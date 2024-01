Thành viên BTS được chuyên trang âm nhạc Mỹ gọi là "người phá vỡ giới hạn"

Chuyên trang âm nhạc Mỹ Consequence đã có riêng một đề mục dành cho Kpop với những hạng mục đáng chú ý. Trong đó, nam ca sĩ Jungkook được xem là một trong những nhân vật ấn tượng nhất Kpop trong năm vừa qua.

Tháng 11 vừa qua, Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới xác nhận kỷ lục mới cho ca sĩ Jungkook. Theo đó, ca khúc Seven, một sản phẩm âm nhạc Jungkook hợp tác với rapper Latto, lập kỷ lục bài hát đạt 1 tỷ lượt phát trực tuyến nhanh nhất trong lịch sử ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Spotify dành cho các nam ca sĩ.

Jungkook được chuyên trang âm nhạc Mỹ Consequence gọi là "người phá vỡ giới hạn của năm" (Ảnh: Instagram).

Seven đạt cột mốc 1 tỷ lượt phát trực tuyến trong vòng 109 ngày. Thành tích mới của Jungkook giúp anh qua mặt nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới như Justin Bieber, Harry Styles và Miley Cyrus. Ca khúc Seven cũng giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng Ca khúc được yêu thích nhất trên Spotify toàn cầu.

Trước đó, Jungkook đã có 2 kỷ lục Guinness dành cho bài hát đạt 100 triệu lượt phát trực tuyến nhanh nhất trên ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Spotify dành cho nam nghệ sĩ, bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất trong một tuần trên Spotify dành cho nam nghệ sĩ. 2 kỷ lục này cũng được ghi nhận cho ca khúc Seven.

Seven nằm trong album cá nhân đầu tay của Jungkook mang tên Golden và được trình làng vào đầu tháng 11/2022. Ngay ngày đầu phát hành, album Golden đã đạt hơn 39 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify. Cả 10 ca khúc trong album Golden cùng lọt vào Top 30 của bảng xếp hạng hàng ngày Những ca khúc được yêu thích nhất trên Spotify toàn cầu.

Thành viên của BTS cũng là nghệ sĩ cá nhân Kpop đầu tiên có 3 ca khúc gồm Seven, 3D, Standing Next to You lọt top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Album Golden của Jungkook cũng đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng Billboard 200 ngay trong tuần đầu ra mắt.

Jungkook đã có một năm khá thành công với album "Golden" và đĩa đơn "Seven" (Ảnh: Naver).

Theo các chuyên gia âm nhạc, sở dĩ, album Golden thắng lớn tại thị trường quốc tế vì tất cả bài hát trong album đều được viết bằng tiếng Anh. Bản thân Jungkook cũng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 12/2022: "Khi chuẩn bị tiến sang thị trường âm nhạc nước ngoài, chúng tôi quyết định tất cả bài hát trong album này đều được sản xuất bằng tiếng Anh".

Với những thành tích ấn tượng của album Golden, chuyên trang Consequence gọi Jungkook là "người phá vỡ giới hạn của năm" và nhận định: "Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng toàn cầu của Jungkook. Thành viên BTS đã đạt đến tầm cao cá nhân mới với việc phát hành album cá nhân Golden, đồng thời nắm cơ hội quảng bá hình ảnh toàn cầu nhờ xuất hiện trên các chương trình như Good Morning America và The Tonight Show, Global Citizen 2023.

Anh ấy thu hút gần 300.000 người xem trong một buổi phát trực tiếp. Nhóm BTS đã dành hơn một thập kỷ để phá vỡ các ranh giới với tư cách một nhóm nhạc và Jungkook đã nắm cơ hội tỏa sáng theo cách riêng của mình".

Consequence of Sound - một cơ quan truyền thông âm nhạc của Mỹ - cũng ca ngợi tài năng của Jungkook: "Anh ấy biết cách sử dụng giọng hát của mình. Đó chính là nhạc cụ vĩ đại nhất".

Chuyên trang NME cũng đánh giá rất cao tài năng của em út nhóm BTS: "Thập kỷ nào cũng có một ông hoàng nhạc pop nhưng chưa có nam ca sĩ nào đủ thành công trong những năm 2020. Jungkook đã chứng minh cậu ấy thừa khả năng thực hiện sứ mệnh đó với album Golden".

Jungkook được truyền thông quốc tế đánh giá cao tài năng ca hát nhờ album "Golden" (Ảnh: Instagram).

Jungkook (SN 1997) là em út kiêm giọng ca chính của nhóm nhạc xứ Hàn nổi tiếng toàn cầu - BTS. Nam ca sĩ thế hệ 9X sở hữu lượng khán giả theo dõi đông đảo trên Instagram với 9,3 triệu lượt người đăng ký theo dõi. Anh cũng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu quốc tế danh tiếng.

Năm 2022, Jungkook được mời trình diễn ca khúc Dreamers tại lễ khai mạc World Cup 2022 ở Qatar. Ca khúc đã chiếm lĩnh vị trí cao trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc thế giới và giúp nam ca sĩ thế hệ 9X trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được mời biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup.

Tháng 9/2023, tờ Hollywood Reporter đưa Jungkook vào danh sách "25 nghệ sĩ bạch kim trong âm nhạc" nhằm vinh danh những ngôi sao toàn cầu có màn trình diễn nổi bật trong năm 2023.

Năm ngoái, Jungkook cũng gây ấn tượng khi giành chiến thắng trong 2 hạng mục gồm Bài hát hay nhất cho Seven và Nghệ sĩ Kpop xuất sắc tại Giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu năm 2023 (EMA).

Cuối tháng 12 vừa qua, Jungkook đã lên đường nhập ngũ, tạm dừng hoạt động nghệ thuật trong 2 năm. Anh cùng các thành viên của nhóm BTS hẹn gặp lại người hâm mộ toàn cầu vào năm 2025.