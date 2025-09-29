Lâm Bảo Châu hé lộ phản ứng của Lệ Quyên khi xem bạn trai đóng cảnh tình tứ

Trước đó, Lâm Bảo Châu từng tham gia một số lớp diễn xuất ngắn hạn. Thời điểm ấy, anh nghĩ mình đã đủ kỹ năng để nhận các dự án lớn, nhưng kết quả không như kỳ vọng.

“Nhiều vai diễn trước đây khiến tôi không hài lòng khi xem lại. Tôi nhận ra mình còn thiếu kiến thức nền tảng, kỹ thuật biểu cảm và cách xây dựng tâm lý nhân vật. Vì vậy, tôi quyết định tạm dừng đóng phim, tập trung học hỏi một cách bài bản hơn”, anh chia sẻ.

Sau đó, nam diễn viên theo học hai khóa đào tạo chuyên nghiệp về diễn xuất. Mỗi lần diễn cuối kỳ, anh thường mời bạn gái - ca sĩ Lệ Quyên - đến xem.

“Trớ trêu là kịch bản lúc nào cũng có cảnh tình cảm với bạn diễn khác. May mắn là cô ấy rất hiểu, thậm chí còn động viên tôi rằng đã diễn là phải diễn cho tới!”, Lâm Bảo Châu tiết lộ.

Lâm Bảo Châu tiết lộ Lệ Quyên luôn ủng hộ anh trong sự nghiệp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhắc đến bạn gái, Lâm Bảo Châu cho biết, Lệ Quyên ủng hộ mọi quyết định của anh. “Khi tôi tạm gác công việc cá nhân để lo cho những dự án chung, chính cô ấy là người động viên tôi quay lại với diễn xuất. Sự thấu hiểu và cổ vũ ấy giúp tôi có thêm niềm tin, để từng bước hoàn thiện kỹ năng và xây dựng sự nghiệp riêng”, nam diễn viên chia sẻ.

Anh cũng cho biết, cả hai luôn tôn trọng công việc của nhau, cùng chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Với anh, đó là nền tảng vững chắc để anh có thể yên tâm phát triển sự nghiệp lâu dài.

Trong "Chị ngã em nâng", Lâm Bảo Châu vào vai Lê Bi, nhân vật có cá tính hoàn toàn khác với anh ngoài đời.

"Vai diễn không xuất hiện nhiều nhưng lại là mảnh ghép quan trọng trong mạch phim. Tôi muốn dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng để mang đến một hình ảnh mới mẻ cho khán giả. Đây là trải nghiệm quý giá, mở ra cơ hội để tôi bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với lĩnh vực đầy thách thức như điện ảnh”, anh nói.

Lâm Bảo Châu lần đầu có vai diễn điện ảnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với vai Lê Bi, Lâm Bảo Châu giảm 4kg, thay đổi kiểu tóc để phù hợp với hình tượng nhân vật. Tuy nhiên, anh cho rằng ngoại hình là phần dễ nhất, còn khó hơn là việc xây dựng tâm lý và nội tâm nhân vật.

“Lê Bi có nhiều góc tối và mảng màu trầm buồn - những điều vốn xa lạ với con người thật của tôi. Vì vậy, tôi phải dành nhiều thời gian quan sát, tìm chất liệu từ đời sống để khắc họa nhân vật chân thật nhất”, anh nói.

Trong quá trình quay, Lâm Bảo Châu có cơ hội làm việc với dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Uyển Ân. Thay vì áp lực, anh coi đó là cơ hội để học hỏi: “Mỗi người đều có phong cách riêng, cách xử lý tâm lý nhân vật tinh tế. Tôi thường ở lại sau giờ quay để quan sát, nhận góp ý và hoàn thiện vai diễn”.

Lâm Bảo Châu sở hữu vẻ ngoài điển trai, rắn rỏi, tự tin trước ống kính (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước khi đến với điện ảnh, Lâm Bảo Châu là gương mặt quen thuộc trong vai trò MC. Anh cho biết công việc dẫn chương trình mang đến cho mình kỹ năng giao tiếp, sự tự tin trước ống kính, vốn kiến thức xã hội phong phú và khả năng ứng biến - tất cả đều hữu ích khi chuyển sang diễn xuất.

Bắt đầu theo đuổi điện ảnh ở tuổi 34, Lâm Bảo Châu không cho rằng đó là khởi đầu muộn màng. “Nhiều khi chính mình tự đặt ra giới hạn và thất vọng khi không đạt được. Tôi tin rằng chỉ cần hết mình với con đường đã chọn, mỗi trải nghiệm đều là một kho báu. Vì vậy, khi cơ hội đến, tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ”, anh nói.

Nam diễn viên cho biết thêm, anh sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi kỹ năng để sẵn sàng cho những vai diễn phức tạp hơn trong tương lai.