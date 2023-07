Theo tờ Sohu, hôn lễ của Chân Tử Đan và Uông Thi Thi diễn ra tại Italy, ngày 21/7. Lễ thành hôn được tổ chức trong khuôn viên ngoài trời của một lâu đài rộng 10.000m2 tại Italy. Đây là địa điểm yêu thích của người đẹp Uông Thi Thi.

Chân Tử Đan và Uông Thi Thi vừa tổ chức đám cưới tại Italy nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới (Ảnh: Weibo).

Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải hình ảnh về hôn lễ cùng những lời tâm sự: "Thời gian bất giác trôi qua, tôi và vợ yêu Uông Thi Thi đã đồng hành cùng nhau 20 năm. Cảm ơn em vì đã luôn yêu thương, bao dung và dịu dàng với anh.

Em đã cùng anh đi qua nhiều chặng đường gian khó và luôn là chỗ dựa tinh thần lớn với anh. Khi anh bận công việc, em luôn quản lý mọi chuyện ở công ty. Trong cuộc sống, em chính là người bạn đồng hành thân thiết của anh".

Nam diễn viên cho biết, anh tổ chức hôn lễ lần này để cảm ơn và muốn tạo bất ngờ cho bà xã. Hôn lễ của cặp đôi có sự chứng kiến của các con, người thân hai bên gia đình và bạn bè.

Hôn lễ ngoài trời của Chân Tử Đan và Uông Thi Thi diễn ra trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân (Ảnh: HK01).

Chân Tử Đan và Uông Thi Thi chụp ảnh cùng 2 con tại hôn lễ (Ảnh: HK01).

Theo Sohu, hôn lễ của Chân Tử Đan có sự tham gia của "vua hài Trung Quốc" Vương Bảo Cường, vợ chồng nam diễn viên Lữ Lương Vỹ, đạo diễn Vương Tinh, Trương Ngọc San, nam ca sĩ Thái Nhất Trí, nữ diễn viên Chu Lệ Kỳ...

Chân Tử Đan đã thuê du thuyền cùng vợ dạo chơi trên hồ. Người đẹp Uông Thi Thi xuất hiện rực rỡ và xinh đẹp trong sự kiện. Cô diện 3 bộ váy khác nhau và vẫn giữ được ngoại hình quyến rũ ở tuổi tứ tuần.

Năm 2003, Chân Tử Đan gặp được "chân ái" đời mình, Uông Thi Thi, một người mẫu trẻ kém anh 18 tuổi. Lúc đó, cô vừa giành ngôi Hoa hậu Hoa kiều tại Canada và là con gái của trùm kim cương nổi tiếng tại Canada.

Cô dâu Uông Thi Thi vẫn xinh đẹp, duyên dáng ở tuổi 42 (Ảnh: News).

Chân Tử Đan tổ chức hôn lễ tại Italy vì muốn chiều bà xã Uông Thi Thi (Ảnh: Weibo).

Chân Tử Đan chủ động theo đuổi người đẹp. Họ chính thức hẹn hò rồi nhanh chóng kết hôn sau 3 tháng tìm hiểu. Tài tử Diệp Vấn từng tự hào nói về bạn đời: "Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tuần đầu tiên quen nhau, ngày nào chúng tôi cũng hẹn hò. Sang tuần thứ hai, tôi thấy không thể sống thiếu Thi Thi và có ý nghĩ mạnh mẽ rằng mình phải kết hôn với người phụ nữ này. Vì thế, tôi cầu hôn cô ấy".

Sau đám cưới, Uông Thi Thi từ bỏ dự định gây dựng sự nghiệp trong làng giải trí, sinh cho ngôi sao võ thuật 2 người con gồm một trai và một gái. Cô cũng toàn tâm toàn ý ủng hộ sự nghiệp của chồng.

Tìm được tình yêu lớn nhất cuộc đời, Chân Tử Đan nguyện làm một người cha, người chồng "điểm 10". Anh giao 80% tài sản cho bà xã quản lý và thường xuyên khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên gia đình.

Chia sẻ về bà xã kém 18 tuổi, Chân Tử Đan nói: "Nhờ có cô ấy, tôi bắt đầu biết thưởng thức những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Có Thi Thi, cuộc đời tôi mới trở nên thú vị và lãng mạn hơn".

Trước khi kết hôn với người đẹp Uông Thi Thi, Chân Tử Đan từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi và một cậu con trai riêng. Hiện, con trai sống với vợ cũ của anh và thỉnh thoảng gặp gỡ bố. Những năm qua, Chân Tử Đan cho biết, anh vẫn chu cấp đầy đủ cho con trai.

Chân Tử Đan luôn tự hào và công khai bày tỏ tình cảm với người bạn đời Uông Thi Thi (Ảnh: Instagram nhân vật).

Nhờ sự ủng hộ của người bạn đời xinh đẹp, Chân Tử Đan ngày càng nổi tiếng và thành công. Nam diễn viên sinh năm 1963 hiện là một trong những diễn viên châu Á nổi tiếng toàn cầu.

Trong gần 4 thập kỷ đóng phim ở Hong Kong và Hollywood, Chân Tử Đan có nhiều bộ phim đáng chú ý như Diệp Vấn, Ngọa hổ tàng long, Hiệp sĩ Thượng Hải, Once Upon a Time in China II, Raging Fire, Xxx: Return of Xander Cage, Rogue One: A Star Wars Story và John Wick 4.

Trong đó, loạt phim Diệp Vấn giúp anh khẳng định vị trí ngôi sao võ thuật của làng giải trí Hoa ngữ, ngang hàng với các ngôi sao hành động như Dương Tử Quỳnh, Lý Liên Kiệt.

Chân Tử Đan khẳng định, gia đình chính là động lực to lớn để anh theo đuổi đam mê, cống hiến cho công việc (Ảnh: Sina).

Sắp tới, Chân Tử Đan muốn thực hiện phần 5 của loạt phim điện ảnh ăn khách Diệp Vấn. Năm 2020, Chân Tử Đan bày tỏ dự định dừng sản xuất dòng phim võ thuật để thử sức với thể loại phim mới. Năm 2022, bộ phim Cứu nạn của anh ra mắt nhưng không thành công về doanh thu phòng vé.

Theo Celebrity Net Worth, hiện tại, giá trị tài sản ròng của Chân Tử Đan ước tính 40 triệu USD. Vợ chồng Chân Tử Đan và Uông Thi Thi còn rất mát tay trong việc đầu tư bất động sản.

Theo INF News, Chân Tử Đan có ít nhất 6 bất động sản ở Hong Kong (Trung Quốc), mỗi bất động sản được mua với giá khoảng 1,5 triệu USD. Khu đất giá trị nhất của Chân Tử Đan là dinh thự trị giá 17 triệu USD được anh mua tặng vợ tại Mỹ.