Dương Khắc Linh và vợ kém 13 tuổi: 2 lần sinh đôi, tiêu trăm triệu/tháng

Không gian sống của vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu (Thực hiện: Cát Tường).

Bật khóc khi biết mang song thai, áp lực kinh tế nuôi 4 con

Đã có hai bé song sinh, sắp tới chuẩn bị đón thêm cặp sinh đôi nữa, phản ứng đầu tiên của vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu khi đón nhận tin vui này như thế nào?

Dương Khắc Linh: Thật sự là tôi rất bất ngờ, gần như không tin nổi. Trước đó, hai vợ chồng chỉ nghĩ sẽ sinh thêm một em bé thôi. Đến khi vợ đưa kết quả ghi “song thai”, tôi vẫn còn hơi ngơ ngác, đến khi hiểu ra là sắp có thêm cặp song sinh nữa thì đúng là giật mình.

Trong đầu tôi bật lên ngay suy nghĩ: “Trời ơi, vậy là 4 đứa con rồi, nuôi sao đây?” (cười). Vừa bất ngờ, vừa lo. Tôi cũng lo cho vợ nhiều hơn vì mang song thai sẽ vất vả hơn, nhìn vợ lúc đó cũng vừa vui vừa bỡ ngỡ. Chúng tôi vẫn luôn mong có con gái. Nhà đã có hai bé trai rồi nên lần này ai cũng hy vọng sẽ có thêm công chúa cho đủ nếp đủ tẻ

Sara Lưu: Lần này chúng tôi làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) và chỉ cấy một phôi, gần như chắc chắn sẽ có một em bé thôi. Khi đi khám thai, bác sĩ còn đùa “hai trai, hai gái là đẹp”, tôi cũng nói lại: “Thôi, một bé thôi, bố mẹ nghèo lắm không cày nổi”. Nhưng khi nhìn lên màn hình, tôi thấy hai chấm, không tin mình lại mang thai đôi nữa.

Lúc đó thật sự rất hoang mang, vừa mừng vừa lo, cảm xúc dồn lại nhiều quá nên tôi bật khóc. Vì trường hợp này cũng rất hiếm, nên dù lo lắng vẫn thấy mình may mắn. Nghĩ tới việc sẽ có thêm hai em bé giống nhau, tự nhiên thấy rất đặc biệt.

Vợ chồng Dương Khắc Linh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Khi số lượng thành viên trong gia đình chuẩn bị tăng... gấp đôi, anh chị cảm nhận áp lực tài chính thế nào?

Dương Khắc Linh: Thực ra chi phí lo hai con hiện tại cũng đã khá cao, riêng học phí trường quốc tế đã hơn 200 triệu đồng mỗi năm và hai bé đang học lớp lá nên mức này vẫn duy trì đều. Ngoài ra, các con cũng học rất nhiều thứ như piano, võ, vẽ, nhảy, tiếng Anh…

Nói chung hai vợ chồng vẫn đang gồng được, vì công việc còn ổn định. Nhưng phải nói thật, hai đứa con thì xoay xở được, chứ bốn đứa trẻ là câu chuyện hoàn toàn khác. Chúng tôi cũng đang tính toán thêm nhiều hướng công việc để đảm bảo tài chính lâu dài.

Hai con sinh đôi của vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Ngoài học phí, chi phí sinh hoạt hằng ngày như ăn uống, học thêm… cho hai bé hiện ở mức nào?

Dương Khắc Linh: Tiền ăn cũng khá “khủng khiếp”, trung bình khoảng 6 triệu đồng/tuần cho hai bé, dù các con đã ăn ở trường, về nhà chỉ ăn tối. Nếu tính thêm các khoản như ăn uống, học thêm, sinh hoạt… thì rơi vào khoảng 30-40 triệu/tháng cho hai bé. Tổng chi phí sinh hoạt của cả gia đình mỗi tháng có thể lên đến cả trăm triệu đồng.

