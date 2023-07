Lisa: "Búp bê sống" sở hữu vòng eo 48cm, loạt kỷ lục ấn tượng của Blackpink

Lisa lập loạt kỷ lục ấn tượng với sản phẩm âm nhạc riêng đầu tay

Theo nền tảng âm nhạc Spotify, ca khúc solo MONEY của Lisa đã vượt 800 triệu lượt nghe, đạt con số ấn tượng này sau khoảng 657 ngày kể từ ngày phát hành vào 10/9/2021.

Kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi How You Like That của chính nhóm Blackpink. Họ đạt được con số tương tự sau 1.079 ngày. Đặc biệt, Lisa còn trở thành nghệ sĩ riêng đầu tiên và duy nhất của Kpop vượt mốc 800 triệu lượt nghe nhạc.

Lisa vừa lập thêm kỷ lục trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify với album đầu tay "Lalisa" (Ảnh: Instagram).

Lisa hiện nắm giữ hai kỷ lục lớn dành cho cá nhân nghệ sĩ Kpop trên nền tảng Spotify, gồm đĩa đơn solo được phát trực tuyến nhiều nhất dành cho MONEY và album solo được phát trực tuyến nhiều nhất dành cho Lalisa.

Giọng ca người Thái Lan cũng đang giữ vị trí Top 4 trong bảng xếp hạng các nghệ sĩ Kpop có nhiều người nghe nhất trên Spotify. Thông tin này khiến người hâm mộ Lisa hạnh phúc và liên tục gửi lời chúc mừng thần tượng.

Năm ngoái, Lisa giành chiến thắng hạng mục MV Kpop xuất sắc nhất tại lễ trao giải VMA 2022 với ca khúc Lalisa. Cô còn làm nên lịch sử tại lễ trao giải VMA khi trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên giành được giải thưởng ở hạng mục này.

Lisa là em út của nhóm nhạc nổi danh toàn cầu Blackpink (Ảnh: YG Entertainment).

Trước đó, Lisa được trao Kỷ lục Guinness khi trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đạt 1 tỷ lượt nghe nhạc nhanh nhất trên Spotify vào tháng 10/2022. Cô cũng là nghệ sĩ solo Kpop có nhiều kỷ lục Guinness thế giới nhất trong lịch sử (tổng cộng 7 kỷ lục), vượt qua ngôi sao Psy (5 kỷ lục).

YouTube cũng xác nhận Lalisa là MV của nghệ sĩ solo có lượt xem 24 giờ đầu cao nhất trên nền tảng này, vượt qua kỷ lục MV Me! của "công chúa nhạc Pop" Taylor Swift hồi năm 2019.

Mỹ nhân Thái Lan sở hữu thân hình hoàn hảo như "búp bê sống"

Lisa trở thành sao nữ đẹp nhất thế giới năm 2021 do TC Candler bình chọn (Ảnh: News).

Lisa (SN 1997) sinh trưởng trong một gia đình tại Thái Lan. Tuy nhiên, cô lại hoạt động và phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc. Người đẹp Thái Lan thuộc sự quản lý của tập đoàn YG Entertainment. Lisa hiện là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nhạc nữ Blackpink nhưng giữ vai trò vũ công và rapper cho nhóm.

Mỹ nhân sinh năm 1997 nhiều lần lọt vào các bảng xếp hạng về sắc đẹp nhờ thân hình cân đối và gương mặt rất "ăn hình". Lisa sở hữu gương mặt hài hòa, đôi mắt to đẹp cùng nụ cười rạng ngời. Với người hâm mộ, Lisa được xem là "búp bê sống" của nhóm.

Mỹ nhân 9X sở hữu chiều cao 1,67m và tỉ lệ giữa chân và thân rất hoàn hảo. Thành viên nhóm Blackpink sở hữu vòng eo 48 cm cùng cân nặng 45kg. Lisa vẫn có cơ bụng và tác phong khỏe khoắn nhờ chăm tập gym, pilates và vũ đạo.

Năm 2020, Lisa đứng đầu danh sách 100 mỹ nhân châu Á năm 2020 do chuyên trang TCC Asia bình chọn. Một năm sau, mỹ nhân thế hệ 9X được bình chọn là sao nữ đẹp nhất thế giới năm 2021 do TC Candler bình chọn.

