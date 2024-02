Bị chê diễn lố bên chồng, Jennifer Lopez nói: "Chúng tôi sống thế đấy"

Bà Jane Fonda cho rằng Jennifer Lopez và Ben Affleck thường thể hiện tình cảm quá đà khi xuất hiện trước truyền thông và công chúng.

"Tôi không biết tại sao nhưng tôi luôn cảm thấy có chút lo ngại cho mối quan hệ này. Tôi thành thực mong muốn Jen và Ben sẽ gắn bó bền lâu, nhưng tôi cũng luôn cảm thấy cặp đôi này thể hiện quá nhiều, như thể họ đang muốn chứng minh điều gì đó, thay vì thực sự sống và tận hưởng mối quan hệ của mình. Ảnh chụp cặp đôi này tại các sự kiện luôn cho thấy họ hôn nhau say đắm, ôm nhau tình tứ", Jane Fonda chia sẻ trong bộ phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told xoay quanh đời tư và sự nghiệp của Lopez.

Jennifer Lopez và Ben Affleck thường hôn nhau khi xuất hiện tại các sự kiện (Ảnh: Daily Mail).

Đáp lại những bình luận thẳng thắn của tiền bối Fonda, Jennifer Lopez (54 tuổi) bật cười chia sẻ trong bộ phim tài liệu: "Đấy chính là cách chúng tôi sống với nhau".

Fonda còn nhắc lại sự việc Affleck ngồi cạnh Lopez trong lễ trao giải Grammy 2023 với gương mặt... buồn rười rượi và trở thành đề tài bình luận trên mạng xã hội ở thời điểm đó. "Affleck trông không vui vẻ. Tôi đã giật mình tự hỏi: Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?", Jane Fonda nhắc lại sự việc.

Jennifer Lopez và nữ diễn viên tiền bối, Jane Fonda (Ảnh: Daily Mail).

Trước sự gợi nhắc này, Lopez giải thích: "Không có chuyện gì xảy ra cả. Anh ấy có gương mặt như vậy. Điều ấy đã trở thành một nét quen thuộc khá hài hước của anh ấy trong mắt công chúng".

Lopez đang trong một giai đoạn hoạt động tích cực trong sự nghiệp. Cô chuẩn bị cho ra mắt album thứ 9 có tên This Is Me … Now. Đồng hành với album âm nhạc là bộ phim điện ảnh This Is Me … Now: A Love Story.

Lopez còn thực hiện bộ phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told xoay quanh quá trình cô thực hiện album âm nhạc và bộ phim điện ảnh. Chủ đề tình yêu sẽ xuất hiện xuyên suốt trong các sản phẩm nghệ thuật mà Lopez sắp tung ra.

Các sản phẩm này đều lấy cảm hứng từ chuyện tình cảm của Lopez, về việc cô tái hợp với nam diễn viên Ben Affleck ở thời điểm gần 20 năm sau khi cặp đôi hủy hôn hồi năm 2003. Nữ diễn viên Jane Fonda sẽ xuất hiện trong bộ phim điện ảnh This Is Me … Now: A Love Story.

Jennifer Lopez được ngưỡng mộ vì duy trì phong độ ấn tượng ở tuổi ngũ tuần (Ảnh: Daily Mail).

Trước khi nhận lời xuất hiện trong bộ phim, Fonda đã nhấn mạnh với ê-kíp của Lopez: "Cách khắc họa một chuyện tình phải được xử lý theo cách khéo léo, không tỏ ra trưng trổ, khoe khoang. Có như vậy, dự án mới không khiến công chúng chỉ trích hoặc thấy ác cảm".

Đạo diễn của bộ phim - Elaine Goldsmith Thomas - cũng chia sẻ sự lo lắng với nữ diễn viên Jane Fonda: "Khi được mời đạo diễn bộ phim kể về chuyện tình cảm của Lopez, tôi thấy lo lắng, tôi sợ rằng cô ấy đang chia sẻ một câu chuyện quá riêng tư. Tôi thậm chí đã can ngăn cô ấy, thấy lo lắng cho cô ấy.

Tôi sợ rằng chuyện phim sẽ nhàm chán, nhưng điều Lopez thực sự muốn khắc họa trong phim là những gì cô ấy đã trải qua trong 20 năm. Lopez tự thấy cô ấy đã va từ bức tường này sang bức tường khác, rồi chỉ đổ lỗi cho những bức tường mà không tự nhìn lại bản thân mình".

Trong quá trình quảng bá cho loạt album, phim điện ảnh và phim tài liệu sắp cho ra mắt, Lopez khẳng định người chồng thứ 4 của cô - Ben Affleck - chính là cội nguồn sức mạnh để cô có thể thực hiện được một khối lượng công việc đồ sộ như vậy.

Hiện tại, Lopez thực hiện hàng loạt cuộc phỏng vấn để quảng bá cho loạt sản phẩm nghệ thuật chuẩn bị tung ra.

Lopez khẳng định Ben Affleck chính là cội nguồn sức mạnh để cô có thể thực hiện được một khối lượng công việc đồ sộ trong thời gian qua (Ảnh: Daily Mail).

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Lopez nói: "Ben truyền cảm hứng cho mọi thứ mà tôi đang làm, tôi sẽ không thể làm được tất cả những điều này nếu không có anh ấy. Anh ấy truyền sức mạnh cho tôi. Tôi cũng mạnh mẽ và bản lĩnh, nhưng khi có anh ấy ở bên, tôi có tình yêu. Tình yêu là điều rất tuyệt vời trong cuộc đời".

Lopez cho biết những lá thư tình mà Affleck viết cho cô đã giúp cô thực hiện album ca nhạc thứ 9 trong sự nghiệp. Việc Lopez sử dụng những lá thư tình này trong quá trình sáng tác album mới, biên kịch cho phim điện ảnh sắp ra mắt và còn đề cập trong bộ phim tài liệu khiến Affleck thoạt tiên cảm thấy bị sốc.

Dù vậy, Affleck vẫn hỗ trợ vợ khá nhiều trong quá trình thực hiện bộ phim. Lopez đã tự bỏ ra 20 triệu USD đầu tư cho dự án điện ảnh. Hiện tại, một nền tảng giải trí trực tuyến đã mua lại bộ phim do Lopez đầu tư sản xuất với mức chi phí không được tiết lộ.

Loạt album, phim điện ảnh, phim tài liệu sẽ được Lopez lần lượt tung ra trong tháng 2 này (Ảnh: Daily Mail).

Khi thực hiện loạt 3 tác phẩm nghệ thuật xoay quanh chuyện tình cảm của mình, Lopez đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận mọi sự phản hồi: "Khi tôi tung ra sản phẩm, tôi không kỳ vọng mọi người đều có nhận xét tốt đẹp. Nhưng bản thân tôi thấy đó là một dự án đẹp đẽ. Thông điệp tôi đưa ra mạnh mẽ và chân thực. Đối với tôi, đây thực sự là một dự án nghệ thuật khiến tôi tự hào".