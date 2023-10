Mỹ nhân sở hữu thân hình đồng hồ cát của Hoa hậu Hòa bình 2023

Dáng đồng hồ cát là dáng vóc lý tưởng với phụ nữ nhờ phần ngực và hông có kích thước tương đương nhau, vòng eo nhỏ. Hình dáng đồng hồ cát được coi là biểu tượng của sự nữ tính bởi những đường cong cân đối.

Trên chuyên trang Global Beauties, Maria Alejandra López được dự đoán là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 (Miss Grand International). Cô cũng là gương mặt gây ấn tượng trước và trong cuộc thi.

Maria Alejandra López là đại diện của Colombia tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 (Ảnh: MGI).

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 đang diễn ra sôi nổi tại Việt Nam. Mỹ nhân thế hệ 9X sở hữu chiều cao 1,76m, số đo ba vòng 90-64-95 cm. Người đẹp có vóc dáng nóng bỏng, khỏe khoắn đậm chất Latinh cùng những màn trình diễn rực lửa trên sân khấu.

Maria Alejandra López là cái tên quen thuộc với cộng đồng người yêu mến các cuộc thi sắc đẹp tại Colombia. Mỹ nhân 29 tuổi bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp vào năm 2013 và giành được loạt thành tích ấn tượng.

Trước khi trở thành Hoa hậu Hòa bình Colombia 2023, cô từng giành ngôi Á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2021. Cô cũng là đại diện của Colombia tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 diễn ra ở Trung Quốc.

Ngoài những kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp, Maria còn có thể sử dụng thông thạo 3 ngoại ngữ là tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Cô là gương mặt người mẫu kiêm MC nổi tiếng tại quê nhà. Cô đang có hơn 270.000 người theo dõi trên trang cá nhân Instagram.

Maria Alejandra López nằm trong nhóm thí sinh nổi bật và ứng viên sáng giá cho vương miện hoa hậu tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 (Ảnh: MGI).

Trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải nhiều hình ảnh liên quan tới công việc. Mỹ nhân 29 tuổi biết tận dụng lợi thế về hình thể, khả năng tạo dáng tốt trước ống kính. Các bộ ảnh thời trang của Maria Alejandra López chủ yếu theo đuổi phong cách gợi cảm, táo bạo.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn dáng vóc, Maria cho biết, cô tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm khắc, ăn uống lành mạnh và luôn giữ tinh thần vui vẻ.

Maria Alejandra López được đánh giá là ứng viên sáng giá của khu vực Mỹ Latinh tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023. Cô cũng đang duy trì thứ hạng và phong độ khá ổn suốt cuộc thi.

Người đẹp lọt Top 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất do khán giả bầu chọn. Cô cũng góp mặt trong Top 12 phần thi bình chọn từ khán giả Country's power of the year (Sức mạnh quốc gia).

Maria Alejandra López từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp tại quê nhà và quốc tế trước khi góp mặt tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 (Ảnh: MGI).

Trong phần phỏng vấn với Ban Giám khảo mới đây, 7 thí sinh của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 bỏ phiếu bình chọn Maria Alejandra López đăng quang tại cuộc thi năm nay.

Các chuyên trang đánh giá, với sắc vóc hiện đại, nóng bỏng cùng kinh nghiệm thi thố ở hàng loạt cuộc thi sắc đẹp, Maria Alejandra López sẽ có thành tích tốt tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023.

Các người đẹp của Colombia luôn thuộc nhóm thí sinh mạnh tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hòa bình Thế giới. Năm ngoái, đại diện của Colombia tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 là người đẹp Priscilla Londoño. Cô giành ngôi Á hậu 5.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 đang bước vào giai đoạn nước rút, tiến gần tới những phần thi quan trọng. Hiện, các thí sinh của cuộc thi đã di chuyển về TPHCM để sẵn sàng cho phần thi Trình diễn trang phục dân tộc, bán kết và chung kết.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tới. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi là người đẹp Lê Hoàng Phương.

Maria Alejandra López sở hữu chiều cao 1,76m, số đo ba vòng 90-64-95 cm (Ảnh: Instagram).

Maria Alejandra López là người mẫu nổi tiếng ở Colombia (Ảnh: MGI).

Maria Alejandra López từng tham dự Hoa hậu Thế giới 2015 (Ảnh: Instagram).