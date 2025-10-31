Khánh Vy tiết lộ tuổi thơ làm MC thiếu nhi, cát-xê 50.000 đồng

Sinh năm 1999, Khánh Vy là một trong những MC thế hệ trẻ, có phong thái tự tin, khả năng dẫn dắt linh hoạt và ngôn ngữ tinh tế.

Tốt nghiệp loại giỏi Học viện Ngoại giao, cô nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực truyền hình với vai trò MC tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

MC Khánh Vy (áo trắng) tại buổi ra mắt chương trình “Sinh viên thế hệ mới 2025” của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chiều 30/10 (Ảnh: Lê Phương Anh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí tại buổi ra mắt chương trình Sinh viên thế hệ mới 2025 của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chiều 30/10, Khánh Vy cho biết cô sớm bộc lộ năng khiếu nói trước đám đông.

Ngay từ năm học lớp 3, cô đã bắt đầu kiếm tiền với vai trò dẫn chương trình thiếu nhi, nhận cát-xê chỉ 50.000 đồng mỗi buổi.

Tuổi thơ gắn liền với công việc dẫn chương trình, đặc biệt là quãng thời gian cộng tác tại Đài truyền hình Nghệ An, đã giúp Khánh Vy tích lũy kỹ năng cơ bản, học hỏi từ các anh chị tiền bối và hình thành sự tự tin cùng kiên trì, những phẩm chất nền tảng cho sự trưởng thành và sự nghiệp sau này.

Tuy nhiên, trên hành trình trưởng thành, Khánh Vy cũng từng băn khoăn về giọng nói, ngoại hình và năng lực của bản thân, tự hỏi liệu mình có thực sự phù hợp với nghề MC.

“Ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi và cách tốt nhất để nạp lại năng lượng là làm công việc mình yêu thích, trải nghiệm sự tiến bộ mỗi ngày, không ngừng hoàn thiện bản thân”, Khánh Vy bày tỏ.

MC Khánh Vy chụp ảnh check-in cùng các sinh viên tham gia sự kiện (Ảnh: Lê Phương Anh).

Từ những trải nghiệm ấy, Khánh Vy hình thành triết lý sống riêng: “Theo tôi, hành trình phát triển bản thân là một quá trình dài, cần kiên trì và chăm sóc từng điều nhỏ bé. Vẻ đẹp rực rỡ nhất của người phụ nữ không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở tri thức và khả năng từng ngày chạm đến phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Theo Khánh Vy, để thành công, người trẻ cần tin vào chính mình, mong muốn đóng góp cho cộng đồng và biết phối hợp nhịp nhàng với đồng đội trong các dự án.

“Các bạn hãy vững tin vào bản thân, biết cân bằng giữa nghỉ ngơi và làm việc, đồng thời tận dụng mọi cơ hội học hỏi để nâng cao kiến thức, kỹ năng, từ đó tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội”, Khánh Vy nhắn nhủ.

Cô cũng bày tỏ rằng, được đồng hành trong nhiều chương trình dành cho người trẻ như Đường lên đỉnh Olympia là nguồn cảm hứng lớn, giúp cô học hỏi và hiểu rõ hơn năng lượng, nhiệt huyết của các bạn sinh viên.

Sắp tới, Khánh Vy sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò MC của chương trình truyền hình thực tế Sinh viên thế hệ mới 2025.

Chương trình truyền hình thực tế “Sinh viên thế hệ mới 2025”, phát sóng tối chủ nhật hằng tuần trên VTV3 từ ngày 9/11, đánh dấu sự trở lại của bộ đôi MC Quang Bảo (áo vest) và Khánh Vy (Ảnh: Lê Phương Anh).

Bên cạnh Khánh Vy, chương trình còn chào đón sự trở lại của rapper Double2T, MC Quang Bảo cùng sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong dàn Tân binh toàn năng, tạo nên không gian kết nối giữa học thuật, sáng tạo và năng lượng tuổi trẻ.

Với các vòng thi đa dạng và format (cấu trúc chương trình) được đổi mới toàn diện, kịch tính hơn và hấp dẫn hơn, Sinh viên thế hệ mới 2025 tiếp tục là sân chơi truyền cảm hứng, nơi những ý tưởng và dự án cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ tới sinh viên Việt Nam.