Kim Soo Hyun mất hàng chục nghìn người hâm mộ, hứng chỉ trích dữ dội

Chiều 11/3, kênh YouTube Viện Garo Sero đã công bố hình ảnh và những thông tin chi tiết về mối quan hệ giữa tài tử Kim Soo Hyun và nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron. Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của khán giả châu Á.

Kênh YouTube Viện Garo Sero cũng tiến hành phỏng vấn dì và mẹ của nữ diễn viên quá cố. Mẹ của ngôi sao trẻ cho biết, bà quyết định lên tiếng vì muốn giành lại danh dự cho con gái.

Kim Soo Hyun đang hứng chịu làn sóng phản ứng lớn từ khán giả tại Hàn Quốc sau những tiết lộ của kênh YouTube Viện Garo Sero (Ảnh: Naver).

Gia đình nữ diễn viên quá cố cũng nhắc nhiều đến khoản nợ 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng) của Kim Sae Ron và công ty cũ Gold Medalist. Công ty này do Kim Soo Hyun và anh họ sáng lập.

Theo người nhà của Kim Sae Ron, khoản nợ này là một trong những nguyên nhân khiến nữ diễn viên sinh năm 2000 rơi vào trầm cảm, chán nản và có hành động cực đoan vào ngày 16/2.

Tới đêm 11/3, phía nam diễn viên Kim Soo Hyun lên tiếng phản hồi trên tờ Osen: "Chúng tôi đã xem livestream (phát sóng trực tuyến) của Viện Garo Sero và hiện đang thảo luận về cách phản hồi. Chúng tôi chưa có lập trường chính thức. Chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có thông tin rõ ràng về vấn đề này".

Vụ việc bắt nguồn từ thông báo chính thức của kênh YouTube Viện Garo Sero vào tối 10/3. Kênh này khẳng định rằng, nữ diễn viên Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun từng có mối tình bí mật kéo dài 6 năm. Kênh này cũng tiết lộ, cặp đôi bắt đầu hò hẹn khi Kim Soo Hyun 27 tuổi và Kim Sae Ron mới 15 tuổi.

Phía Kim Soo Hyun phủ nhận thông tin trên và tuyên bố khởi kiện kênh YouTube Viện Garo Sero. Tuy nhiên, những thông tin được kênh YouTube này công bố vào chiều 11/3 khiến hình ảnh của tài tử Nữ hoàng nước mắt sụp đổ đáng kể trong lòng công chúng.

Tới ngày 12/3, công cụ theo dõi số lượt theo dõi - Not Just Analytics - ghi nhận tài khoản Instagram của Kim Soo Hyun mất gần 90.000 người theo dõi, báo hiệu sự "quay lưng" đáng kể từ người hâm mộ. Trước đó, nam diễn viên xứ Hàn đang sở hữu hàng chục triệu lượt người theo dõi trên Instagram.

Hình ảnh thân mật của Kim Soo Hyun và nữ diễn viên Kim Sae Ron vừa được công bố, ngày 11/3 (Ảnh chụp màn hình).

Theo Chosun, Kim Soo Hyun bị khán giả tràn vào trang Instagram cá nhân công kích và chỉ trích. Phần bình luận tràn ngập bình luận tiêu cực, yêu cầu tài tử xứ Hàn rời khỏi làng giải trí và công khai xin lỗi nữ diễn viên quá cố.

Tờ JTBC cho hay, bộ phim Knock Off có Kim Soo Hyun đảm nhận vai nam chính dự kiến phát hành vào giữa tháng 4 tới. Truyền thông Hàn Quốc đặt nghi vấn kế hoạch phát sóng phim có thể bị ảnh hưởng bởi ồn ào đời tư của Kim Soo Hyun.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên Vì sao đưa anh tới nhận cát-xê lên tới 800 triệu won (hơn 14 tỷ đồng) cho mỗi tập Knock Off. Thời điểm bê bối đời tư của nam diễn viên xảy ra, bộ phim đang trong quá trình quay.

Hiện tại, Kim Soo Hyun đang làm gương mặt đại diện cho 15 thương hiệu. Trong trường hợp anh bị công chúng tẩy chay, việc mất hợp đồng với các đối tác hoàn toàn có khả năng xảy ra. Khoản đền bù của Kim Soo Hyun được dự đoán không nhỏ.

Kim Soo Hyun (SN 1988) là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh xứ Hàn. Năm 2020, anh trở thành một trong những nam diễn viên nhận cát-xê cao nhất Hàn Quốc, sở hữu 5 giải nghệ thuật Baeksang, 2 giải Grand Bell, 1 giải Rồng Xanh.

Anh góp mặt trong nhiều bộ phim đặc sắc như: The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao và Nữ hoàng nước mắt.

Nam diễn viên liên tục được công nhận về tài năng và thành công, từng lọt vào danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes Hàn Quốc trong 3 năm liên tiếp.

Từ năm 2022, Kim Soo Hyun trở thành diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc được trả lương cao nhất, vượt qua Hyun Bin. Ngoài khoản thu nhập "khủng" từ công việc diễn xuất, Kim Soo Hyun còn được mời làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu khắp châu Á.

Theo Korea Herald, Kim Soo Hyun sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD.