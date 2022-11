Chân Tử Đan gây thất vọng khi nói "làm phim quan trọng là cần cát-xê"

Theo HK01, tác phẩm mang tên Giải cứu của Chân Tử Đan thất bại nặng nề về doanh thu phòng vé. Giải cứu do Chân Tử Đan đảm nhận vai trò kép gồm nam diễn viên chính kiêm giám đốc sản xuất.

Giải cứu chính thức trình làng vào đầu tháng 10/2022. Theo Sohu, sau một tháng ra rạp, tổng doanh thu phòng vé của Giải cứu chỉ vỏn vẹn hơn 2 triệu USD trong khi tác phẩm có chi phí sản xuất lên tới hơn 27 triệu USD. Với doanh thu ảm đạm, nhà sản xuất còn không có đủ tiền để trả cát-xê cho diễn viên.

Tác phẩm "Giải cứu" do Chân Tử Đan làm diễn viên chính kiêm giám đốc sản xuất thất bại thảm hại về doanh thu phòng vé (Ảnh: Sina).

Bộ phim dài 100 phút chủ yếu tập trung khai thác công tác cứu nạn, lồng ghép thêm âm mưu bắt cóc, sự nhiễu loạn tin tức trên mạng xã hội, những trận tuyết lở bất ngờ.

Trong phim, Chân Tử Đan vào vai A Đức, một kỹ sư kiến trúc người Thâm Quyến đưa gia đình đi du lịch núi tuyết Trường Bạch, phía đông bắc Trung Quốc. Trên núi, anh và con trai 8 tuổi cãi vã và sau đó, con trai anh bị mất tích. A Đức cùng vợ và đội cứu hộ đã trải qua gần 48 giờ tìm kiếm cậu bé, đối mặt với những cảm xúc tuyệt vọng, kinh hoàng.

Tác phẩm "Giải cứu" của Chân Tử Đan thua lỗ gần 25 triệu USD (Ảnh: Sina).

Tờ SCMP nhận định Giải cứu là tác phẩm nhạt nhòa, thiếu sự đột phá, dễ đoán và không đọng lại với khán giả vốn yêu thích xem Chân Tử Đan đấu võ, phô diễn Kungfu. Bên cạnh đó, phim có tình tiết phi logic. Tuy nhiên, một số khán giả cũng nhận định, phim vẫn có những phân cảnh cảm động, khắc họa tình cảm gia đình nhưng không đủ "sức" để cứu cả một bộ phim.

Giải cứu được thực hiện từ tháng 12/2019, nhưng sau đó phải hoãn quay 6 tháng vì dịch bệnh, làm thiệt hại hơn 1,5 triệu USD. Đạo diễn của phim cho hay, đoàn làm phim đã mua bảo hiểm hơn 15 triệu USD cho Chân Tử Đan. Phim đánh dấu lần đầu thử sức với vai trò giám đốc sản xuất của ngôi sao võ thuật.

Mới đây, Chân Tử Đan và vợ, cựu Hoa hậu Uông Thi Thi dự sự kiện gây quỹ từ thiện tại Hong Kong. Khi được hỏi về doanh thu ảm đạm của dự án Giải cứu, Chân Tử Đan bày tỏ anh không ngạc nhiên về kết quả.

"Tôi nghĩ doanh thu phòng vé cũng giống như đời người trải qua thăng trầm, lúc lên lúc xuống, không thể nào đứng trên đỉnh cao mãi. Là một nhà làm phim, tôi phải can đảm dám thử sự khác biệt. Nói thật, tôi chưa từng kỳ vọng bản thân sẽ tạo ra kỳ tích phòng vé với Giải cứu", Chân Tử Đan trải lòng.

Trong "Giải cứu", khán giả không thấy những phân cảnh võ thuật đẹp mắt của Chân Tử Đan (Ảnh: Sina).

