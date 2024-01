Diễn viên người Philippines - Heart Evangelista (trái) và Mina (thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc TWICE) cũng ngồi hàng ghế đầu trong buổi trình diễn của Fendi. Nữ ca sĩ diện váy lụa in họa tiết da trăn, hở lưng kết hợp túi xách Peakaboo ISeeU Petite màu cam sáng. Cô hoàn thiện vẻ ngoài của mình với đôi sandal đen thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2024 của nhà mốt (Ảnh: The Impression).