Thời gian qua, rapper Đen liên tiếp ra mắt sản phẩm âm nhạc hướng đến trẻ em. Sau Những em bé Mặt Trời phát hành hôm 22/10, anh kết hợp cùng Hiền VK trong ca khúc Không một mình, ra mắt ngày 1/11.

Bài hát đề cập những nguy cơ trẻ nhỏ có thể gặp trên không gian mạng, đồng thời nhắn nhủ người lớn cần lắng nghe, đồng hành để các em mạnh dạn chia sẻ khi gặp khó khăn.

Rapper Đen trở lại với âm nhạc sau thời gian im ắng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau 17 giờ phát hành, MV Không một mình đạt gần 130.000 lượt xem trên YouTube. Dưới phần bình luận, nhiều người nghe chia sẻ sự đồng cảm với nội dung ca khúc. Một khán giả cho rằng bài hát phù hợp với bối cảnh trẻ nhỏ sớm tiếp xúc với thiết bị thông minh, có thể bị người xấu lôi kéo.

Việc liên tiếp phát hành Những em bé Mặt Trời và Không một mình cũng khiến một số người nghe tranh luận về hướng đi của Đen. Có khán giả nhận xét âm nhạc của anh đang bước sang giai đoạn khác, thể hiện những thay đổi trong cách quan sát và quan tâm đến cuộc sống, cộng đồng nhiều hơn. Một số ý kiến cho rằng họ thích âm nhạc mang phong cách tự sự cá nhân trước đây của Đen hơn.

MV "Không một mình" có những hình ảnh gần gũi, dễ tiếp cận với khán giả nhỏ tuổi (Ảnh: Chụp màn hình).

Về bài hát mới, Đen cho biết, trong thời đại Internet ngày càng phổ biến, trẻ em ở thành phố hay vùng sâu, vùng xa đều có thể đối diện những rủi ro trên môi trường trực tuyến.

Nam rapper cũng đã có khoảng một năm rưỡi đồng hành với chiến dịch do Cục An ninh mạng (Bộ Công an) triển khai. Qua đó, anh tìm hiểu các vấn đề liên quan đến bảo vệ trẻ em trên mạng. Từ những kiến thức tiếp nhận được, anh muốn đóng góp bằng thế mạnh của mình và sáng tác ca khúc Không một mình.

Với Đen, điều anh quan tâm không chỉ là khả năng tự bảo vệ của trẻ, mà còn là sự kết nối trong gia đình, nhấn mạnh cha mẹ cần tạo sự tin tưởng để con chia sẻ những vướng mắc.

“Không thể nào giao cho trẻ em một cái điện thoại có thể làm được mọi thứ trên mạng. Những nguy cơ mà một đứa trẻ phải đối mặt trong ca khúc này cũng là những gì người lớn phải đề phòng”, anh nói.

Nói về việc liên tiếp ra mắt sản phẩm có chủ đề cộng đồng, Đen cho biết cảm hứng đến từ quá trình trực tiếp tham gia, gặp gỡ và quan sát. Với anh, rap có lợi thế trong việc chuyển tải những nội dung dễ khô khan thông qua so sánh, nhân hóa, chơi chữ, đồng thời vẫn giữ cá tính nghệ sĩ.

“Tôi muốn mọi thứ mình viết ra phải xuất phát từ tâm tư và sự quan sát của chính mình”, nam rapper bày tỏ.

Mối quan hệ của Đen và Hoàng Thùy Linh được khán giả quan tâm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thời gian qua, Đen vẫn duy trì hoạt động âm nhạc nhưng khá kín tiếng về đời tư. Mối quan hệ giữa anh và Hoàng Thùy Linh được khán giả quan tâm, song hai nghệ sĩ chưa công khai xác nhận những đồn đoán về việc tổ chức lễ ăn hỏi và có con.

Gần đây, cả hai có màn tương tác khi chia sẻ sản phẩm của nhau. Đen đăng MV Thầy Dùi của Hoàng Thùy Linh với lời nhắn “Tương tác chéo”. Khi anh phát hành Những em bé Mặt Trời, nữ ca sĩ chia sẻ lại cùng dòng trạng thái “Chéo thì chéo”. Những lời nhắn vui vẻ của hai nghệ sĩ nhận được sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây nhất, Đen gây chú ý khi xuất hiện qua video tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia sáng 1/11. Biết thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh là người hâm mộ mình, nam rapper gửi lời động viên, mong em bình tĩnh, tự tin. Anh cũng chúc cả bốn thí sinh đạt kết quả tốt, bày tỏ niềm tin vào những đóng góp của thế hệ trẻ.