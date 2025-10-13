Không khí sôi động tại đêm nhạc Prime Night - VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025

Hàng chục nghìn khán giả và vận động viên đã đắm mình vào “bữa tiệc” âm nhạc cảm xúc, mở màn ấn tượng cho một hành trình thể thao - văn hóa - du lịch quy mô bậc nhất miền Tây Nam Bộ.

Đại tiệc âm nhạc và thể thao khuấy động đất sen hồng

Đêm nhạc mở màn đầy bùng nổ với chuỗi bài nhạc sôi động từ DJ Fatt Bass và phần dẫn dắt cuốn hút của MC Tonnoo (Ảnh: BTC).

Âm nhạc đã khiến quảng trường Văn Miếu sôi động hơn bao giờ hết. Hàng vạn khán giả cùng hòa chung một cảm xúc vỡ òa trong đêm hội âm nhạc VPBank Prime’s Night.

Không khí đêm nhạc trở nên nóng hơn khi ISAAC xuất hiện với loạt bản nhạc quen thuộc như: “Bống Bống Bang Bang”, “Anh sẽ về sớm thôi”, “No love no life”, “Mr. Right” hay “Gọi cho anh” (Ảnh: BTC).

ISAAC xuất hiện khiến hàng chục nghìn khán giả phấn khích cùng đồng thanh hát theo. Nam ca sĩ còn mang đến phần giao lưu dí dỏm, chinh phục khán giả với những câu hỏi thú vị về sinh nhật VPBank Prime lần thứ 4 cùng những phần quà hấp dẫn.

Những ca khúc “Lucky Boy”, “Không sao đâu”, “Mong em sẽ cố quên”, “Chân thành”… từ DLow, CAPTAIN BOY khiến không khí tại quảng trường càng thêm bùng nổ (Ảnh: BTC).

Đây là lần đầu tiên DLow trình diễn ca khúc Kết thúc - giai điệu ấn tượng cùng phong cách rap đặc trưng đã chinh phục hàng vạn khán giả tại miền Tây. Khu vực VPBank Prime Zone và Fanzone địa phương trở thành “biển người” cuồng nhiệt, lắc lư theo từng nhịp âm thanh.

Giọng ca nội lực Vũ Phụng Tiên cũng góp phần khiến khán giả lặng người trong những khoảnh khắc tràn ngập cảm xúc qua ca khúc “Lệ lưu ly”, “Lưu số em đi” và “Đau vậy đủ rồi”… (Ảnh: BTC).

Khép lại đêm nhạc, ca sĩ trẻ MONO đầy năng lượng làm nóng sân khấu bằng “Đi tìm tình yêu”, “Em xinh”, “Waiting for you” (Ảnh: BTC).

Quảng trường Văn Miếu như “bùng nổ” khi MONO xuất hiện trên sân khấu, cùng khán giả địa phương hát vang trong tiếng reo hò không dứt.

Sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả lan tỏa khắp không gian, tiếp thêm tinh thần và năng lượng cho gần hơn 12.000 vận động viên bước vào đường đua rực lửa ngày 12/10 (Ảnh: BTC).

Khai mạc giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025

Khai mạc giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 (Ảnh: BTC).

Trong khuôn khổ đêm­ nhạc, đại diện Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cùng Nexus Sport Events và đại diện địa phương tuyên bố khai mạc giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025, mở màn cho hành trình thể thao - âm nhạc - văn hóa đầy cảm hứng, đánh dấu sự trở lại của sự kiện quy mô bậc nhất miền Tây Nam Bộ.

VPBank mang tới ngày hội của âm nhạc, thể thao tại Đồng Tháp (Ảnh: BTC).

Bà Nguyễn Thuỳ Dương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank - chia sẻ trong lễ khai mạc: “Với VPBank, đây là một hành trình đầy cảm xúc. Bởi chúng tôi luôn tin rằng sức khỏe thể chất, tinh thần và sự gắn kết cộng đồng chính là những giá trị làm nên thịnh vượng thật sự cho một dân tộc, một quốc gia.

Và vì thế, VPBank không chỉ là một ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính, mà còn là người bạn đồng hành trong hành trình lan tỏa tinh thần sống khỏe - sống đẹp - sống có trách nhiệm với cộng đồng”.

Tại sự kiện, ban tổ chức VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 đã trao tặng 250 triệu đồng trích từ doanh thu giải chạy, trong đó 100 triệu đồng hỗ trợ nghiên cứu và bảo tồn sếu đầu đỏ - biểu tượng sinh thái của Đồng Tháp Mười; 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và 50 triệu đồng hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động ý nghĩa này thể hiện cam kết của chương trình trong việc lan tỏa giá trị bền vững, gắn kết tinh thần thể thao với trách nhiệm cộng đồng, tình tương thân tương ái và bảo vệ môi trường tự nhiên.

Đêm nhạc VPBank Prime Night năm nay còn đánh dấu sinh nhật 4 tuổi của VPBank Prime - thương hiệu tài chính số tiên phong dành cho thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và sống bứt phá.

Sau 4 năm hình thành và phát triển, VPBank Prime đã thu hút gần 2,4 triệu khách hàng, được Global Banking & Finance Review vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất dành cho Millennials và Gen Z Việt Nam 2025”.

VPBank Prime Night khép lại nhưng mở ra đường đua cho hàng nghìn vận động viên (Ảnh: BTC).

Đêm VPBank Prime Night khép lại trong tiếng reo hò của khán giả, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong từng nụ cười, từng nhịp tim và ánh mắt háo hức của các vận động viên. Tất cả đã sẵn sàng tham gia đường đua bứt phá, nơi mỗi bước chân, mỗi nụ cười đều mang theo năng lượng tích cực và niềm tự hào của vùng đất sen hồng.