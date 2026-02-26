Kim Tae Hee kiếm siêu lời từ kinh doanh nhà đất, hé lộ khối tài sản đáng nể

Theo Chosun, Kim Tae Hee vừa bán căn hộ cao cấp tại khu Hannam-dong (quận Yongsan, Seoul) với giá 12,7 tỷ won (gần 233 tỷ đồng). Bất động sản này được cô mua vào tháng 8/2018 với giá 4,23 tỷ won (hơn 77 tỷ đồng) và thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Sau 7 năm nắm giữ, nữ diễn viên ghi nhận khoản chênh lệch gần 8,5 tỷ won (155 tỷ đồng).

Kim Tae Hee vừa kiếm lời hàng trăm tỷ đồng nhờ kinh doanh bất động sản (Ảnh: Naver).

Căn hộ thuộc tổ hợp cao cấp Hannam The Hill, được xây dựng vào năm 2011 trên khu đất trước đây của Đại học Dankook. Với 32 tòa nhà và khoảng 600 căn hộ, đây được xem là một trong những khu dân cư đắt đỏ bậc nhất Seoul (Hàn Quốc), nơi sinh sống của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí và kinh doanh.

Kim Tae Hee và Bi Rain từ lâu được nhắc đến như cặp đôi quyền lực, sở hữu danh mục bất động sản giá trị tại Hàn Quốc và Mỹ. Dù vẫn hoạt động nghệ thuật, nguồn thu chính của cả hai được cho là đến từ hoạt động đầu tư và khai thác bất động sản.

Theo chương trình TMI News của Mnet, tính đến tháng 5/2021, Bi Rain đã trở thành nghệ sĩ đầu tư bất động sản nhiều nhất trong làng giải trí Hàn Quốc. Nam ca sĩ, diễn viên thường mua lại nhà đất, cải tạo rồi bán kiếm lời hoặc chuyển đổi thành tòa nhà cho thuê để tạo dòng tiền ổn định hàng tháng.

Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc cho biết ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và hệ lụy kinh tế những năm gần đây cũng khiến hoạt động kinh doanh của cặp đôi gặp không ít thách thức.

Vợ chồng Kim Tae Hee và Bi Rain khiến fan ngưỡng mộ vì vừa thành đạt, nổi tiếng, vừa sở hữu gia đình hạnh phúc (Ảnh: News).

Về tài sản cá nhân, giới truyền thông ước tính Kim Tae Hee sở hữu khoảng 16 triệu USD, trong khi Bi Rain nắm trong tay khoảng 55 triệu USD, đưa anh vào nhóm nghệ sĩ giàu nhất Hàn Quốc. Theo Seoulspace, bên cạnh PSY và Siwon (nhóm Super Junior), Bi Rain là một trong số ít nghệ sĩ xứ Hàn có khối tài sản vượt mốc 50 triệu USD.

Kim Tae Hee và Bi Rain kết hôn vào năm 2017, có 2 con gái. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên hạn chế tham gia dự án mới để dành thời gian cho tổ ấm, trong khi chồng cô vẫn duy trì hoạt động ở cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất.

Sinh năm 1980, Kim Tae Hee ra mắt với vai trò người mẫu quảng cáo năm 2000, sau đó ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình như Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, IRIS và Hi Bye, Mama!.

Trong nhiều năm, nữ diễn viên họ Kim được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc xứ Hàn. Năm 2023, sau thời gian im hơi lặng tiếng, cô tái xuất màn ảnh với vai diễn trong bộ phim Ngôi nhà có sân, do ENA sản xuất.

Kim Tae Hee sống kín tiếng nhưng bình an hơn sau khi kết hôn (Ảnh: IG).

Ngôi sao Chuyện tình Harvard hiện được xem là hình mẫu của sự thành công trong cả sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân, nhưng quan niệm của cô về tài sản, danh tiếng và hạnh phúc lại khá điềm tĩnh và thực tế.

Với nữ diễn viên, tài sản trước hết là nền tảng tạo sự ổn định và tự do lựa chọn, chứ không phải thước đo giá trị bản thân hay công cụ phô trương. Dù nổi tiếng “mát tay” trong đầu tư bất động sản, cô hiếm khi nói về tiền bạc như một biểu tượng thành đạt.

Về danh tiếng, Kim Tae Hee thừa nhận hào quang luôn đi kèm áp lực và sự soi xét, vì vậy sau khi kết hôn vào năm 2017, cô chủ động giảm bớt hoạt động nghệ thuật để bảo vệ đời sống riêng tư.

Với cô, hạnh phúc không nằm ở vị trí ngôi sao hay khối tài sản lớn, mà ở sự bình yên bên gia đình. Kim Tae Hee nhiều lần nhấn mạnh hạnh phúc đến từ những điều bình dị như gia đình, con cái và sự bình an nội tâm.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng trước đây cô đặt nặng thành tích và hình ảnh, nhưng theo thời gian, điều quan trọng nhất là cảm giác đủ đầy và không hối tiếc với lựa chọn của mình.