Sara Lưu: Lúc đầu có hai bé, vợ chồng vẫn còn dư một chút, nên cố thêm một bé nữa là vừa. Nhưng bây giờ có đến 4 con, đúng là phải "gồng". Nhưng tôi nghĩ cha mẹ nào cũng vậy, tới lúc phải lo cho con thì sẽ tự có năng lượng dồi dào, kiểu gì cũng sẽ tìm cách xoay xở được. Còn nếu sau này khó quá, chắc phải nhờ thêm ông bà nội ngoại hỗ trợ (cười).

Với việc sắp chăm cùng lúc 4 con nhỏ, anh chị dự định thuê bao nhiêu vú em để đảm bảo việc chăm sóc?

Sara Lưu: Hiện tại nhà vẫn có một cô bảo mẫu kiêm giúp việc. Nếu sinh em bé, chúng tôi dự định sẽ thuê thêm người chăm đêm, đặc biệt là trong tháng đầu tiên. Còn ban ngày, hai vợ chồng cùng với bảo mẫu hiện tại vẫn có thể xoay xở được. Ngoài ra, cũng may là có ông bà nội ở gần hỗ trợ, nên mọi thứ vẫn trong khả năng kiểm soát. Chi phí thuê bảo mẫu của nhà mình cũng như các gia đình khác, không quá cao.

Sara Lưu đang ở tháng thứ 4 của thai kỳ (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Các con luôn nghĩ "bố mẹ rất nghèo"

Khi biết mẹ mang thai và sắp có thêm em, hai con trai của anh chị phản ứng như thế nào?

Sara Lưu: Từ lúc biết sẽ sắp có thêm em bé, hai vợ chồng đã dạy hai con phải tự lập và tự giác hơn, vì sau này chắc chắn không thể chăm các con kỹ như trước nữa. Hai bé hiểu chuyện lắm, đặc biệt là anh hai. Ngày nào cũng hỏi “Mẹ ơi, em bé sắp ra chưa?” và rất mong chờ.

Dương Khắc Linh: Phải nói là các bé thay đổi rất nhiều, ý thức hơn hẳn. Mỗi lần tôi nhắc “em sẽ nhìn vào anh để học tập” là các con tự giác ngay. Bây giờ, hai con còn tự biết đến giờ đi ngủ, trước khi ngủ còn hôn bố mẹ, hôn cả em bé nữa. May mắn là từ nhỏ. hai bé đã rất ngoan và nghe lời. Hai vợ chồng không quá lo lắng chuyện nuôi dạy, chỉ lo về kinh tế thôi.

Sara Lưu chơi cùng hai con nhỏ (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trong điều kiện kinh tế khá đầy đủ, anh chị làm cách nào để các bé không ỷ lại vào sự sung túc của gia đình?

Dương Khắc Linh: Thật ra hai bé không hề có khái niệm giàu hay nghèo. Hai vợ chồng luôn nói với con là “ba mẹ không có tiền”, còn quà là do ông già Noel cho. Ví dụ con thích món gì, chúng tôi sẽ nói: “Bố mẹ không có tiền, ông già Noel mới có”.

Muốn có quà thì các con phải ngoan, học giỏi, nghe lời. Đồng thời, tôi cũng nói cho con hiểu là bố phải đi làm vất vả. Các con rất thương bố, thỉnh thoảng còn động viên rằng: “Bố cố gắng làm việc để có tiền mua đồ chơi nha”.

Sara Lưu: Mỗi khi nhận quà từ ông già Noel, các bé trân trọng lắm, chơi rất lâu chứ không phải có rồi chán. Trước mùa Noel, các bé cũng ý thức rõ ràng hơn, ngày nào cũng cố gắng chăm ngoan.

Thậm chí trước khi ngủ còn “báo cáo” với ông già Noel: “Hôm nay con học giỏi, con ngoan”. Ngay cả khi không ngoan, bé cũng tự xin lỗi và hứa sửa sai, nên dần dần tạo thành động lực để con ngoan mỗi ngày.

