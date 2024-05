Lopez - Affleck: Từ việc đính hôn rình rang đến sự im lặng trước tin ly hôn

Tờ tin tức New York Post (Mỹ) đưa tin ngày 21/5 về việc Ben Affleck và Jennifer Lopez đang phải đối diện với loạt tin tức dấy lên, xoay quanh việc hai người có sự rạn nứt nghiêm trọng trong hôn nhân.

Đã khá lâu, Lopez và Affleck không cùng đi dự sự kiện. Mới đây nhất, khi phim Atlas do Lopez đóng chính có loạt sự kiện công chiếu giới thiệu, cô cũng luôn xuất hiện một mình giữa cơn bão tin đồn hôn nhân rạn nứt.

Lopez và Affleck đi dự sự kiện hồi năm 2021 khi vừa tái hợp (Ảnh: Page Six).

Affleck không hề lộ diện để cổ vũ vợ, điều này khiến những nghi vấn càng dấy lên mạnh mẽ. Trong vòng hơn một tháng trở lại đây, Lopez luôn đi dự các sự kiện một mình. Đáng kể nhất là sự kiện thời trang Met Gala đình đám, cô cũng đi dự một mình mà không có sự hộ tống của chồng.

Cách đây 2 năm, khi Ben Affleck và Jennifer Lopez tuyên bố đính hôn lần thứ hai, cặp đôi đã chia sẻ tin vui này một cách khá rình rang. Lopez rất tích cực chia sẻ chuyện tình cổ tích của mình trên trang cá nhân cũng như trong các cuộc phỏng vấn. Cô khẳng định: "Chúng tôi là hai con người may mắn, bởi chúng tôi đã có cơ hội thứ hai được đến với nhau bằng tình yêu đích thực".

Cặp đôi đã quay trở lại với nhau sau gần 20 năm xa cách, tính từ thời điểm họ hủy hôn hồi năm 2004. Hai người đính hôn với nhau lần thứ 2 hồi tháng 4/2022. Vài tháng sau, họ tổ chức hôn lễ. Trước cơn bão tin đồn về việc rạn nứt hôn nhân, hai người lựa chọn giữ im lặng và không đưa ra phát ngôn chính thức nào.

Theo tờ tin tức People, Affleck chia sẻ với một số bạn bè, đồng nghiệp rằng anh không tham dự lễ công chiếu phim mới của Lopez, bởi anh đang bận rộn với dự án phim The Accountant 2.

Trailer phim "Atlas" (Video: Netflix).

Nhìn lại quá trình tái hợp rình rang của cặp đôi "Bennifer"

Ngày 8/4/2022, Lopez chia sẻ thông tin đính hôn với Affleck trên tài khoản mạng xã hội. 4 ngày sau, cô có thông báo chính thức bằng thư ngỏ gửi tới truyền thông và công chúng. Lopez đã chia sẻ tin vui này như một câu chuyện tình cổ tích đẹp đẽ, truyền cảm hứng.

Trong lá thư ngỏ của mình khi ấy, Lopez viết: "Các bạn có bao giờ hình dung về cảm giác khi giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời mình trở thành hiện thực chưa? Vào tối thứ bảy vừa qua, khi tôi đang ở nơi mà tôi yêu thích nhất trên trái đất này (trong bồn tắm ấm áp dễ chịu), tình yêu đẹp của cuộc đời tôi đã quỳ một chân và cầu hôn.

Tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị và nhìn vào mắt anh ấy, tôi chỉ còn biết mỉm cười và bật khóc cùng lúc. Tôi cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo trước ý niệm về việc sau gần 20 năm, điều này lại xảy ra một lần nữa. Tôi không nói nên lời. Anh ấy hỏi: "Sự im lặng này có phải là một sự đồng ý không?". Tôi nói: "Vâng, đương nhiên đó là một lời đồng ý"".

Lopez và Affleck trong tiệc cưới tổ chức hồi tháng 8/2022 (Ảnh: Page Six).

Lopez tiết lộ thêm: "Không có gì hào nhoáng lúc ấy cả, nhưng đây lại là điều lãng mạn nhất mà tôi có thể hình dung ra. Một buổi tối thứ 7 tĩnh lặng ở nhà, hai con người thề nguyện với nhau sẽ luôn ở bên nhau". Sau 3 tháng đính hôn, cặp đôi tổ chức một hôn lễ nhỏ giản dị trong tháng 7/2022 tại Las Vegas. Lopez lại thực hiện một lá thư ngỏ để xác nhận thông tin này.