Ngôi sao đình đám nói thêm: "Giải cứu là nỗ lực mới với tôi. Tôi cảm ơn đạo diễn vì đã cho tôi có cơ hội đóng bộ phim này. Lần đầu đọc kịch bản, tôi đã hét lên vì thích thú, đạo diễn cũng khẳng định tôi có thể diễn tốt. Tôi đã cố gắng hết sức. Nếu mọi người không thích xem tôi diễn, tôi cũng thấy buồn".

Khi được hỏi liệu có sợ lặp lại thành tích phòng vé kém cỏi như Giải cứu trong tương lai và còn muốn thử sức với dòng phim tâm lý tình cảm, Chân Tử Đan chia sẻ: "Tôi không sợ lao đầu vào chỗ chết. Tôi nghĩ nếu nhà sản xuất tin tưởng, trao cho tôi cơ hội làm việc, tôi cần can đảm và cố gắng làm tốt vai trò của mình. Quan trọng nhất vẫn là cát-xê được đảm bảo. Không phải, sự chuyên nghiệp mới là điều là quan trọng nhất".

Chia sẻ của Chân Tử Đan gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả chỉ trích tư duy làm nghệ thuật vô trách nhiệm, chỉ nghĩ tới thù lao của ngôi sao võ thuật. Trước nhận định này, ngôi sao điện ảnh không lên tiếng bình luận.

Chân Tử Đan và vợ, Hoa hậu Uông Thi Thi, tham dự sự kiện ở Hong Kong, tháng 11/2022 (Ảnh: HK01).

Hiện tại, Chân Tử Đan cũng giữ vai trò giám đốc sản xuất cho bộ phim Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện. Nam diễn viên nhiều lần chia sẻ đây là dự án anh bỏ nhiều công sức thực hiện nhất và dành nhiều kỳ vọng.

Ngày 3/11, tài tử 59 tuổi đăng trên trang cá nhân poster về nhân vật của anh - Kiều Phong, dấy lên nhiều bình luận trên các diễn đàn phim kiếm hiệp. Các khán giả đưa ra nhận xét trái chiều về tạo hình của Chân Tử Đan. Một số người gọi anh là "Kiều Phong già nhất" trong khi số khác khen tài tử là "Kiều Phong mạnh nhất" và kỳ vọng các màn đấu võ trong tác phẩm.

Trang 163 cũng tiết lộ, đầu tháng 11/2022, đoàn phim Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện đã có buổi liên hoan mừng đóng máy. Trong đó, dàn diễn viên tham gia đã xuất hiện, gồm nhiều nghệ sĩ tên tuổi của giới giải trí Hoa ngữ như ảnh hậu Huệ Anh Hồng, diễn viên võ thuật gạo cội Viên Tường Nhân, Ngô Việt, các nghệ sĩ trẻ như Lý Quân Duệ, Nghê Ni.

Tạo hình nhân vật Kiều Phong của Chân Tử Đan trong "Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện" (Ảnh: Instagram).

Chân Tử Đan chia sẻ, anh muốn khai thác điểm mới, độc đáo về nhân vật Kiều Phong trong Thiên long bát bộ. Kiều Phong là bang chủ Cái Bang, anh hùng xuất chúng trong thế giới võ hiệp Kim Dung. Kiều Phong sở hữu võ công thuộc hàng mạnh nhất và được nhiều người kính nể vì tài năng, hào sảng, anh hùng hiệp nghĩa.

Chân Tử Đan có gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, đóng phim tại Hong Kong cũng như tại Hollywood. Cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan là những ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất châu Á hiện nay.

Một số bộ phim đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của Chân Tử Đan gồm Diệp Vấn, Ngọa hổ tàng long, Hiệp sĩ Thượng Hải, Once Upon a Time in China II, Raging Fire, Xxx: Return of Xander Cage, Rogue One: A Star Wars Story và John Wick 4.

Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của Chân Tử Đan ước tính khoảng 40 triệu USD, phần lớn đến từ doanh thu các bộ phim và hoạt động nghệ thuật.