Hiện tại, Lisa bận rộn với tour diễn toàn cầu "Born Pink" cùng các chị em trong nhóm Blackpink (Ảnh: Instagram).

Bên cạnh âm nhạc, thời trang cũng là một thế mạnh của Lisa. Chia sẻ với tờ Vogue năm 2021, ngôi sao sinh năm 1997 nói: "Thời trang và tôi không thể tách rời. Điều quan trọng với tôi, cùng với âm nhạc, chính là thời trang bởi đó là cách tôi thể hiện con người mình. Tôi hào hứng khi thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau và học cách trở nên tự tin với chính sự lựa chọn của mình".

Lisa có hơn 95 triệu người theo dõi trên Instagram, cô được ước tính kiếm tới 200.000 USD (khoảng 4,7 tỷ đồng) cho mỗi bài đăng trên mạng xã hội. Cô đang là Đại sứ toàn cầu của các thương hiệu lớn như Celine, Bulgari và MAC cũng như một số thương hiệu ở quê nhà Thái Lan.

Theo truyền thông Hàn Quốc, mức thù lao của Lisa ước tính ít nhất là 300.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) cho mỗi buổi biểu diễn và 600.000 USD (hơn 14 tỷ đồng) cho mỗi lần hợp tác với các thương hiệu.

Nắm trong tay hơn 14 triệu USD và cuộc sống sang chảnh

Lisa là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu danh tiếng toàn cầu (Ảnh: Getty Images).

Nhờ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, cô gái nhỏ tuổi nhất nhóm Blackpink sớm tích lũy được khối tài sản lớn. Theo The Celebrity Networth, tài sản ròng ước tính của Lisa khoảng 14 triệu USD, tính đến tháng 6/2022.

Đầu năm 2023, mỹ nhân thế hệ 9X đã tự mua cho mình một căn biệt thự đẳng cấp, rộng 700m2 có giá 6 triệu USD (142 tỷ đồng) tại quận Seongbuk, Seoul (Hàn Quốc). Đây là khu vực nổi tiếng sầm uất, được giới thượng lưu Hàn Quốc lựa chọn sinh sống.

Lisa sở hữu tới hai xe Rolls-Royce, một chiếc Lamborghini có giá gần 557 nghìn USD (hơn 13 tỷ đồng).

Nữ nghệ sĩ gốc Thái Lan sở hữu hơn 14 triệu USD (Ảnh: News).

Với tầm ảnh hưởng toàn cầu, Lisa còn tác động mạnh mẽ tới ngành du lịch, ẩm thực và tiêu dùng tại quê nhà Thái Lan. Các điểm Lisa đi qua trở thành điểm du lịch yêu thích, các món ăn, trang phục cô mặc cũng đều trở nên đắt khách...

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cũng thừa nhận sức ảnh hưởng của em út nhóm Blackpink. Năm 2019, Lisa được bình chọn là người nổi tiếng nhất ở Thái Lan, theo tờ The Standard.

Gần đây, một đoạn video được thực hiện từ 14 năm trước có sự tham gia của Lisa được chia sẻ trên mạng xã hội. Đoạn clip này được thực hiện tại Thái Lan, trước khi Lisa sang Hàn Quốc lập nghiệp và trở thành một mảnh ghép hoàn hảo của nhóm Blackpink.

Lisa vướng nghi vấn tình cảm với nam diễn viên Park Bo Gum nhưng cả hai đều không lên tiếng bình luận (Ảnh: News).

Khi đó, Lisa mới 12 tuổi nhưng cô đã sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng và khả năng vũ đạo hoàn hảo. Cô trở nên nổi bật trong đoạn video.

Được biết, trước khi là thành viên của nhóm nhạc nữ xứ Hàn nổi danh toàn cầu, Lisa đã khá nổi tiếng tại quê nhà Thái lan. Cô được các công ty giải trí nhìn rõ tài năng ca hát, vũ đạo và diễn xuất.

Về cuộc sống tình cảm, thành viên xinh đẹp của nhóm Blackpink từng được người hâm mộ đẩy thuyền với nhiều mỹ nam của làng giải trí châu Á như Jungkook (nhóm BTS), ca sĩ Thái Từ Khôn.

Gần đây, cô vướng nghi vấn hò hẹn bí mật với nam diễn viên Park Bo Gum. Song, cả hai đều không có động thái xác nhận chuyện hẹn hò.