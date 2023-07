Sở Văn hóa chính thức cấp phép cho Blackpink biểu diễn ở Hà Nội

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Đào Vương Long - Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội - cho biết đơn vị này vừa có văn bản chấp thuận cho nhóm nhạc Blackpink biểu diễn tại Hà Nội theo hồ sơ đề nghị của Công ty TNHH Âm nhạc IME (trụ sở chính tại TPHCM).

Theo đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật có tên là Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 (Blackpink World Tour 2023). Thời gian tổ chức vào ngày 29 và 30/7 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cũng yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, các quy định của pháp luật về quảng cáo, về quyền tác giả và quyền liên quan, phòng chống cháy nổ… để đảm bảo 2 đêm diễn được diễn ra an toàn, chuyên nghiệp.

Trước đó, thông tin nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink sẽ xuất hiện và biểu diễn tại Hà Nội khiến khán giả Việt nức lòng. Trước khi đến Việt Nam, nhóm đã biểu diễn ở các nước châu Âu và châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc...

Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu, ra mắt từ năm 2016 gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé.

Sau 7 năm hoạt động, Blackpink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Ngoài âm nhạc, Blackpink còn nổi bật trong các hoạt động thời trang. Các thành viên của nhóm đều được chọn là gương mặt đại diện cho những thương hiệu danh tiếng toàn cầu.