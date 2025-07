Lộ diện 12 dự án nổi bật của Dự án phim ngắn CJ mùa 6

Sau gần hai tháng khởi động, Dự án phim ngắn CJ 2025 thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng làm phim với hơn 400 hồ sơ đăng ký dự thi. Các dự án năm nay thể hiện sự đa dạng về đề tài, phong cách kể chuyện và góc nhìn điện ảnh của một thế hệ đạo diễn mới.

Từ những câu chuyện mang màu sắc cá nhân đến các ý tưởng đậm chất thể nghiệm, phản ánh nhiều khía cạnh xã hội đương đại, các dự án cho thấy tiềm năng phát triển thành phim ngắn chất lượng, có khả năng cạnh tranh tại liên hoan phim quốc tế.

Top 12 dự án phim ngắn được chọn vào vòng thuyết trình (Ảnh: BTC).

Hội đồng thẩm định của chương trình năm nay tiếp tục là các đạo diễn, nhà sản xuất phim hàng đầu Việt Nam: đạo diễn Phan Đăng Di, Charlie Nguyễn, Trịnh Đình Lê Minh, Trần Thanh Huy và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc.

Sau vòng sơ tuyển, hội đồng đã cùng làm việc và thảo luận kỹ lưỡng để chọn ra 12 dự án tốt nhất đáp ứng đầy đủ các yếu tố về ý tưởng sáng tạo, kịch bản tiềm năng, kế hoạch sản xuất và tính khả thi đối với chương trình.

Các thành viên Hội đồng thẩm định của Dự án phim ngắn CJ 2025 (Ảnh: BTC).

Top 12 dự án được lựa chọn tham gia vòng thuyết trình: Những ngày xanh thẳm (Vũ Trung Đức); Ngày trầm nở (Bùi Phương Thảo); Lạch cạch (Lê Hoàng); Khi địa cầu ngừng quay (Trần Chí Cường); Ai đã đặt tên cho núi (Trần Hữu Thành); Cô gái không tên (Nguyễn Hữu Uy); Câu chuyện thành phố (Nguyễn Thanh Giang); Made in Vietnam (Nguyễn Duy Anh); Behind the sin (Cầm Đức Hiệp); Dù ngủ hay thức (Lê Văn Ninh); Giấc mơ là ốc sên (Nguyễn Thiên Ân); Tỏ tình trên trái đất (Lâm Công Thịnh).

Nhận định về chất lượng dự án năm nay, đạo diễn Trần Thanh Huy - thành viên Hội đồng thẩm định chia sẻ: “Năm nay, ban giám khảo chúng tôi đã tranh luận rất nhiều khi đưa ra quyết định lựa chọn cuối cùng. Nhiều dự án không chỉ thể hiện sự sáng tạo về mặt nội dung mà còn cho thấy nội lực của một thế hệ đạo diễn trẻ đang tìm kiếm tiếng nói riêng. Điều đáng quý là nhiều bạn đã dám khai thác những chủ đề gai góc một cách tinh tế và đầy cảm xúc”.

Ban Tổ chức cùng Hội đồng thẩm định trong buổi họp trực tuyến (Ảnh: BTC).

Vòng thuyết trình Dự án phim ngắn CJ 2025 sẽ diễn ra vào ngày 6/8 tại CGV Vạn Hạnh Mall. Đây không chỉ là dịp để các đạo diễn trẻ trình bày trực tiếp ý tưởng với hội đồng thẩm định, mà còn là cơ hội hiếm hoi để họ nhận được những góp ý chuyên môn quý giá từ các nhà làm phim hàng đầu tại Việt Nam.

5 đạo diễn xuất sắc nhất năm nay sẽ tiếp tục được tham gia khoá đào tạo chuyên sâu trước khi bấm máy (Ảnh: BTC).

Đối với 5 dự án xuất sắc nhất được lựa chọn, chương trình sẽ hỗ trợ kinh phí sản xuất lên đến 1,5 tỷ đồng cũng như tạo điều kiện thuận lợi để đưa các phim ngắn này tham gia các liên hoan phim quốc tế trên thế giới. Ngoài ra, các đạo diễn trẻ còn được hỗ trợ về thiết bị và hậu kỳ từ HKFilm, Pixelsgarden và tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng làm phim cùng các chuyên gia điện ảnh hàng đầu đến từ Học viện điện ảnh Hàn Quốc (KAFA).

5 dự án được hỗ trợ kinh phí làm phim lên đến 1,5 tỷ đồng (Ảnh: BTC).

Với sứ mệnh đồng hành và nuôi dưỡng các nhà làm phim trẻ, Dự án phim ngắn CJ tiếp tục là một trong những chương trình hiếm hoi tại Việt Nam mang lại sự hỗ trợ toàn diện cho các nhà làm phim từ ngân sách sản xuất, đào tạo chuyên sâu, đến tư vấn xuyên suốt quá trình làm phim và cả giai đoạn gửi tác phẩm dự thi quốc tế.

Trải qua 5 mùa tổ chức, Dự án phim ngắn CJ đã góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhiều đạo diễn triển vọng của điện ảnh Việt Nam như đạo diễn Phạm Thiên Ân với giải Caméra d'Or dành cho phim đầu tay tại LHP Cannes 2023, đạo diễn Phạm Ngọc Lân với chiến thắng tại LHP Berlin 2024, hay đạo diễn Dương Diệu Linh với hai giải thưởng tại LHP Venice 2024.