Đối với Lopez, lễ cưới nhỏ giản dị ở Las Vegas chính là "hôn lễ tuyệt vời nhất" mà cô có thể hình dung ra. Sau đó, một lễ cưới hoành tráng với sự tham gia của người thân, đồng nghiệp, bạn bè đã được cặp đôi tổ chức ngay trong tháng sau, tại điền trang rộng lớn của Affleck ở bang Georgia.

Jennifer Lopez xuất hiện một mình tại lễ công chiếu phim "Atlas" (Video: Page Six).

Thể hiện rằng mình rất thăng hoa trong tình yêu, Lopez gặp nốt trầm trong sự nghiệp

Chính chuyện tình với Affleck đã truyền cảm hứng cho Lopez thực hiện album âm nhạc mới có tên This Is Me … Now. Cùng với đó, cô còn thực hiện bộ phim điện ảnh This Is Me … Now: A Love Story và bộ phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told.

Tất cả các tác phẩm này đã được Lopez cho ra mắt trong tháng 2 năm nay. Cảm hứng chủ đạo và nội dung chính của các tác phẩm đều xoay quanh chuyện tình giữa Lopez và Affleck.

Lopez và Affleck cùng đi dự sự kiện trong năm 2023 (Ảnh: Page Six).

Trong quá trình quảng bá cho loạt tác phẩm mới, Lopez khẳng định rằng chuyện tình giữa cô và Affleck đã giúp cô nhận ra rằng "tình yêu đích thực là có tồn tại, trên đời này, quả thực có những điều là mãi mãi, vĩnh cửu". Điều mà cô muốn nhắn gửi tới fan từ trải nghiệm của mình là "đừng bao giờ từ bỏ hy vọng".

Dù vậy, loạt tác phẩm mà Lopez tung ra không nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn, cũng không được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Hiện tại, cô tích cực chuẩn bị cho tour lưu diễn This Is Me... Live, sau khi cho ra mắt album This Is Me … Now. Nhưng tốc độ mua vé của công chúng không được như kỳ vọng.

Thực tế, giới chuyên môn cho rằng Lopez đang ở một giai đoạn trầm lắng trong sự nghiệp, khi tác phẩm mới do cô tung ra không tạo được hiệu ứng mạnh. Sức hút của Lopez đối với công chúng ở giai đoạn này có dấu hiệu giảm sút.

Ở thời điểm 3 tháng sau khi Lopez tung ra loạt tác phẩm xoay quanh chuyện tình cổ tích của cô và Affleck, cặp đôi "Bennifer" bất ngờ phải đối diện với tin đồn hôn nhân rạn nứt nghiêm trọng.

Lopez và Affleck đi dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng hồi đầu năm nay (Ảnh: Page Six).

Dù vốn là người rất cởi mở trong các giao tiếp với công chúng, thoải mái chia sẻ cả chuyện đời tư, nhưng Lopez lại đang lựa chọn ngó lơ cơn bão tin đồn. Lần này, không có một lá thư ngỏ nào được Lopez đưa ra, dù hơn bao giờ hết, những fan quan tâm tới cô đang rất muốn cô lên tiếng chia sẻ đôi điều về trạng thái của bản thân ở thời điểm hiện tại.

Sự im lặng của cặp đôi "Bennifer" cũng không giúp cơn bão tin đồn lắng xuống. Các tờ tin tức showbiz vẫn đồng loạt đưa tin mỗi ngày, xoay quanh từng động thái nhỏ của cặp đôi. Mỗi lần Lopez xuất hiện để quảng bá cho phim mới, hay từng động thái cô chuẩn bị cho tour lưu diễn mới, Lopez đều bị quan sát kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Điều này có thể sẽ gây nên áp lực tâm lý mệt mỏi cho Lopez trong giai đoạn hiện tại, khi cô có nhiều việc cần thực hiện. Lopez sẽ thực hiện tour This Is Me … Now, tiếp tục quảng bá phim Atlas, chuẩn bị tham gia phim mới Kiss of the Spider Woman, sắp cho ra mắt phim Unstoppable... Cô thực hiện tất cả khối lượng công việc đồ sộ này giữa một cơn bão thông tin không lấy gì làm vui vẻ.

Jennifer Lopez xuất hiện một mình tại sự kiện đình đám Met Gala vừa diễn ra (Video: Entertainment Tonight).