Hai con trai của Dương Khắc Linh đang học trường quốc tế, chi phí 200 triệu đồng mỗi năm (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Hiện tại hai vợ chồng phân chia vai trò tài chính trong gia đình như thế nào, đặc biệt khi nhu cầu chi tiêu ngày càng tăng?

Sara Lưu: Ông xã là người lo chi tiêu chính trong gia đình, còn tôi sẽ phụ thêm các khoản liên quan đến con cái. Trước đây cả hai thấy như vậy là đủ, nhưng hiện tại thì bắt đầu phải tính toán kỹ hơn để cân đối lâu dài.

Dương Khắc Linh: Chúng tôi không có thói quen tiêu hoang vào những thứ như đồ hiệu hay siêu xe, nhưng lại rất thích đầu tư vào trải nghiệm cho gia đình như đi ăn, đi chơi, du lịch... Đó là những giá trị mà cả nhà có thể cùng nhau tận hưởng.

Thông thường phụ nữ sẽ giữ vai trò “tay hòm chìa khóa”, nhưng gia đình anh chị có sự ngược lại?

Sara Lưu: Tôi để chồng làm “tay hòm chìa khóa” vì tôi không phải là người giỏi tính toán. Trong tháng có rất nhiều khoản thu chi từ công việc đến chuyện gia đình nên tôi không thích đụng nhiều đến con số, dễ bị áp lực và đau đầu.

Dương Khắc Linh: Nếu để vợ tôi quản lý tài chính trong nhà thì chắc chắn cô ấy sẽ stress (cười). Nên từ khi về chung nhà, tôi đảm nhận việc quản lý chi tiêu. Tôi nghĩ đó cũng là vai trò bình thường của người trụ cột gia đình. Những khoản chi lớn thì tôi lo, còn vợ tôi có thu nhập riêng, khi cần khoản gì lớn chỉ cần trao đổi với tôi là được.

Con trai Sara Lưu háo hức chờ hai em chào đời (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Sau khi lập gia đình và lui về chăm sóc con cái, Sara Lưu gần như ít xuất hiện hơn trong hoạt động nghệ thuật, chị có sợ bị nói dựa dẫm vào chồng?

Sara Lưu: Người ngoài có thể nghĩ vậy, nhưng trong gia đình thì hai vợ chồng hiểu nhau là đủ. Tôi không cần phải chứng minh là mình “không dựa vào chồng”, vì thật ra điều đó rất bình thường.

Bản thân tôi cũng không quá tham vọng phải xuất hiện nhiều. Tôi thích ở nhà, dành thời gian cho chồng con, miễn là cuộc sống đủ chi tiêu, đủ hạnh phúc là được. Đúng là có một giai đoạn tôi sống như “nghỉ hưu sớm” như chồng nói, mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, chăm con, chơi thể thao và cảm thấy mọi thứ đã đủ.

Dương Khắc Linh: Cá nhân tôi không nghĩ ở đây có chuyện ai “dựa dẫm” vào ai, mà đơn giản là sự phân chia vai trò. Là đàn ông trong gia đình, tôi xác định mình là trụ cột kinh tế, lo cho vợ con cả về vật chất lẫn tinh thần là điều nên làm. Ngược lại, khi vợ giảm bớt công việc bên ngoài sẽ có nhiều thời gian chăm sóc con cái hơn. Ở giai đoạn đầu đời, trẻ rất cần sự đồng hành sát sao của bố mẹ.

Sara Lưu cho biết các con hiểu chuyện hơn khi biết mẹ có em bé (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Kết hôn 7 năm, "dính" nhau gần như 24/24

Trong mắt công chúng, Dương Khắc Linh - Sara Lưu là cặp đôi gần như “dính như sam” cả trong công việc lẫn đời sống. Gắn bó gần như 24/24, anh chị làm sao để tránh cảm giác nhàm chán trong hôn nhân?

