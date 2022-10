Sự tụt dốc và thất bại liên tiếp của ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan

Chân Tử Đan thất bại về doanh thu phòng vé với "Giải cứu"

Giải cứu là bộ phim do Chân Tử Đan làm nhà sản xuất kiêm diễn viên chính. Phim vừa ra mắt khán giả nhưng không thành công như mong đợi. Theo HK01, sau 7 ngày công chiếu, doanh thu của bộ phim Giải cứu chỉ đạt 2 triệu USD. Theo dự đoán của các chuyên gia, phim chỉ có thể đạt doanh thu phòng vé cao nhất là 2,6 triệu USD, con số này kém xa mong đợi của nhà phát hành.

Chân Tử Đan thua lỗ với bộ phim điện ảnh mới ra mắt "Giải cứu" (Ảnh: Sina).

Giải cứu có kinh phí sản xuất hơn 27 triệu USD và được kỳ vọng là dự án bom tấn của điện ảnh Hoa ngữ trong năm nay. Doanh thu kể trên không đủ để trang trải tiền lương cho diễn viên hay các chi phí sản xuất khác của phim. Điều này khiến nhà sản xuất đối diện với việc bị lỗ nặng.

Theo Sina, nguyên nhân tác phẩm của Chân Tử Đan thảm bại doanh thu là do phim không thuộc nhóm được ưu tiên về suất chiếu, phòng chiếu. Bên cạnh đó, chất lượng của phim không tốt. Diễn xuất của nam diễn viên chính trong phim - Chân Tử Đan cũng không được đánh giá cao.

Nội dung của phim bị chê thiếu đột phá, không bất ngờ. Giải cứu được sản xuất bởi ê-kíp hùng hậu gồm 300 nhân viên hậu kỳ, 500 diễn viên. Phim được thực hiện từ tháng 12/2019, nhưng sau đó phải hoãn quay 6 tháng vì dịch bệnh, làm thiệt hại hơn 1,5 triệu USD. Đạo diễn của phim cho hay, đoàn làm phim đã mua bảo hiểm hơn 15 triệu USD cho Chân Tử Đan.

Chân Tử Đan vẫn miệt mài đóng phim, thực hiện những cảnh mạo hiểm ở tuổi U60 (Ảnh: Sina).

Trong ngày phát hành phim, Chân Tử Đan thổ lộ, Giải cứu là dự án đầu tiên anh thử thách với chủ đề cứu nạn nên mong muốn khán giả ủng hộ. Ngôi sao nổi tiếng cũng từ chối sử dụng người đóng thế để có những thước phim chân thực, thú vị.

Giải cứu tiếp tục ghi dấu sự thất bại của Chân Tử Đan trong năm nay 2022 này. Đầu năm nay, ngôi sao kỳ cực cũng khiến fan thất vọng với diễn xuất trong Ỷ thiên đồ long ký 2022. Nam diễn viên chỉ đóng vai phụ trong phim nhưng ngoại hình già nua của Chân Tử Đan là một hạn chế với vai diễn.

Ỷ thiên đồ long ký 2022 được Vương Tinh sản xuất từ năm 2020 và có vốn đầu tư 28,6 triệu USD. Khi phim ra mắt, khán giả thể hiện sự thất vọng với phim khi nội dung phim và tạo hình dàn diễn viên bị chê.

Phần lớn khán giả cho rằng lối cải biên rập khuôn, không có nhiều khác biệt với phiên bản điện ảnh Ỷ thiên đồ long ký: Giáo chủ ma giáo mà Lý Liên Kiệt đóng chính và do Vương Tinh đạo diễn vào năm 1993.

Chân Tử Đan bị chê già khi vào vai Kiều Phong trong "Thiên long bát bộ"

Tháng 5/2022, Chân Tử Đan gây bất ngờ khi xác nhận vào vai Kiều Phong của Thiên long bát bộ bản mới. Nam diễn viên chia sẻ, anh đã bỏ rất nhiều tâm sức để xây dựng tính cách nhân vật, tham khảo nhiều sách lịch sử để tạo nên một nhân vật vừa mới mẻ, vừa không quá xa vời so với nguyên mẫu.

Phim Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện được quay tại phim trường Hoành Điếm (Trung Quốc), sau đó thực hiện ghi hình ở các tỉnh Chiết Giang, Sơn Tây, An Huy (Trung Quốc)...

Tạo hình của Chân Tử Đan trong "Thiên long bát bộ" bị nhận xét già, không phù hợp (Ảnh: HK01).

