên đại hàng thế kỷ.

Bộ sưu tập mở đầu bằng nhóm trang phục áo khoác. Mỗi chiếc áo khoác đều có tay áo phồng, eo được may túm vào trong, kết hợp gấu áo peplum bồng bềnh (Ảnh: Louis Vuitton).

Áo khoác vai rộng gợi nhớ đến phong cách tráng lệ ở thời kỳ Phục Hưng, được mặc kèm bodysuit (áo liền quần), quần shorts biker, sandals quai da to bản nhằm tiệm cận với thời trang hiện đại.

Các thiết kế tiếp theo trong bộ sưu tập giới thiệu quần ống túm kết hợp cùng áo khoác blouson rộng rãi hoặc váy dệt kim có gân hạ eo (Ảnh: Louis Vuitton).

Nicolas Ghesquière và nhóm của anh còn gây ấn tượng bởi những mẫu áo khoác dáng dài bằng vải lụa, được tạo kiểu khéo léo và sống động (Ảnh: Louis Vuitton).

Một số thiết kế được trang trí xa hoa, ví dụ như mẫu áo dáng rộng đính những viên đá quý cabochon trông giống họa tiết chấm bi, được tạo kiểu cùng quần ống rộng xuyên thấu, là một trong các xu hướng đột phá ở mùa Xuân - Hè 2025, theo nhận định từ Vogue (Ảnh: Louis Vuitton).

Nicolas Ghesquière tô điểm cho các thiết kế bằng đồ trang sức tinh xảo, gợi lên vẻ đẹp hoàng gia lộng lẫy và uy nghiêm.

Một số người mẫu mang giày gắn lông vũ được thiết kế tinh xảo và nổi bật, tạo nên những chuyển động đẹp mắt khi trình diễn (Ảnh: Louis Vuitton).

Ngôi sao sáng giá trong bộ sưu tập xuất hiện ở phần cuối. Đó là bộ 3 mẫu áo khoác không cấu trúc, thể hiện vẻ đẹp của những bức tranh do nghệ sĩ người Pháp - Laurent Grasso - thực hiện trong series Studies Into the Past.

Laurent Grasso đã đưa hiện tượng bầu trời và khí quyển hiện đại vào các bức tranh được thể hiện theo phong cách Phục Hưng (Ảnh: Louis Vuitton).

Bộ sưu tập Louis Vuitton Xuân - Hè 2025 cho thấy lịch sử có thể truyền cảm hứng đến hiện tại. Đó không chỉ là sự hồi sinh, mà còn là sự tái tạo.

Mỗi thiết kế dành cho phụ nữ hiện đại đều mang linh hồn của thời trang thời kỳ Phục Hưng, trong khi vẫn thể hiện nét sang trọng đương đại không thể nhầm lẫn.

Đây là minh chứng cho thấy kỹ năng của Nicolas Ghesquière trong việc kết nối thời trang và phong cách giữa các thời đại với nhau.