Sara Lưu: Vì làm việc tại nhà nên hai vợ chồng gặp nhau suốt ngày nhưng thật sự chúng tôi không thấy chán. Tôi nghĩ chỉ khi ở cạnh nhau mà hay cãi lộn thì mới dễ chán thôi, còn chúng tôi ở bên nhau rất thoải mái, không có áp lực gì cả. Thậm chí, có lúc anh Linh đi công tác xa, tối nào cũng phải gọi video về cho tôi, vì anh ấy không quen ngủ một mình, phải nhìn thấy vợ mới ngủ được (cười).

Dương Khắc Linh: Chúng tôi hiểu nhau và biết nhường nhau. Thật ra trước đây cả hai đều từng trải qua những mối quan hệ có nhiều cãi vã, nên khi đến với nhau đều không muốn lặp lại điều đó nữa. Vì vậy, dù đôi khi có bực, nhưng nhìn lại thấy “không đáng”, chúng tôi tự bỏ qua thôi.

Hai vợ chồng chỉ giận dỗi linh tinh thôi, không bao giờ kéo dài. Cùng lắm là không vui một chút, nói vài câu là xong. Nếu có “căng” thì chủ yếu là liên quan đến âm nhạc, vì ai cũng có cái tôi nghề nghiệp.

Văn phòng làm việc tại nhà của Dương Khắc Linh (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Hai anh chị có đang “giữ nhau” quá chặt?

Sara Lưu: Không hẳn là giữ nhau hay kiểm soát nhau, mà gần như cả hai không cần sự riêng tư. Đi đâu cũng cùng nhau nên cuộc sống khá đơn giản. Đi chơi với bạn bè cũng thường đi chung. Mọi thứ, từ ăn uống đến thể thao, chúng tôi đều làm cùng nhau.

Thỉnh thoảng, vợ chồng cũng có những buổi đi riêng nhưng rất ít. Một tháng gần như ở cạnh nhau 28 ngày nên nếu có 1-2 ngày đi riêng thì cũng không ảnh hưởng gì. Vòng bạn bè của cả hai cũng chỉ quanh quẩn vài người thôi.

Dương Khắc Linh: Đúng là gần như mọi thứ đều làm cùng nhau. Tôi cũng không có thói quen đi riêng. Nếu có gặp bạn bè cũng thường dắt vợ đi cùng.

Dương Khắc Linh tận dụng tầng 3 trong nhà làm nơi làm việc, trao đổi công việc với đối tác (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Có câu "hôn nhân là mồ chôn tình yêu" bởi nhiều người cho rằng sự bận rộn dễ khiến vợ chồng giảm đi sự lãng mạn, nhất là sau khi kết hôn và sinh con. Điều này có đúng với anh chị?

Dương Khắc Linh: So với lúc chưa cưới thì hai vợ chồng không thay đổi nhiều trong cách đối xử, chỉ là khi có con thì dành nhiều thời gian hơn cho con. Khoảng 20h là hai vợ chồng cho các bé ngủ, sau đó cả hai sẽ có thời gian riêng để chơi thể thao, xem phim hoặc đi ăn nhẹ.

Sara Lưu: Hôn nhân của chúng tôi không quá cầu kỳ. Sự lãng mạn nằm ở những điều đơn giản như cả nhà đi ăn, đi chơi, du lịch cùng nhau. Những dịp lễ có thể thay đổi không khí một chút, vậy là đủ rồi. Quà cáp hay hình thức không phải điều quá quan trọng với chúng tôi.

Thường được công chúng nhắc đến là “cuộc hôn nhân đẹp trong showbiz”, điều đó có tạo áp lực buộc anh chị phải giữ hình ảnh hay duy trì sự hoàn hảo này?

Dương Khắc Linh: Tôi chỉ áp lực nếu điều đó không đúng sự thật thôi. Còn chúng tôi không có diễn hay "gồng" gì cả, có sao sống vậy. May mắn là hai đứa rất hợp nên cuộc sống tự nhiên như thế. Sáng làm việc, trưa ăn cùng nhau, chiều đón con, tối chơi với con. Sau khi các con ngủ, hai vợ chồng làm việc tiếp hoặc chơi thể thao. Nói chung lịch sinh hoạt khá đều, gần như lúc nào cũng đi cùng nhau.