Gần đây, hình ảnh đầu tiên về vai diễn Kiều Phong của Chân Tử Đan trong Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện được tiết lộ. Nhân vật Kiều Phong được tái hiện với phong cách hiện đại, mái tóc búi gọn phía sau.

Theo Sina, tạo hình Kiều Phong của Chân Tử Đan đơn giản, hoàn toàn khác với những phiên bản Kiều Phong trước đó. Bạn diễn của anh trong phim là nữ diễn viên trẻ Trần Ngọc Kỳ.

Qua một số hình ảnh hậu trường của phim được chia sẻ trên mạng, nhiều ý kiến cho rằng Chân Tử Đan có phần đứng tuổi, gương mặt không phù hợp và vóc dáng cũng không đủ cao lớn để đảm nhận vai diễn Kiều Phong. Nữ chính Trần Ngọc Kỳ cũng bị nhận xét kém thu hút, nét diễn xuất bị rập khuôn, chỉ có biểu cảm nhíu mày đặc trưng.

Theo nguyên tác của Kim Dung, Kiều Phong trong Thiên long bát bộ là một trong những đại anh hùng xuất chúng, có võ công thuộc hàng huyền thoại, vô địch. Anh cũng là người sống trượng nghĩa, hào sảng, luôn hết lòng vì người mình yêu.

Thiên long bát bộ đã được thực hiện qua nhiều phiên bản. Trong đó, nhân vật Kiều Phong từng được thể hiện bởi các nghệ sĩ như Lương Gia Nhân (năm 1982), Huệ Thiên Tứ (năm 1991), Huỳnh Nhật Hoa (năm 1997), Hồ Quân (năm 2003), Chung Hán Lương (năm 2013), Dương Hữu Ninh (năm 2019) và sắp tới đây là Chân Tử Đan.

Kiều Phong được miêu tả với dáng người oai phong, lông mày rậm, mũi cao, miệng rộng và qua đời khi mới 33 tuổi. Còn Chân Tử Đan đã 59 tuổi, sở hữu thân hình thấp bé. Theo Sohu, vai diễn Kiều Phong có thể nói là một bước đi mạo hiểm của Chân Tử Đan.

Chân Tử Đan sở hữu khối tài sản ước tính hơn 40 triệu USD (Ảnh: Sina).

Trước đó, Chân Tử Đan từng bị phản đối khi đóng vai Quan Vũ trong phim điện ảnh Quan Vân Trường năm 2011. Tạo hình của anh không làm hài lòng công chúng, bị chê thiếu khí phách, ngoại hình thấp bé.

Chân Tử Đan có gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, đóng phim tại Hong Kong cũng như tại Hollywood. Hiện, anh là một trong những diễn viên nổi tiếng và thành công nhất châu Á. Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của Chân Tử Đan ước tính khoảng 40 triệu USD, phần lớn đến từ doanh thu các bộ phim và hoạt động nghệ thuật.

Một số bộ phim đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của Chân Tử Đan gồm Diệp Vấn, Ngọa hổ tàng long, Hiệp sĩ Thượng Hải, Once Upon a Time in China II, Raging Fire, Xxx: Return of Xander Cage, Rogue One: A Star Wars Story và John Wick 4. Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan là những ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất châu Á hiện nay.

Chân Tử Đan là một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất thế giới hiện nay (Ảnh: Sina).

Bên cạnh diễn xuất, Chân Tử Đan cũng đảm nhận vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Anh có công ty sản xuất mang tên Bullet Films được thành lập vào năm 1997 và đơn vị này đứng sau một số phim hành động ăn khách như Raging Fire (năm 2021). Công ty sản xuất thứ hai của nam diễn viên là Super Hero Films được ra mắt vào năm 2013. Công ty này được thành lập để nam tài tử có thể làm những bộ phim hành động tầm cỡ quốc tế.

Ngôi sao 59 tuổi còn phát triển thương hiệu quần áo của riêng mình có tên là DY Edition và thương hiệu kính mát cao cấp có tên là DonniEye. Chân Tử Đan cũng nổi tiếng là một ông trùm bất động sản khi nắm trong tay 6 bất động sản có giá trị ở Hong Kong, mỗi bất động sản được mua với giá khoảng 1,5 triệu USD.

Anh còn nắm trong tay những chiếc siêu xe, đồng hồ hàng hiệu đắt tiền. Chân Tử Đan cũng có tình yêu với ngựa và thường xuyên tham dự các sự kiện đua ngựa có tiếng tại Hong Kong.