Sara Lưu: Ở nhà, chúng tôi trêu chọc nhau suốt ngày, cười đùa rất thoải mái. Chỉ khi ra ngoài mới nghiêm túc thôi, còn ở nhà là không giữ hình ảnh gì cả, rất tự nhiên.

Nhan sắc Sara Lưu ở tháng thứ tư của thai kỳ (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Môi trường showbiz vốn có nhiều cơ hội tiếp xúc và nảy sinh những mối quan hệ "ngoài lề", anh chị làm thế nào để bảo vệ hôn nhân?

Sara Lưu: Thật ra trước đây tôi cũng làm việc với nhiều bạn diễn khác nhau nhưng không có chuyện “phim giả tình thật”. Tôi làm việc rất nghiêm túc, những chuyện "ngoài lề" gần như không xảy ra.

Thậm chí có người còn đùa là tôi hơi “chảnh", khó gần. Tôi vốn ít nói, không giỏi giao tiếp, nên tự tạo ra một khoảng cách nhất định và cũng ít bị tác động từ bên ngoài.

Dương Khắc Linh: Trước khi kết hôn, việc tiếp xúc và gặp gỡ nhiều người là điều bình thường trong showbiz, nên đôi khi cũng có những tình huống như vậy. Nhưng từ khi kết hôn và mọi người đều biết về gia đình mình, những chuyện đó gần như không còn xảy ra nữa.

Cũng chưa bao giờ chúng tôi gặp tình huống phải “giữ mình” theo kiểu áp lực. Khi đã có một gia đình ổn định và hạnh phúc, chúng tôi cũng không có lý do gì để đi tìm điều khác.

Hơn vợ 13 tuổi, nhạc sĩ Dương Khắc Linh có cảm thấy áp lực trong việc giữ phong độ khi Sara Lưu ngày càng trẻ trung và được chú ý về ngoại hình?

Dương Khắc Linh: Có chứ (cười). Dạo này tôi cũng phải ăn kiêng, chơi thể thao nhiều hơn. Vì ở nhà ăn uống cùng vợ, nhất là lúc vợ bầu, ăn nhiều quá là tăng cân rất nhanh. Sau Tết tôi tăng 6kg nên giờ đang cố gắng tập luyện để lấy lại dáng.

Không phải là giữ phong độ theo kiểu áp lực, nhưng tôi cũng không ỷ y. Mình vẫn phải giữ hình ảnh vì ra ngoài cùng vợ, ai cũng gọi “chú - chị”, nên mình cũng phải cân bằng lại, không thể vô tư quá được.

Bên cạnh lĩnh vực âm nhạc, Dương Khắc Linh dự định sẽ lấn sân sang điện ảnh (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Là em rể của ca sĩ Lưu Hiền Trinh nhưng đồng thời cũng từng là đàn anh trong nghề, việc thay đổi cách xưng hô trong gia đình có khiến nhạc sĩ Dương Khắc Linh cảm thấy ngại ngùng?

Dương Khắc Linh: Hồi mới quen Sara Lưu, tôi toàn xưng "anh" với Lưu Hiền Trinh, giống như mối quan hệ giữa các đồng nghiệp. Đến lúc cưới Sara Lưu, tôi bắt buộc phải chuyển qua gọi Lưu Hiền Trinh là "chị". Thật sự ban đầu rất ngượng miệng. nhưng sau đó cũng quen dần.

Bây giờ tôi xem Lưu Hiền Trinh như một người chị thật sự trong gia đình, không chỉ là cách xưng hô mà cả vai trò cũng thay đổi. Ví dụ như dịp lễ Tết hay những lúc gặp nhau, chị cũng quan tâm, lo lắng cho chúng tôi như một người chị trong nhà.

Cảm ơn những chia sẻ của vợ chồng Dương Khắc Linh và Sara Lưu!